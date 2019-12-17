Proclamas - 17/12/19
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILDO MILAGRE, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Maria Rodrigues, nº 2, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MEIGDEVANI PIFFER DEPTULSQUI, natural de Contagem-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Maria Rodrigues, nº 2, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29495 2.: BERNARDO GONÇALVES ALCANTARA FILHO, natural de Prado-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Iguatemi, 1779, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DAIHANI PEREIRA DOS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Iguatemi, 1779, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29497 3.: YAN PABLO DOS SANTOS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Pitágoras, nº 270, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Pitágoras, nº 270, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29498 4.: VICTOR CORDEIRO SOARES, natural de Piraí-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CRISTIANE CONCEIÇÃO TORRES, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Buriti, nº 268, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29499 5.: NICKOLAS RHOMERO SIMIS, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresa, residente na Avenida Florianopolis, 745, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e KAMILA RANGEL COSTA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Avenida Florianopolis, 745, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29500 6.: MARCOS DE OLIVEIRA CORREIO, natural de Mucuri-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), encarregado de obras, residente na Av. Central, 290, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ELIANE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Alagoinhas-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Av. Central, 290, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 29501 7.: OTAVIO AUGUSTO MACHADO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Samuel Meira Brasil,nº 15, Costa do Mar, Taquara II, Carapina, Serra-ES e RAQUEL DE OLIVEIRA LOPES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Samuel Meira Brasil,nº 15, Costa do Mar, Taquara II, Carapina, Serra-ES. 29503 8.: LUIZ HENRIQUE ROCHA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), tecnico em eletronica, residente na Rua Recife, nº 276, Condominio Residencial Vila Gardenia, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ROGÉRIA SEPULCHRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Recife, nº 276, Condominio Residencial Vila Gardenia, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29505 9.: JOHNATAN DOS SANTOS BARBOSA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Maritaca, nº 10, Quadra 23, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e DÉBORA JOVENTINA CORREIA, natural de Timóteo-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Maritaca, nº 10, Quadra 23, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2401, Apto 502, Mata da Praia, Vitória-ES e ANDRESSA DE BARROS LOVATTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2401, Apto. 502, Mata da Praia, Vitória-ES. 23484 2.: FILIPE MEROTTO MATTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Professora Maura Abaurre, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIANA MIOSSI BARBARIOLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheira ambiental, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, nº 165, Goiabeiras, Vitória-ES. 23490 3.: RAFAEL MONICO CAVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de telecomunicações, residente na Praça Wolghano Netto, nº 20, Apto. 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA VIANA MOTTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Ludwik Macal, nº 870, Apto. 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23492 4.: FABRICIO GANDINE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Deputado estatual, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e MORGANA DE ASSIS MALANI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23493 5.: ANDERSON BARBOZA FÉLIX, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua Farid Salomão, nº 23, Mata da Praia, Vitória-ES e CRISTIANE DE JESUS SOUZA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Farid Salomão, nº 23, Mata da Praia, Vitória-ES. 23494 6.: ÉDEM SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Militar do exercíto, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1115, Praia do Canto, Vitória-ES e DANIELLA AMORIM GOMES, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquieta e urbanista, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1115, Praia do Canto, Vitória-ES. 23495 7.: IGOR TEIXEIRA DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, nº 175, Boa Vista, Vitória-ES e LAIANNY TERESA MELLO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, nº 175, Boa Vista, Vitória-ES. 23496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO MESSIAS DE SOUZA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26562 2.: SILAS FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Arijon, nº 13, Mucuri, Cariacica-ES e EVANILDA FRANCISCO DE AQUINO, natural de Mutum-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), Cozinheira, residente na Rua Arijom, nº 13, Mucuri, Cariacica-ES. 26563 3.: KAIQUE DEIVID DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Joana Maria da Silva,39, Castelo Branco, Cariacica-ES e DÉBORA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Q, Nº:121, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26564 4.: JORGE LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Estrada Principal, S/n, Roda D'agua, Cariacica-ES e LUCELENA DIAS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Estrada Principal, S/n, Roda D'agua, Cariacica-ES. 26565 5.: LEONIDAS CONRADO, natural de Governador Valadares-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Odônia da Costa Toledo, nº 311, Bloco 06, Ap. 403, Campina Grande, Cariacica-ES e ERLIONIR ZEBENDE DA COSTA, natural de Nova Friburgo-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Odônia da Costa Toledo, nº 311, Bloco 06, Ap. 403 Campina Grande, Cariacica-ES. 26566 6.: LUIZ EDUARDO DE PAULA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gaivota, nº 266, São Conrado, Cariacica-ES e JENIFFER DA SILVA CRAVO BUENO, natural de Cascavel-PR, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Vargas, nº 448, Ataíde, Vila Velha-ES. 26567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de dezembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VICENTE DE SOUZA OLIVEIRA e AURILENE LIMA NOVAES, ele natural de Uruçuca-BA, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Técnico de enfermagem, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Técnico de farmacia, residente em Vila Velha-ES. 2.: VINICIUS DOS SANTOS RODRIGUES e JHENNIFFER SOUZA GUIMARÃES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor público, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão dentista, residente em Vila Velha-ES. 3.: EUGÊNIO NOLASCO DE CARVALHO e DAIENE SANTOS HAMMER, ele natural de Guaçuí-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil divorciado, profissão bombeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada, profissão enfermeira, residente em Vila Velha-ES. 4.: WELLINTON JULIO DA SILVA BARBOSA e MARIA CASOTTE, ele natural de São Paulo-SP, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Colatina-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 5.: JOSÉ CARLOS FERREIRA GOMES e SANDRA MAURA XAVIER, ele natural de Baixo Guandu-ES, com sessenta e três (63) anos de idade, estado civil divorciado, profissão aposentado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Confeiteira, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 16 de dezembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDSON MÁRCIO SCOTÁ, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida da Praia, nº 222, Aptº 1201, Itapoã, Vila Velha-ES e LUCY LORENÇUTTE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida da Praia, nº 222, Aptº 1201, Itapoã, Vila Velha-ES. 07439 2.: LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), maquiador, residente na Rua da Grama, N°6, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e MATTHEUS LEONARDO COUTO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua da Grama, N°6, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07440 3.: JOÃO CARLOS MATTOS DE OLIVEIRA, natural de Viana-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Joseph Zgaib, 260, Ed Roma, Ap 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SHARLENE RIBEIRO DE NOVAIS PAIVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Joseph Zgaibi, 260, Ap 603, Edificio Roma, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18049 4.: ADRIAN AVANCINI MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Seringueira, nº 20, Garoto, Vila Velha-ES e LUCIANA VASCONCELLOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Travessa do Abizeiro, nº 345, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 18050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK FRANCISCO DE SOUZA MORAES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rua Gardênia, S/nº, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e TATIANA FEITOZA DA ROCHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Raphael Turra, 918, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728285 2.: GUSTAVO BARATELA COSSUOL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Leila Diniz, nº 290, Novo México, Vila Velha-ES e LETICIA NARCIZA SAIBERT, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Avenida Principal, nº 1.054, Rio Marinho, Cariacica-ES. 232728288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO DE OLIVEIRA HOST, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Rio Paraíba do Sul, nº 27, Eldorado, Serra-ES e NALVA PIMENTA, natural de Baixo Guandu-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermamgem, residente na Rua Rio Paraíba do Sul, nº 27, Eldorado, Serra-ES. 09824 2.: MAGNO ALVES ALBERTO, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 102, Bloco 04, São Judas Tadeu, Serra-ES e DANIELLY FLAVIA XAVIER, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 102, Bloco 04, São Judas Tadeu, Serra-ES. 09825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SOUSA COLA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Rio Branco, Nº 311, Apt 1101 Santa Lúcia, Vitória-ES e NATÁLIA GUERRIERI GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 75, Apt 801, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23774 2.: ANDERSON MATTOS TESCH, natural de Resplendor-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), mecânico em manutenção, residente na Rua Eugênio Netto, 31/102, Praia do Canto, Vitória-ES e BEATRICE GOMES DO VALLE, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), psicanalista, residente na Rua Eugênio Netto, 31/102, Praia do Canto, Vitória-ES. 23776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO MORAES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), consultor predial, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e LARISSA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 12621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), oficial polivalente, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 320, Santo André, Vitória-ES e SONIA GOMES MARTINS PEREIRA, natural de Galiléia-MG, com 45 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 320, Santo André, Vitória-ES. 16907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO NUNES SANTA ROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Treze de Maio S/nº, Centro, Alegre-ES e VANESSA PAULINO LUCIO, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Treze de Maio S/nº, Centro, Alegre-ES. 03360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 16 de dezembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HEBER DE OLIVEIRA MORAES, de nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte-MG, nascida em 02 de maio de 1983, estado civil solteira, profissão mecânico, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, n° 330, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de MARCOS REGIS DE MORAES e SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES e CARLA COSTA SOARES, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 22 de novembro de 1988, estado civil solteira, profissão manicure, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, n° 330, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de ROMILDO PEREIRA SOARES e MAGDA COSTA SOARES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de dezembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil