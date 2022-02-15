Publicidade Legal

Proclamas - 15/02/2022

Terça-feira

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 01:00

Publicado em 

15 fev 2022 às 01:00

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 313, Rosa da Penha, Cariacica-ES e CAMILA SANTOS DA SILVA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 313, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28597 2.: CÉSAR CARLOS DA SILVA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua México, nº 82, Jardim América, Cariacica-ES e KAMILLY HISMAILLY DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua México, nº 82, Jardim América, Cariacica-ES. 28598 3.: LUIZ PAULO MIRANDA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Benedito, nº 27, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e DANIELA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de veterinário, residente na Rua São Benedito, nº 27, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28600 4.: ONESIMO BOTELHO PONTES, natural de Resplendor-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 109, Castelo Branco, Cariacica-ES e GELSIMAR CÂMARA, natural de Governador Valadares-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 109, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28601 5.: SÁVIO JUNIOR ROCHA ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Anchieta, nº 49, Vale dos Reis, Cariacica-ES e MEIRIELEM OLIVEIRA RAMALHETE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Anchieta, nº 49, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28602 6.: RENNAN DALLECRODE CASTELO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de implantação, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 54, Vale dos Reis, Cariacica-ES e THAIS DE AGUIAR MARIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 54, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28603 7.: EDEMILSON DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cel Olímpio Cunha, nº 77, Vila Isabel, Cariacica-ES e KELLY SILVA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cel Olímpio Cunha, nº 177, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28604 8.: VITOR BRAZIL ZUIM DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Quartzo, N°13, São Geraldo, Cariacica-ES e RAIANY REZENDE SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Quartzo, 13, São Geraldo, Cariacica-ES. 28605 9.: MARCOS ANTONIO DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Clara, nº 241, Oriente, Cariacica-ES e GERCIANE ROCHA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Clara, nº 241, Oriente, Cariacica-ES. 28606 10.: DIEGO ARMANDO BONELI PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 27, Sotelândia, Cariacica-ES e KELRY DE OLIVEIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 27, Sotelândia, Cariacica-ES. 28607 11.: GEOVANE SILVESTRE BERNARDO, natural de Jacareí-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Assembléia, nº 26, Castelo Branco, Cariacica-ES e ALICE ELLEN ROZARIO PASSOS, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua da Assembléia, nº 26, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28608 12.: JEFFERSON SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua São Salvador, nº 76, Jardim América, Cariacica-ES e ELAINE CHRISTO MOURA, natural de Iconha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 14, Vera Cruz,, Cariacica-ES. 28609 13.: WALLACE HENRIQUE DAMACENO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Quadra Rio de Janeiro, S/nº, Bloco 21, Ap 302, São Francisco, Cariacica-ES e LARYSSA SILVA LOPES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Quadra Rio de Janeiro, S/nº, Bloco 21, Ap 302, São Francisco, Cariacica-ES. 28611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE BATISTA SARMENTO, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Melvin Jones, nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES e MEIRIELY AMORIM SANTANNA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Melvin Jones, nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11669 2.: RAMON NUNES RANGEL BATISTA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instalador de internet, residente na Rua Pereira, nº 3, Qd 3, Juparanã, Linhares-ES e RAFAELA MONTEVERDE DE AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Montanha, nº 629, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 11670 3.: HUGO PINHEIRO PANETO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Avenida Alegre, nº 1556, Ap 2, Shell, Linhares-ES e AMANDA ARMANI TOZATTO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Nicola Biancardi, nº 744, Ap 201, Centro, Linhares-ES. 11671 4.: WÉRICKSON DE OLIVEIRA VITORIANO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Celina F dos R Cortes, nº 296, Aviso, Linhares-ES e TAMIRES MENDES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Celina F dos R Cortes, nº 296, Aviso, Linhares-ES. 11672 5.: PATRICK DE LIMA FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1560, Aviso, Linhares-ES e LAYANNE CORRÊA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 1560, Aviso, Linhares-ES. 11673 6.: LUIZ FELIPE TEODORO PERUCHI, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 4, São José, Linhares-ES e IANI DOS SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Rua Vereador Wilmo Guizani, nº 4, São José, Linhares-ES. 11674 7.: RICARDO SANTOLIN SOARES, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Aracruz, nº 207, Shell, Linhares-ES e STELLA MISSAGIA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Aracruz, nº 207, Shell, Linhares-ES. 11675 8.: EMAXLEN LUCA PAIXÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Olga Bortot Molina, S/n, Cx 1, Canivete, Linhares-ES e ELIZANDRA SIMONELLI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativo, residente na Avenida Olga Bortot Molina, S/n, Cx 1, Canivete, Linhares-ES. 11676 9.: ELEANDRO GRIPPA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1045, Fonte Grande, Linhares-ES e ELIANE RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1045, Fonte