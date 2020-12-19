Proclamas - 19/12/2020

Redação de A Gazeta

19 dez 2020 às 01:01

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS LACERDA SALVADOR, natural de Guarulhos-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nova Bahia, 60, Kubitschek, Guarapari-ES e LEANDRA DOS ANJOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12080 2.: CARLOS ANTÔNIO SANT'ANA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Netuno, nº 302, Santa Mônica, Guarapari-ES e ELAINE HONORATO ALVES, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Avenida Netuno, nº 302, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12081 3.: HELIOMAR COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua José Capistrano, nº 106, Village do Sol, Guarapari-ES e TANIA MARA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Capistrano, nº 106, Village do Sol, Guarapari-ES. 12082 4.: OTAVIO SCHAIDER DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Manaus, nº 10, Camurugi, Guarapari-ES e GRASIELLY DE AMORIM SCHUNK, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Manaus, nº 10, Camurugi, Guarapari-ES. 12083 5.: GUILHERME MACHADO TOMAZELLI, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 486, Muquiçaba, Guarapari-ES e PAMELA DOS SANTOS COSTA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 486, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12084 6.: RENATO BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 53, Muquiçaba, Guarapari-ES e NEILIANE OLIVEIRA SOARES, natural de Santa Margarida-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 53, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12085 7.: GILIAR AZEVEDO GUALTER, natural de Divisa Alegre-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Princesa Isabel s/n, Guarapari-ES e GLESIANE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Princesa Isabel s/n, Guarapari-ES. 12086 8.: MAYKE MEDEIROS SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Joaquim Santana, nº 77, Ipiranga, Guarapari-ES e ARETHA DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Otávio Manhães de Andrade, nº 124, Centro, Guarapari-ES. 12087 9.: LEANDRO ANTONIO PIRES UCELI, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 288, Centro, Guarapari-ES e JOICE DOS SANTOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº , Centro, Guarapari-ES. 12088 10.: NILTON DE JESUS MOREIRA JÚNIOR, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Itapemirim, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e LUANA FRANÇA BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Itapemirim, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12089 11.: WASHINGTON DANIEL PEREIRA OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Fundão, N° 61, Bela Vista, Guarapari-ES e PRISCILA FRAGA MILAGRE, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Fundão, nº 61, Bela Vista, Guarapari-ES. 12090 12.: ALISSON RODRIGO BATISTA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Capororocas, nº 3, Ipiranga, Guarapari-ES e SARAH MARQUES MIRANDA, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua das Capororocas, nº 3, Ipiranga, Guarapari-ES. 12091 13.: VICENTE PAULO SCARPARO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Belo Horizonte, nº 10, Muquiçaba, Guarapari-ES e CARLA ARAUJO VIANA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tradutora intérprete de libras, residente na Rua Francisco Malaquias Pinto, nº 2, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12092 14.: GABRIEL HENRIQUE LUNG DE MATTOS, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ecoporanga, s/n , São Gabriel, Guarapari-ES e SABRINA SARMENTO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas, residente na Rua Ecoporanga, s/n , São Gabriel, Guarapari-ES. 12093 15.: DIEGO MARTINS ARAUJO, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo - construtor civil, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 76, Muquiçaba, Guarapari-ES e SHAYLA SANTIAGO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 76, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 18 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN SILVA DOS REIS, natural de Camacan-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Beira Mar, nº 23, Aribiri, Vila Velha-ES e ROSEMARY BELLO, natural de João Neiva-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Beira Mar, nº 23, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728812 2.: THIAGO PEREIRA CHAVES, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), Pintor, residente na Rua Vitória, nº 32, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JOSIANE GONÇALVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Vitória, nº 32, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728813 3.: GENILSON SILVA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Comendador Irineu Vasconcelos, nº 61, Ataide, Vila Velha-ES e SARA BOURGUIGNON SETIMO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo e vendas, residente na Rua Comendador Irineu Vasconcelos, nº 61, Ataide, Vila Velha-ES. 232728814 4.: DIEGO FERREIRA FARIAS, natural de João Monlevade-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Alecrim, nº 157, Novo México, Vila Velha-ES e NILSILENE DA SILVA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Gomes Machado, nº 92, Glória, Vila Velha-ES. 232728815 5.: ISRAEL SANTOS DE BRITO, natural de Itaboraí-RJ, com 25 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida Águia Branca, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES e GEYZIANI SANTANA FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Águia Branca, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728816 6.: NAYDION SUGIZAKI DRUMOND, natural de Santa Leopoldina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 67, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE DE PAULA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 67, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728817 7.: LUCAS DE JESUS CÂMARA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Leopoldo Rocha, nº 17, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e MARCELY MARTINS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leopoldo Rocha, 17, Zumbi dos Palamares, Vila Velha-ES. 232728818 8.: GERUSO RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 159, Santa Inês, Vila Velha-ES e JOSELI DE HOLANDA OLIVEIRA, natural de Limoeiro-PE, com 44 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 159, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728819 9.: WESLEISSON CAMARGO, natural de Baixo Guandu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 954, Aptº 203, Ataíde, Vila Velha-ES e KLEIDIRNEA NOGUEIRA CORREA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 954, Aptº 203, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728820 10.: MATHEUS TOVAR DE OLIVEIRA (GÊMEO), natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas,90, Guaranhuns, Vila Velha-ES e NATALIA APRIGIO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas,90, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728821 11.: FELLIPE DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Nº 4000, Ed. Corais, Apto 501, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e AMANDA FRANÇA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de transportes, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Nº 4000, Ed. Corais, Apto 501, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON JÚNIO DE ARAUJO PIRES, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e PRISCILA DE OLIVEIRA AMANCIO, natural de Mantenópolis-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 30494 2.: RICARDO DE SOUZA REZENDE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n, Manguinhos, Serra-ES e MARIA JOANA SOUZA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/n, Manguinhos, Serra-ES. 30932 3.: THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Um, nº 09, Jardim Tropical, Serra-ES e ELAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Um, nº 09, Jardim Tropical, Serra-ES. 30934 4.: JOSUÉ DOS REIS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cristiano, nº 8, Chico City, Serra-ES e CAMILLE DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Sao Paulo-SP, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cristiano, nº 8, Chico City, Serra-ES. 30939 5.: RODOLPHO MUTZ RUFINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de compra, residente na Rua Dona Tereza Cristina, 179, Colina de Laranjeiras, Serra - ES, Serra-ES e MAYARA FERRAZ LOYOLA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dona Tereza Cristina, 179, Colina de Laranjeiras, Serra - ES, Serra-ES. 30941 6.: FABIO SALES GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 187, Eurico Salles, Serra-ES e MARIAH FERRARINI DE BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Rouxinóis, nº 187, Eurico Salles, Serra-ES. 30946 7.: ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA, natural de Alcobaça-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Anacleto José Alves, nº 19, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ROSANA LEMES DA COSTA, natural de Itabirinha-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Anacleto José Alves, nº 19, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30949 8.: ROBERTO CARLOS FRAGA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), técnico em elétrica, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e GRACENILDA RIBEIRO DA SILVA LACERDA, natural de Mantena-MG, com 36 anos de idade, Divorciada(o), bibliotecária, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 30950 9.: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, natural de Boa Nova-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), gerente logistica, residente na Rua São Paulo, nº 13, Planície da Serra, Serra-ES e LEILA SOARES BEZERRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 13, Planície da Serra, Serra-ES. 30951 10.: WASHINGTON DEOLINDO DE SÁ, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Iguapé, 37, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GRACIELLI FERNANDES DA PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Braúna,, Feu Rosa, Serra-ES. 30952 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELIOMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), motociclista, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 68, da Penha, Vitória-ES e RAQUEL GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 68, da Penha, Vitória-ES. 24397 2.: RAPHAEL WERNECK DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua São Paulo, nº 05, Soteco, Viana-ES e THANISIA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Nº 415 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 24400 3.: ATAILDO SOARES DE SOUSA, natural de Sertânia-PE, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 61, Aptº 504, Bento Ferreira, Vitória-ES e MONISE MEIRA CAMPOZANA, natural de Osasco-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 61, Aptº 504, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24401 4.: RENATO BARCELLOS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 84, Apartamento 501, Praia do Canto, Vitória-ES e ANGÉLICA DA SILVA BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 84, Apartamento 501, Praia do Canto, Vitória-ES. 24402 5.: JOSE ALBERTO PATUZZI REZENDE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Carlos Cariello, nº 205, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLÁVIA CORTES NEVES LEAL, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 780, Apto 507, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24403 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR FORTUNATO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ANA KAROLINA REIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13372 2.: LORRAN VIEIRA DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de carga, residente na Avenida União, nº 20, Nova Esperança, Cariacica-ES e POLIANA DE JESUS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida União, nº 20, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13373 3.: EBERSON SILVEIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), carregador marcador, residente na Rua dos Operários, S/n, Flexal II, Cariacica-ES e MÁRCIA DE OLIVEIRA JANTORNO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Operários, S/n, Flexal II, Cariacica-ES. 13374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRYCK SOUZA MUNIZ, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de TI, residente na Avenida Alegre, Shell, Linhares-ES e JHELLEN FRANÇA RAMOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Paulo, nº 593, Aviso, Linhares-ES. 10620 2.: WELLINGTON CAETANO DE ANDRADE, natural de Porto Nacional-TO, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Luiz de Camões, Nº1016 , Interlagos, Linhares-ES e LAIS APARECIDA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 748, Três Barras, Linhares-ES. 10621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE SANTANA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professor Antônio José Rua, nº 51, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAFAELA MENDES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), pesquisadora, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES. 24190 2.: DANILO FAGUNDES BOF, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnico de operações, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 578, Maria Ortiz, Vitória-ES e GEISIANE BERGAMINE BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 578, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSÉ DE MEIRA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), representante, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 5, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e THALLYTA ALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 117, Soteco, Vila Velha-ES. 07887 2.: EDUARDO THIÉBAUT PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 315, Itapuã, Vila Velha-ES e PAULA SANTANA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 315, Itapoã, Vila Velha-ES. 18586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON SOUZA, natural de Nova Viçosa-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Atílio Vivácqua, Nº544 , Vista da Serra I, Serra-ES e MABLIS STRELOW, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Atílio Vivácqua, Nº544 , Vista da Serra I, Serra-ES. 10595 2.: FERNANDO GOMES GONÇALVES, natural de Ataléia-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Capelinha, nº 135, Nova Carapina I, Serra-ES e ADRIANE DOS SANTOS PENHA, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Capelinha, nº 135, Nova Carapina I, Serra-ES. 10599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX KENNED RAMPINELLI SILVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Projetada, S/n, Cristal, João Neiva-ES e JULIMARI DO NASCIMENTO ADÃO, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 03066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de dezembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN MACIEL PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Edmilson Andrade dos Santos, nº 31, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES e FABIANA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Edmilson Andrade dos Santos, nº 31, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES. 00309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 18 de dezembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RILDO LAIOLA RICARDO, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), supervisor de utilidades aposentado, residente na Rua Augusto Jacinto Bernardo, S/nº, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES e JOSIANA MATHIAS DE CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Augusto Jacinto Bernardo, S/nº, Centro, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PALMERINO FRANCISCO DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 75 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 32, Vale do Sol, Viana-ES e ANA MARIA DE AGUIAR SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 32, Vale do Sol, Viana-ES. 07152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVES LEONIDAS DA COSTA OLIVEIRA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Sítio Independência, 85, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES e KARINA FREIRE DA COSTA, natural de Matipó-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Sítio Independência, 85, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES. 00095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de dezembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã

