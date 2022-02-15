Proclamas - 15/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 313, Rosa da Penha, Cariacica-ES e CAMILA SANTOS DA SILVA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 313, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28597 2.: CÉSAR CARLOS DA SILVA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua México, nº 82, Jardim América, Cariacica-ES e KAMILLY HISMAILLY DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua México, nº 82, Jardim América, Cariacica-ES. 28598 3.: LUIZ PAULO MIRANDA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Benedito, nº 27, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e DANIELA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de veterinário, residente na Rua São Benedito, nº 27, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28600 4.: ONESIMO BOTELHO PONTES, natural de Resplendor-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 109, Castelo Branco, Cariacica-ES e GELSIMAR CÂMARA, natural de Governador Valadares-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 109, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28601 5.: SÁVIO JUNIOR ROCHA ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Anchieta, nº 49, Vale dos Reis, Cariacica-ES e MEIRIELEM OLIVEIRA RAMALHETE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Anchieta, nº 49, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28602 6.: RENNAN DALLECRODE CASTELO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de implantação, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 54, Vale dos Reis, Cariacica-ES e THAIS DE AGUIAR MARIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 54, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28603 7.: EDEMILSON DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cel Olímpio Cunha, nº 77, Vila Isabel, Cariacica-ES e KELLY SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cel Olímpio Cunha, nº 177, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28604 8.: VITOR BRAZIL ZUIM DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Quartzo, N°13, São Geraldo, Cariacica-ES e RAIANY REZENDE SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Quartzo, 13, São Geraldo, Cariacica-ES. 28605 9.: MARCOS ANTONIO DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Clara, nº 241, Oriente, Cariacica-ES e GERCIANE ROCHA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Clara, nº 241, Oriente, Cariacica-ES. 28606 10.: DIEGO ARMANDO BONELI PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 27, Sotelândia, Cariacica-ES e KELRY DE OLIVEIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 27, Sotelândia, Cariacica-ES. 28607 11.: GEOVANE SILVESTRE BERNARDO, natural de Jacareí-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Assembléia, nº 26, Castelo Branco, Cariacica-ES e ALICE ELLEN ROZARIO PASSOS, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua da Assembléia, nº 26, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28608 12.: JEFFERSON SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua São Salvador, nº 76, Jardim América, Cariacica-ES e ELAINE CHRISTO MOURA, natural de Iconha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 14, Vera Cruz,, Cariacica-ES. 28609 13.: WALLACE HENRIQUE DAMACENO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Quadra Rio de Janeiro, S/nº, Bloco 21, Ap 302, São Francisco, Cariacica-ES e LARYSSA SILVA LOPES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Quadra Rio de Janeiro, S/nº, Bloco 21, Ap 302, São Francisco, Cariacica-ES. 28611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE BATISTA SARMENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Melvin Jones, nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES e MEIRIELY AMORIM SANTANNA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Melvin Jones, nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11669 2.: RAMON NUNES RANGEL BATISTA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instalador de internet, residente na Rua Pereira, nº 3, Qd 3, Juparanã, Linhares-ES e RAFAELA MONTEVERDE DE AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Montanha, nº 629, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 11670 3.: HUGO PINHEIRO PANETO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Avenida Alegre, nº 1556, Ap 2, Shell, Linhares-ES e AMANDA ARMANI TOZATTO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Nicola Biancardi, nº 744, Ap 201, Centro, Linhares-ES. 11671 4.: WÉRICKSON DE OLIVEIRA VITORIANO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Celina F dos R Cortes, nº 296, Aviso, Linhares-ES e TAMIRES MENDES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Celina F dos R Cortes, nº 296, Aviso, Linhares-ES. 11672 5.: PATRICK DE LIMA FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1560, Aviso, Linhares-ES e LAYANNE CORRÊA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1560, Aviso, Linhares-ES. 11673 6.: LUIZ FELIPE TEODORO PERUCHI, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 4, São José, Linhares-ES e IANI DOS SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 4, São José, Linhares-ES. 11674 7.: RICARDO SANTOLIN SOARES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Aracruz, nº 207, Shell, Linhares-ES e STELLA MISSAGIA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Aracruz, nº 207, Shell, Linhares-ES. 11675 8.: EMAXLEN LUCA PAIXÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Olga Bortot Molina, S/n, Cx 1, Canivete, Linhares-ES e ELIZANDRA SIMONELLI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativo, residente na Avenida Olga Bortot Molina, S/n, Cx 1, Canivete, Linhares-ES. 11676 9.: ELEANDRO GRIPPA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1045, Fonte Grande, Linhares-ES e ELIANE RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1045, Fonte Grande, Linhares-ES. 11677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GONÇALVES GENEROSO, natural de Guanhães-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 105, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAÍSSA SOARES SATHLER, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Bolívia, nº 64, Cariru, Ipatinga-MG. 25205 2.: PAULO GIOVANNE DA LUZ LOPES, natural de Manhumirim-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANY THEVENARD SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25208 3.: BRENO STEM PÊGO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e MICAELA REBONATO RISSARI, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Dom João Batista, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 25209 4.: CAIO OLIVEIRA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua César Calmon, Antônio Honório, Vitória-ES e SAMARA SILVA COMETTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua César Calmon, Antônio Honório, Vitória-ES. 25210 5.: ANDRÉ BENTO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), adminsitrador, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e SANTILÉIA DE MELLO BRAZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25211 6.: GUSTAVO CINTRA PELLACANI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELLE CARDOSO OURIQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 25213 7.: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Tupinambas, nº 485 Jardim da Penha, Vitória-ES e BRENDA VICENTE HELMER, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Noel Rosa, nº 70 Village Jardins, Colatina-ES. 25214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNELO ANTONIO FERREIRA DE MAGALHÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Laranjais, nº 129, Apartamento 804, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LIVIA LAUFF TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), supervisora de atendimento, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Apartamento 806, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19709 2.: HERNANI MACHADO DE CARVALHO NETO, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), Controlador de trafego Aereo, residente na Rua Itabaiana, N° 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e PAULA CAROLINA CORESMA SARDINHA, natural de Belém-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabaiana, Nº 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19710 3.: HUGO BORGES LOUREIRO, natural de Barra do Piraí-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 575, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PATRÍCIA KLEIN CANAL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 575, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19711 4.: LÉLIS HENRIQUE SENNA DE MATTOS, natural de Pedro Canario-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico, residente na Rod do Sol, 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e HÉLLEN DYOVANA SILVA RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rodovia do Sol, 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19712 5.: LUIS GUSTAVO D'ALCANTARA FREIRE DE SOUZA, natural de João Pessoa-PB, com 35 anos de idade, solteiro(a), empregado publico, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 5, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELLE DO NASCIMENTO GOULART, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Augusto Ruschi,nº 5, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADSON DE AGUIAR SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eletrônica, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 79, São Judas Tadeu, Serra-ES e LARISSA DOS SANTOS BELEM, natural de Belmonte-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 79, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11515 2.: CASSIMIRO DULCILINA LAURINDO, natural de Nova Viçosa-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Goiabeiras, nº 352, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Goiabeiras, nº 352, Vista da Serra II, Serra-ES. 11519 3.: GILMAR ABADE SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Santa Maria, nº 81, Palmeiras, Serra-ES e MARIA IEDA VIEIRA DE JESUS, natural de Ataléia-MG, com 58 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Santa Maria, nº 81, Palmeiras, Serra-ES. 11530 4.: JHONATAN DUTRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de gerador, residente na Rua dos Ipês, nº 05, São Marcos II, Serra-ES e THAMÍRES CRISTINA DA CRUZ CUNHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em análise clínicas, residente na Rua Gerânio, nº 177, Centro da Serra, Serra-ES. 11550 5.: IVANILDO MACHADO PARDIM, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), classificador, residente na Rua Boa Esperança, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES e MIRIAN GOMES CORREIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES. 11551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS ZAN DE PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 226, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e FERNANDA RAMOS DE CASTRO, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Leopoldina, nº 210, São Torquato, Vila Velha-ES. 06336 2.: TAYRONE DAMACENO GOMES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Todos os Santos, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAMIRES FERREIRA DA SILVA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Todos os Santos, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06337 3.: RICARDO DE LOURDES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Darcy Vargas, nº 449, Santa Rita, Vila Velha-ES e TAMIRES MOREIRA JACINTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Assistente de farmácia, residente na Rua Darcy Vargas, nº 449, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06338 4.: LEANDRO DE SOUZA RIGO, natural de Itanhanhem-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Joanópolis, nº 173, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e GISLAINY VICENTINI FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), chef de