Grande, Linhares-ES. 11677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GONÇALVES GENEROSO, natural de Guanhães-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 105, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAÍSSA SOARES SATHLER, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Bolívia, nº 64, Cariru, Ipatinga-MG. 25205 2.: PAULO GIOVANNE DA LUZ LOPES, natural de Manhumirim-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATIANY THEVENARD SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25208 3.: BRENO STEM PÊGO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e MICAELA REBONATO RISSARI, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Dom João Batista, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 25209 4.: CAIO OLIVEIRA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua César Calmon, Antônio Honório, Vitória-ES e SAMARA SILVA COMETTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua César Calmon, Antônio Honório, Vitória-ES. 25210 5.: ANDRÉ BENTO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), adminsitrador, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e SANTILÉIA DE MELLO BRAZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25211 6.: GUSTAVO CINTRA PELLACANI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELLE CARDOSO OURIQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 25213 7.: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Tupinambas, nº 485 Jardim da Penha, Vitória-ES e BRENDA VICENTE HELMER, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Noel Rosa, nº 70 Village Jardins, Colatina-ES. 25214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNELO ANTONIO FERREIRA DE MAGALHÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Laranjais, nº 129, Apartamento 804, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LIVIA LAUFF TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), supervisora de atendimento, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Apartamento 806, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19709 2.: HERNANI MACHADO DE CARVALHO NETO, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), Controlador de trafego Aereo, residente na Rua Itabaiana, N° 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e PAULA CAROLINA CORESMA SARDINHA, natural de Belém-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabaiana, Nº 133, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19710 3.: HUGO BORGES LOUREIRO, natural de Barra do Piraí-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 575, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PATRÍCIA KLEIN CANAL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 575, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19711 4.: LÉLIS HENRIQUE SENNA DE MATTOS, natural de Pedro Canario-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico, residente na Rod do Sol, 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e HÉLLEN DYOVANA SILVA RODRIGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rodovia do Sol, 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19712 5.: LUIS GUSTAVO D'ALCANTARA FREIRE DE SOUZA, natural de João Pessoa-PB, com 35 anos de idade, solteiro(a), empregado publico, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 5, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELLE DO NASCIMENTO GOULART, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Augusto Ruschi,nº 5, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADSON DE AGUIAR SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eletrônica, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 79, São Judas Tadeu, Serra-ES e LARISSA DOS SANTOS BELEM, natural de Belmonte-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Antonio Pereira Madruga, 79, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11515 2.: CASSIMIRO DULCILINA LAURINDO, natural de Nova Viçosa-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Goiabeiras, nº 352, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Goiabeiras, nº 352, Vista da Serra II, Serra-ES. 11519 3.: GILMAR ABADE SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Santa Maria, nº 81, Palmeiras, Serra-ES e MARIA IEDA VIEIRA DE JESUS, natural de Ataléia-MG, com 58 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Santa Maria, nº 81, Palmeiras, Serra-ES. 11530 4.: JHONATAN DUTRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de gerador, residente na Rua dos Ipês, nº 05, São Marcos II, Serra-ES e THAMÍRES CRISTINA DA CRUZ CUNHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em análise clínicas, residente na Rua Gerânio, nº 177, Centro da Serra, Serra-ES. 11550 5.: IVANILDO MACHADO PARDIM, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), classificador, residente na Rua Boa Esperança, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES e MIRIAN GOMES CORREIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES. 11551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS ZAN DE PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 226, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e FERNANDA RAMOS DE CASTRO, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Leopoldina, nº 210, São Torquato, Vila Velha-ES. 06336 2.: TAYRONE DAMACENO GOMES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Todos os Santos, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAMIRES FERREIRA DA SILVA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Todos os Santos, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06337 3.: RICARDO DE LOURDES SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Darcy Vargas, nº 449, Santa Rita, Vila Velha-ES e TAMIRES MOREIRA JACINTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Assistente de farmácia, residente na Rua Darcy Vargas, nº 449, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06338 4.: LEANDRO DE SOUZA RIGO, natural de Itanhanhem-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Joanópolis, nº 173, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e GISLAINY VICENTINI FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), chef de cozinha, residente na Rua Joanópolis, nº 173, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON SOUSA FABRIS CALLEGARI, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), classificador de café, residente na Rua Calegari, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e LARISSA RIOS COSTA LOPES, natural de Ji- Parana-RO, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente de cabeleireira, residente na Rua Calegari, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04853 2.: ANTONIO CESAR DA SILVA, natural de Córrego do Ouro, Nova Venécia-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), rural, residente na Rua Alime da Silva Macabe, nº 391, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e RITA MARCARINI DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alime da Silva Macabe, nº 391, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04854 3.: ANDERSON JOSÉ BARBOSA, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua W UM, nº 1, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA, natural de Coroatá-MA, com 39 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua W UM, nº 1, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 14 de fevereiro de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON SIMÕES SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), técnico em quimica, residente na Rua Monte das Oliveiras, Nº 04, Graúna, Itapemirim-ES e RENATA LEMOS DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), farmacêutica, residente na Rua Monte das Oliveiras, Nº 04, Graúna, Itapemirim-ES. 14267 2.: RODOLFO DOS SANTOS TAVORA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, N°1, Conjunto Habitacional, Odin Moreira, Casa N° 04, Itapemirim-ES e LUANA SOUZA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública municipal, residente na Rua Projetada, N°1, Conjunto Habitacional Odin Moreira, Casa N° 04, Itapemirim-ES. 14268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ALVARENGA ALVES, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Laranjais, nº 260, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ANA GABRIELA ROVETTA ROSSI, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Rua Acácia, nº248, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729611 2.: LUAN CARVALHO SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES e SULAMYTA MENDES NOGUEIRA VENANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: AULUS FARIA, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Figueira, nº 370, Santa Paula I, Vila Velha-ES e ANA MARIA DIÓGENES MAGALHÃES, natural de Pereiro-CE, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Figueira, nº 370, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 09263 2.: HÍCARO ANTONIO ROSA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Morango, nº 08, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e VITÓRIA SILVA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Morango, nº 08, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO NUNES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Rio Solimoes, S/n, Santa Catarina, Cariacica-ES e JANE LILIAN D'AVILLA BARBOSA DIAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheira ambiental, residente na Rua Páscoa Dezan Costalonga, S/n, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04396 2.: FRANTHESCO MATHIAS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), motoboy, residente na Rua São José, nº 165, Bairro Aribiri, Vila Velha-ES e GLEIDES BORGES DOS SANTOS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nova, nº 26, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHUAN DE SOUZA FAVORETTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Assembléia, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUDMILLA GONÇALVES ESPINDULA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assitente fiscal, residente na Rua da Assembléia, nº 98, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN MIRANDA BESTETI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Pátio, residente na Fazenda São Bento, sem Número, Parada Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e MAIKELLY REIS DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Projetada, Loteamento Eponina, sem Número, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 14 de fevereiro de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SCHAEFER JÚNIOR, natural de Porto Alegre-RS, com 48 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/2003, Enseada do Suá, Vitória-ES e HELGA MARTINS VIEIRA, natural de São Luis-MA, com 48 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 970 Apto. 603, Itapuã, Vila Velha-ES. 25323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYCHARD FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Florentino Rodrigues, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e DYANNA CRISTINA PINTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ormantino Röhr, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Amazonas, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES e LENI NICOLAU DE ALMEIDA, natural de Nova Venecia-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Avenida Amazonas, nº 42, Nova Bethânia, Viana-ES. 07558 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JULIANO MOTTA SILVA, natural de Vitória, -ES, nascido em 30 de julho de 1988, estado civil solteiro, profissão arquiteto e urbanista, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, área rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Alberto Silva e Neuzeli de Carvalho Motta Silva e BRUNA CRISTINA TEIXEIRA FALCON, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 14 de junho de 1988, estado civil solteira, profissão bacharel em Direito, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, área rural, Aparecidinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Domingos Falcon e Ediana de Lurdes Teixeira Falcon . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 14 de fevereiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Passeio bate-volta para Anchieta saindo de Vitória
Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária

