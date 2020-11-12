Publicidade Legal

Proclamas - 12/11/20

Redação de A Gazeta

12 nov 2020 às 01:00

Proclamas - 12/11/20

Proclamas

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA MENDONÇA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Treze de Maio, nº 100, Novo Horizonte, Cariacica-ES e KETHELEN DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze de Maio, nº 100, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 23103 2.: ALEXANDRO NARCIZO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e MAGDA ALVES WINGLER, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), costureira industrial, residente na Rua Jerônimo Monteiro, S/n, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27283 3.: ALESANDRO DA SILVA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Nova República, nº 146, Bela Aurora, Cariacica-ES e NATÁLIA DIAS BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova República, nº 146, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27286 4.: ALEX DE SOUZA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua das Margaridas, nº 88, Vista Dourada, Cariacica-ES e KELY CRISTINA DE OLIVEIRA LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Margaridas, nº 88, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27288 5.: LEONARDO DA SILVA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Belo Horizonte, nº 26, Santo André, Cariacica-ES e DAYANE FERREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Belo Horizonte, nº 26, Santo André, Cariacica-ES. 27289 6.: DIEGO VITOR LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de reprodução, residente na Avenida Virgínia Ramos, nº 89, Alzira Ramos, Cariacica-ES e PALOMA CARDOSO PORTO, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Virgínia Ramos, nº 89, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27290 7.: WELINGTON FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Godero, nº 8, São Conrado, Cariacica-ES e ROSILENE LIMA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Godero, nº 8, São Conrado, Cariacica-ES. 27292 8.: JEFERSON BOONE THOMAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Itapegipe, nº 176, Santa Cecília, Cariacica-ES e LAURA CHAGAS, natural de Viana-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Itapegipe, nº 176, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27293 9.: EDIVALDO CARDOSO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Oriente, 255, Caçaroca, Cariacica-ES e MARLENE CATARINO, natural de São Mateus-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Oriente, 255, Caçaroca, Cariacica-ES. 27300 10.: LENY JUNIOR DE OLIVEIRA CRISPIM, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 255, Padre Gabriel, Cariacica-ES e EDIANA BALBINO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 255, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE BELUSSO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Maurílio Coelho, nº 117, Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALÉXIA BERÇACOLA PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua João Sátiro de Almeida, nº 63, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04450 2.: LUIZ MURILO NASCIMENTO FREZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de açougueiro, residente na Rua Derly Machado Brasil, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA MARTINS DE AQUINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Derly Machado Brasil, nº 43, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04451 3.: EVERTON OLIMPIO GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Dorian Pontes de Paula, nº 15, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUARA RODRIGUES SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico de hemoterapia, residente na Rua José Clezio Moreno Junior, nº 15, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04453 4.: MALON SOUZA FRANÇA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Caminhoneiro, residente na Rua Agapito Cola, nº 29, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINA RIBEIRO ABREU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Agapito Cola, nº 29, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04463 5.: VINICIUS ALMEIDA LUZ, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Sargento Olímpio, nº 57, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NILCILENE LINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Gerente administrativo, residente na Rua Sargento Olímpio, nº 57, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04467 6.: HARRISON JORDÃO ESTEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar fiscal, residente na Rua Astor Dillen dos Santos, nº 72, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUIZA BASTIANELLO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Sebastião José Machado, nº 45, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04470 7.: RENILDO PONCIANO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Santa Terezinha, nº 02, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELA APARECIDA NOVO PONTES, natural de Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Repositora, residente na Rua Santa Terezinha, nº 02, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAAC BARBOSA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Pastor J Pedro Silva, nº 122, Aptº 1101, Bloco A, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIANA DIAS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Pastor J Pedro Silva, nº 122, Aptº 1101, Bloco A, Ataíde, Vila Velha-ES. 07822 2.: ELIAS DE SOUZA MAGALHÃES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Aptº 202 A, Boa Vista II, Vila Velha-ES e AIZA CANTÃO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Aptº 202 A, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07823 3.: LUIZ FERNANDO DE JESUS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro Hidraulico, residente na Travessa Antonio Ataide, N°2348, Itapuã, Vila Velha-ES e SHIRLEY PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Travessa Antonio Ataide ,n°2348, Itapuã, Vila Velha-ES. 18514 4.: ROBSON DE AZEVEDO JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 688, Apartamento 103, Edifício Maria Jantorno, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JOYCE FEITOSA DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 688, Apartamento 103, Edifício Maria Jantorno, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HONIZIO JOSÉ RODRIGUES, natural de OCIDENTE, MUTUM-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua São Cristóvão, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LUCINEA DIAS SANTIAGO, natural de Menino Jesus, Muniz Freire-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua São Cristóvão, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08723 2.: ELIZEU MOURA LANGAMER, natural de Manhumirim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 200, Bairro Quilombo, Iúna-ES e AMANDA DE SOUZA LIMA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 200, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08724 3.: ALAN CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Miradouro-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Terpinha Lacerda, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e MARIETA AMALIA SANTIAGO PEREIRA, natural de Itaperuna-RJ, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Terpinha Lacerda, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08725 4.: MAIQUE AMANCIO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Principal, Sem Número, Distrito Santíssima Trindade, Iúna-ES e RAQUEL FERREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Principal, Sem Número, Distrito Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08726 5.: NATANAEL DE SOUZA ALMEIDA e VANESSA DE OLIVEIRA MIRANDA. ELE: de nacionalidade brasileira, solteiro, agricultor, com vinte (20) anos de idade, natural de Manhumirim-MG, nascido aos 23 de dezembro de 1999, residente e domiciliado no lugar denominado "Córrego Pouso Alto", Distrito de Pequiá, Iúna-ES, filho de EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA e de MARIA DA PENHA SOUZA ALMEIDA. ELA: de nacionalidade brasileira, solteira, agricultora, com vinte (20) anos de idade, natural de Iúna-ES, nascida aos 26 de junho de 2000, residente e domiciliada no lugar denominado "Córrego Pouso Alto", Distrito de Pequiá, Iúna-ES, filha de IVAN FIDELIS DE MIRANDA e de CELIA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 11 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDINEI DA SILVA LISBOA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Bela Vista II, nº 30, Aparecida, Cariacica-ES e EDNA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Bela Vista II, nº 30, Aparecida, Cariacica-ES. 13279 2.: VANDOILSON EMANOEL SOARES SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua São Sebastião, S/nº, São Benedito, Cariacica-ES e LETÍCIA SOARES CONTÃO DA SILVA, natural de Volta Redonda-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Sebastião, S/nº, São Benedito, Cariacica-ES. 13282 3.: VANDERSSON MARQUETE MALASSATI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Maria Shaffer, nº 468, Nova Brasília, Cariacica-ES e MARCILENE GOGGE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Melchiades Porfirio Almeida, nº 68, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO RAMOS SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Boa Esperança, N° 662, Bairro Canaa, Sooretama-ES e MAYARA BEZERRA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Guaribú, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10522 2.: JÚLIO CÉSAR ALVES SILVA, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Domingos Belizário, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e ELISABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Barra Seca-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Domingos Belizário, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10523 3.: EDUARDO VENANCIO DOS SANTOS, natural de Várzea da Palma-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Íria Fioretti, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Vicente g Morello, N° 315, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10524 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SAPUCAIA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua 19 de Abril, nº 133, Ibes, Vila Velha-ES e ANA PAULA DE SOUSA CRESPO, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), massagista, residente na Rua 19 de Abril, nº 133, Ibes, Vila Velha-ES. 232728745 2.: ISAAC GRADISSE DE ORÉQUIO, natural de Pindamonhangaba-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), impressor grafico, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 03, Vila Nova, Vila Velha-ES e ADRYELLY PINTO PINHEIRO, natural de Brasília-DF, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Itaboraí, nº Aptº 805, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728746 3.: JURACI ANTONIO VIANA, natural de Nova Viçosa-BA, com 67 anos de idade, divorciado(a), feirante, residente na Rua Doutor Moacir Gonçalves, nº 870, Guaranhuns, Vila Velha-ES e MARIA NEIDE DA SILVA, natural de Cariús-CE, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Moacir Gonçalves, nº 870, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELTON MONTEIRO FONTENELLE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 120, Ed. Manoel Bandeira, Apt 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e ISABELLA RIBEIRO KUSTER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Robson Medeiros Mascarenhas, nº 16, Solon Borges, Vitória-ES. 24106 2.: MARCIO CALMON TAVARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 285, Jardim Camburi, Vitória-ES e JANIA MIRANDA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), missionária, residente na Rua Esméria Barros Deorce, nº 285, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEILSON LINO DA SILVA, natural de São Joaquim do Monte-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Francisco de Oliveira, nº 45, Santo André, Vitória-ES e JOELMA KELY OLIVEIRA COÊLHO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua José Francisco de Oliveira, nº 45, Santo André, Vitória-ES. 17190 2.: JOSÉ CARLOS SOARES DE OLIVEIRA, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 27, São Pedro, Vitória-ES e SILZETE SANTOS SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Porteira, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 27, São Pedro, Vitória-ES. 17191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN APARECIDO DE OLIVEIRA GOMES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Natal, nº 05, Alterosas, Serra-ES e PAULIANA DA PENHA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Nogueira, nº 19, Vista da Serra II, Serra-ES. 10501 2.: MARIO SERGIO BARCELOS CORRÊA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Arari, 05, Serra Dourada III, Serra-ES e NEUZA MARIA ALVES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Arari, 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 10520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAVISMAR SANTOS RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vigia, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e SHAIARA CASTELO LEITE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13989 2.: EDSON MOACIR FAGUNDES, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ADEMILDES DA SILVA ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, Viúva(o), Lavradora aposentada, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13990 3.: PÁBULO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 22 de janeiro de 1994, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rod. Rafael V. dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de PAULO PACHECO DOS SANTOS e VANUSA FERREIRA DOS SANTOS e THALITA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nascida em 25 de setembro de 2000, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rod. Rafael V. dos Reis, s/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de SIMÁRIO MARQUES ALVES e EGNA SILVA DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR MARTINS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 37, nº 09, Jabaeté,, Vila Velha-ES e KATHLEN LORENÇO SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua 37, nº 09, Jabaeté,, Vila Velha-ES. 08586 2.: JOHN LENNON CAMPISTA CAMPOS, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e BEATRIZ CRISTINA JACINTO DE PAIVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO TOLEDO LOPES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 37, Forte São João, Vitória-ES e CLEIDE RODRIGUES DA CRUZ, natural de Itabirinha-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 37, Forte São João, Vitória-ES. 24304 2.: WESLEY MONTEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), copeiro, residente na Rua Rubens Sant'ana, S/nº, Gurigica, Vitória-ES e ALYNE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços de loja, residente na Rua Rubens Sant'ana, s/nº , Gurigica, Vitória-ES. 24305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON AIGNER HELMER, natural de Viana-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Central, nº 15, Canaã, Viana-ES e LORRAYNE FERNANDES VENTURA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Piracicaba, nº 13 , Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07107 2.: BRUNO YAGO FERREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Canavieira, nº 23, Areinha, Viana-ES e SAMIRA GONÇALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Canavieira, nº 23, Areinha, Viana-ES. 07109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de Joõo Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL TORRI MARIANO, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Negri Orestes, Nº.359, Centro, João Neiva-ES e VANUZIANA APARECIDA FORNACIARI FAVORO, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Negri Orestes, Nº.359, Centro, João Neiva-ES. 03059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de novembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR SANTANA FERNANDES, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Fazenda São Lourenço, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e EDIVALDA MARIA DA SILVA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda São Lourenço, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 11 de novembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), chapeiro, residente na Avenida Guarapari, 320, Casa 5, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e MARIA APARECIDA CONTADINI, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Avenida Guarapari, 320, Casa 5, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 30681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- PAULO HENRIQUE CORREIA BONOMO e JOCIMARA PINTO DAS NEVES, ele natural de Vitória-ES, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil divorciado, profissão radialista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Cariacica-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão gerente de loja, residente em Vila Velha-ES. 2- JOSE LUIZ DOS SANTOS e MARINA FERREIRA, ele natural de Vitória-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil divorciado, profissão operador de máquinas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Serra-ES, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil divorciada, profissão auxiliar de caixa, residente em Vila Velha-ES. 3- GABRIEL GUEDES VENANCIO e NATANI ROSA DE AMORIM, ele natural de Cariacica-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Estoquista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itaguaçu-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão Assistente administrativo pleno, residente em Vila Velha-ES. 4- MATHEUS DOS SANTOS GUIMARÃES e PAOLA DE ASSIS ALMEIDA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico de enfermagem, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 5- ANDRÈ GONÇALVES MARTINS e JOSELIA DELCARO DE SOUZA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Contador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6- WELLINGTON ROSA DE AZEVEDO e CRISTINA OLIOSI MAZIM, ele natural de Colatina-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil viúva, profissão Pedagoga, residente em Vila Velha-ES. 7- ANDRE MIRANDOLA RAMOS e JEANE GOMES VIZA, ele natural de Nova Venécia-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Comprador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão secretária, residente em Vila Velha-ES. 8- WILKER BARBOSA BECEVELLI e ELEUSA APARECIDA AMORIM, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Motorista de caminhão, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ibatiba-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 9- MARCELO MACHADO DELLARMELINA e ELEILDES RIBEIRO DE SOUZA, ele natural de Nova Venécia-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Boa Esperança-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciada, profissão atendente, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 11 de novembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VALTIN DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 49 anos de idade, viúvo, agricultor, residente e domiciliado em Brejaubinha 1, s/n, em Brejetuba-ES e LAUDICÉIA ODÍLIA PONTES SILVA, natural de Mutum, MG, com 30 anos de idade, divorciada, agricultora, residente e domiciliada em Brejaubinha 1, s/n, em Brejetuba-ES. - 000951 2.: WANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Conceição do Castelo, ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Sebastião Ferreira Brum, s/n, centro, Brejetuba-ES e ADAUVANA COELHO MENDES, natural de Afonso Cláudio, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego da Penhora, zona rural, Brejetuba-ES  000952. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 11 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