cozinha, residente na Rua Joanópolis, nº 173, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON SOUSA FABRIS CALLEGARI, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), classificador de café, residente na Rua Calegari, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e LARISSA RIOS COSTA LOPES, natural de Ji- Parana-RO, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente de cabeleireira, residente na Rua Calegari, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04853 2.: ANTONIO CESAR DA SILVA, natural de Córrego do Ouro, Nova Venécia-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), rural, residente na Rua Alime da Silva Macabe, nº 391, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e RITA MARCARINI DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alime da Silva Macabe, nº 391, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04854 3.: ANDERSON JOSÉ BARBOSA, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua W UM, nº 1, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA, natural de Coroatá-MA, com 39 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua W UM, nº 1, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 14 de fevereiro de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON SIMÕES SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), técnico em quimica, residente na Rua Monte das Oliveiras, Nº 04, Graúna, Itapemirim-ES e RENATA LEMOS DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), farmacêutica, residente na Rua Monte das Oliveiras, Nº 04, Graúna, Itapemirim-ES. 14267 2.: RODOLFO DOS SANTOS TAVORA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, N°1, Conjunto Habitacional, Odin Moreira, Casa N° 04, Itapemirim-ES e LUANA SOUZA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública municipal, residente na Rua Projetada, N°1, Conjunto Habitacional Odin Moreira, Casa N° 04, Itapemirim-ES. 14268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ALVARENGA ALVES, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Laranjais, nº 260, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ANA GABRIELA ROVETTA ROSSI, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Rua Acácia, nº248, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729611 2.: LUAN CARVALHO SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES e SULAMYTA MENDES NOGUEIRA VENANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: AULUS FARIA, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Figueira, nº 370, Santa Paula I, Vila Velha-ES e ANA MARIA DIÓGENES MAGALHÃES, natural de Pereiro-CE, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Figueira, nº 370, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 09263 2.: HÍCARO ANTONIO ROSA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Morango, nº 08, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e VITÓRIA SILVA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Morango, nº 08, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO NUNES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Rio Solimoes, S/n, Santa Catarina, Cariacica-ES e JANE LILIAN D'AVILLA BARBOSA DIAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheira ambiental, residente na Rua Páscoa Dezan Costalonga, S/n, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04396 2.: FRANTHESCO MATHIAS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), motoboy, residente na Rua São José, nº 165, Bairro Aribiri, Vila Velha-ES e GLEIDES BORGES DOS SANTOS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nova, nº 26, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHUAN DE SOUZA FAVORETTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Assembléia, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUDMILLA GONÇALVES ESPINDULA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assitente fiscal, residente na Rua da Assembléia, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN MIRANDA BESTETI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Pátio, residente na Fazenda São Bento, sem Número, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e MAIKELLY REIS DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Projetada, Loteamento Eponina, sem Número, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 14 de fevereiro de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SCHAEFER JÚNIOR, natural de Porto Alegre-RS, com 48 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/2003, Enseada do Suá, Vitória-ES e HELGA MARTINS VIEIRA, natural de São Luis-MA, com 48 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 970 Apto. 603, Itapuã, Vila Velha-ES. 25323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYCHARD FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Florentino Rodrigues, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e DYANNA CRISTINA PINTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ormantino Röhr, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Amazonas, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES e LENI NICOLAU DE ALMEIDA, natural de Nova Venecia-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Avenida Amazonas, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES. 07558 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JULIANO MOTTA SILVA, natural de Vitória, -ES, nascido em 30 de julho de 1988, estado civil solteiro, profissão arquiteto e urbanista, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, área rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Alberto Silva e Neuzeli de Carvalho Motta Silva e BRUNA CRISTINA TEIXEIRA FALCON, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 14 de junho de 1988, estado civil solteira, profissão bacharel em Direito, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, área rural, Aparecidinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Domingos Falcon e Ediana de Lurdes Teixeira Falcon . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 14 de fevereiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil