Proclamas - 21/01/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO SOPRANI JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabo da polícia militar, residente na Rua João Alvarenga, nº 81, Bela Vista, Aracruz-ES e JOSIANA LAPORTI, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora de biologia no ensino médio, residente na Rua João Alvarenga, nº 81, Bela Vista, Aracruz-ES. 12753 2.: MARCOS ANTONIO FERREIRA PATRICIO, natural de Mantena-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 54, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e ELIANE RUI LOUREIRO, natural de Fundão-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Economista, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 54, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12755 3.: VINICIUS ROSSONI LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Flor de Noiva, 215, Jardins, Aracruz-ES e PATRICIA ROSSI MAI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Nunes Vieira, nº 21, Vila Nova, Aracruz-ES. 12756 4.: JUVENILTON NUNES RANGEL, natural de Serra-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Impressor tipográfico, residente na Rua Padre João Bauer, nº 203 , Centro, Aracruz-ES e MARIA PERREIRA MAXIMO, natural de Ibiraçu-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Padre João Bauer, nº 203 , Centro, Aracruz-ES. 12757 5.: THIAGO TIMOTEO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Narcizo Felizardo, N° 38, Guaxindiba, Aracruz-ES e BRUNA EDUARDO AMARAL, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Canários, S/nº, Planalto, Aracruz-ES. 12760 6.: JOAO DUARTE DA SILVA FILHO, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua Manoel Luiz Selvatici, 14, Jequitibá, Aracruz-ES e SABRINA DE SOUZA MERCIER, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora de ensino fundamental - séries iniciais, residente na Rua Plácido De Carli, 133, De Carli, Aracruz-ES. 12761 7.: MAURO LUIZ CAMPOS SERRA, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 15, Vila Nova, Aracruz-ES e KATIÉLLE GALDINO LOPES, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória Guilherme Souza, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 12763 8.: VITOR PEDRO CORDEIRO CABIDELLE, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Pedro Caetano da Silva, S/n°, Bairrro Vila Rica, Aracruz-ES e RENATA MYRIELLE ALVES PEREIRA DA SILVA, natural de Pio IX-PI, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua 23 de Maio, 466, Centro, Aracruz-ES. 12764 9.: BRUNO BARBOSA, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua José Ghuidetti, nº 97, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e DAIANE SOUZA GUISSO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tabeliã substituta, residente na Rua Padre João Bauer, nº 144, Centro, Aracruz-ES. 12765 10.: WEMERSON DOS SANTOS LEMOS, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Soares, nº 01, Vila Nova, Aracruz-ES e ALINE DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de crianças, residente na Rua Antônio Soares, nº 01, Vila Nova, Aracruz-ES. 12766 11.: JOSIEL GOMES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Cidade de Curitiba, 41, Itaputera, Aracruz-ES e INGRID DA SILVA ROSA FRANÇA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica em química, residente na Rua São Caetano, 09, Santa Luzia, Aracruz-ES. 12767 12.: LUCAS CHIEPPE FOLETTO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estrada Arflor, nº 15, Sauaçu, Aracruz-ES e THAIS GONÇALVES DE SOUSA, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Rio do Meio, nº 06, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12768 13.: LEONARDO GOMES SOARES JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em administração, residente na Rua Praia do Ouvidor, nº 11, Sauaçú, Aracruz-ES e EMILY LOUREIRO NUNES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Flor de Maio, nº 23, São Marcos, Aracruz-ES. 12769 14.: GILBERTO FAGUNDES DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), esmerilador de metais, residente na Rua dos Bem-te-vis, nº 05, Planalto, Aracruz-ES e ANGELA MARIA VIEIRA, natural de Fundão-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), cozinheira geral, residente na Rua Theodorico Leal, nº 96, Vila Nova, Aracruz-ES. 12771 15.: CLAUDIO CESAR ALMEIDA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Continente Asiático, nº 19, Itaputera, Aracruz-ES e LARISSE PORTO SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Valdir Forechi, nº 25, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12772 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DA SILVA CERQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Carlos Larica, s/nº , José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e ANA LUYSA SILVA SABINO, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), menor aprendiz, residente na Rua Carlos Larica, s/nº , José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29489 2.: BRUNO DA SILVA TEREZA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante produção, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 140, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES e JHENYFER BRUM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 140, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29610 3.: ROBSON ANDRADE NOGUEIRA, natural de Contagem-MG, com 46 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Matinha, 14, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e LUCIANGELA TABORDA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Matinha, 14, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29613 4.: WILKER SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Rua Sanhaço, 184, Novo Horizonte, Carapina,, Serra-ES e THALIA SANTOS MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Sanhaço, 184, Novo Horizonte, Carapina,, Serra-ES. 29618 5.: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), Repositor de Hortifruti I, residente na Rua Domineu Rody Santana, 180, Ourimar, Carapina, Serra-ES e REINARA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Ibicarai-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Domineu Rody Santana, 180, Ourimar, Carapina, Serra-ES. 29619 6.: JOHNATAN MAXWELL DA SILVA VIANA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Vitória, nº 129, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e AMANDA LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Vitória, nº 129, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29625 7.: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Vitória da Conquista, S/N, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e VERALUCIA MADALENA DE SOUSA, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitória da Conquista, S/N, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29626 8.: MATEUS DE SOUZA PEREIRA, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Esperança, 43, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e MICAELA CHAVES OLEGARIO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Boa Esperança, 43, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES. 29627 9.: PATRICK DA SILVA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de paralegal, residente na Rua Amazonas, nº 3, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE CURUMBA DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Amazonas, nº 3, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29629 10.: WILLIAN SCHULZ CHISTE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fundidor, residente na BC Cinco, 15, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e GERALDA SARTÓRIO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na BC Cinco, 15, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS RENATO ALVES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Hugo Silveira, nº 42, Itacibá, Cariacica-ES e GESSIVANE DO CARMO ALVES MAGIONI, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Hugo Silveira, nº 42, Itacibá, Cariacica-ES. 12664 2.: WANDERSON SOUSA SILVA, natural de Buerarema-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Capixaba, nº 350, Flexal, Cariacica-ES e TAINARA CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Capixaba, nº 350, Flexal, Cariacica-ES. 12669 3.: WDISON DE FREITAS ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), costureiro, residente na Rua Chico Mendes, nº 134, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e VIVIANE PINTO FRAGA, natural de Verdelândia-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Chico Mendes, nº 134, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 12697 4.: ADRIANO BENTO DA CONCEIÇÃO, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Sessenta e Seis, nº 51, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ELIANA REIS DOS ANJOS, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sessenta e Seis, nº 51, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12698 5.: KENNEDY MATIAS SALES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Rua Rosa Amarela, nº 253, Santana, Cariacica-ES e PAULA DE ALMEIDA VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Rosa Amarela, nº 253, Santana, Cariacica-ES. 12699 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BERTOLO RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rodovia do Sol, nº 2738, Edifício Melia, Apto. 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELA PERSIO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Brasilia, 17, Itapuã, Vila Velha-ES. 18094 2.: LEANDRO FERREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Dezesseis, 10, Cocal, Vila Velha-ES e NAIANY ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dezesseis, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 18095 3.: CARLOS BERNARDO TEIXEIRA RIBEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na R Joaquim Bernardino, 448, Rio Marinho, Vila Velha-ES e CARLA DAIANA AGUIRRE, natural de Fontana, Província do Chaco, Argentina-ET, com 33 anos de idade, solteiro(a), Designer, residente na Rua Três, 10, Apto 103, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 18096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO CHAGAS FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Nova Delhi, nº 146, Araças, Vila Velha-ES e ANDRESSA REAL SARANDY DE SÁ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Delhi, nº 146, Araças, Vila Velha-ES. 232728334 2.: ROSALVO FERREIRA INACIO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzuti, nº 779 , Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e AMANDA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzuti, nº 779 , Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DE OLIVEIRA JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Rio Pindare, 51, Lote 19. Qd F08, Eldorado, Serra-ES e SOLANGE APARECIDA DE SOUZA, natural de Ponta Porã-MS, com 38 anos de idade, Divorciada(o), analista administrativo, residente na Rua Rio Pindare, 51, Lote 19. Qd F08, Eldorado, Serra-ES. 09894 2.: PAULO VÍTOR DA CRUZ DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Fundão, 53, Vista da Serra I, Serra-ES e ISABELLE PIRES NONATO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maurilio Miranda, 03, Centro Serra, Serra-ES. 09895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE LYRIO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua São João, nº 59, Nova Bethânia, Viana-ES e KAROLLYNE DA SILVA METZKER, natural de Manaus-AM, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Francisco de Alvarenga Rabello, nº 45, Maruípe, Vitória-ES. 23824 2.: ALAN PEREIRA PORTUGAL, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº 256, Bento Ferreira, Vitória-ES e ROSIANE CRISTINA FERREIRA, natural de Ibitiúra de Minas-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº 256, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON DE SOUZA REIS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Rua José Correia de Lima, nº 402, Argolas, Vila Velha-ES e LUCIA REGINA GOMES MARIA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação infantil, residente na Rua José Correia de Lima, nº 402, Argolas, Vila Velha-ES. 04043 2.: SEBASTIÃO DE JESUS, natural de Ecoporanga-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), oficial de manutenção, residente na Rua Jaime de Barros, S/nº, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e CATIANE PEREIRA DE ABREU, natural de Lajedão-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jaime de Barros, S/nº, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 04044 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEVERSON BATISTA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Elias Tartaglia, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LARA FÁBIA SANTOS DE AZEVEDO, natural de Jardim do Seridó-RN, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Coutinho, nº 1730, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCENIR LUIZ ROMAGNA, natural de Santa Teresa-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida das Palmeiras, nº 455, Interlagos, Vila Velha-ES e PATRÍCIA BARCELOS LANES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Avenida das Palmeiras, nº 455, Interlagos, Vila Velha-ES. 08148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN RUFINO LACERDA, natural de Espera Feliz-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar alpinista, residente na Rua Principal, S/nº, Mundo Novo, Dores do Rio Preto-ES e MAIARA DA SILVA NUNES, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Pinto Figueiredo nº 186, Vila do Sul, Alegre-ES. 03369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 20 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUDES RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Manhumirim-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Iúna-ES e ELISANGELA COSTA DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Iúna-ES. 08556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JORGE LUIZ CRUZ, nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 21 de fevereiro de 1961, estado civil divorciado, profissão servidor público municipal, residente na Rua Projetada, S/nº, Perobas , Itapemirim-ES, filho de e LIBERALINA CRUZ e MARIA APARECIDA VERHYEN PEREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Rio Novo do Sul-ES, nascida em 17 de outubro de 1971, estado civil viúva, profissão do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Perobas, Itapemirim-ES, filha de SIMÃO JOSÉ VERHYEN e MARIA ROSSI VERHYEN. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de janeiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil