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Proclamas - 12/08/20
Proclamas
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO FERREIRA DE AMORIM, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Rios, Número 50, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES e LORRAYNE CALAZANI DE SOUZA BATISTA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08637 2.: DANIEL MOREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Santa Cruz, Laranja da Terra, Iúna-ES e GENILDA DE OLIVEIRA LIMA ARRUDA, natural de Pequiá, Iúna-ES-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Laranja da Terra, Iúna-ES. 08638 3.: REGINO ANGELO DE ALMEIDA, natural de Guaçui-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Bálsamo, Zona Rural, Iúna-ES e LAUDELINA APARECIDA BOREL PEREIRA, natural de em Floresta, Muniz Freire-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Córrego do Balsámo, Zona Rural, Iúna-ES. 08639 4.: JORGE LUÍS BARBOSA, natural de Manhuaçu-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), agente funerário, residente na Córrego Alto Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e LUCÉLIA RABELO DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Córrego Alto Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 11 de agosto de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Aderalbas Ferreira dos Santos, nº 92, Cocal, Vila Velha-ES e FABIANA MENDES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aderalbas Ferreira dos Santos, nº 92, Cocal, Vila Velha-ES. 07658 2.: FABIANO AZEVEDO HIROTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 511, Bloco A, Aptº 403, Residencial Chateaux de France, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA LOPES DE ALMEIDA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 511, Bloco A, Aptº 403, Residencial Chateaux de France, Itapuã, Vila Velha-ES. 07659 3.: ADRIANO PEREIRA BENDE, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 2, Boa Vista I, Vila Velha-ES e LUCIANA CARLOS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 2, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07661 4.: NIVALDO ROCHA, natural de Brumadinho-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), encarregado administrativo, residente na Rua Raul Pompeia, s/n, Bloco 304, apartamento 401, Edifício Cerejeira, Ala B, Boa Vista I, Vila Velha-ES e MARTA PEREIRA DO CARMO, natural de Guanhães-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Raul Pompeia, nº 304, Edifício Cerejeira, Ala B, apartamento 401 B, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL CARVALHO ROCHA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 06, Graúna, Cariacica-ES e GLASIANE DA SILVA FRUTUOZO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de laboratório, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 06, Graúna, Cariacica-ES. 13021 2.: FABIANO AMARAL ALVARENGA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Maria Gonçalo de Oliveira, S/nº, Sede, Cariacica-ES e CLAUDICLÉIA APARECIDA TIBÚRCIO DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Gonçalo de Oliveira, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 13022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO DIAS BRAGA FILHO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE DIAS LACERDA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23901 2.: FELIPE DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 125, Ap 603, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA AZEREDO MAFRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Praça Wolghano Netto, nº 20, BL A, Ap 304, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELISON CAMILO DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), operador de classificação, residente na Rua Boa Vista, 561, Planalto Serrano, Bl A,, Serra-ES e CÉLIA MACHADO FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Boa Vista,561, Planalto Serrano, Bl A,, Serra-ES. 10259 2.: GEDEON BRUM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alpínia, Campinho da Serra I, Serra-ES e KEROLINE CHAGAS TORAZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Alpínia, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FUNABASHI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), faturista, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Res. Jardim Limoeiro, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES e HIOHANA RODRIGUES MATHIELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Res. Jardim Limoeiro, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 30149 2.: LEONARDO LOUREIRO ROSSI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua dos Golfinhos, nº 21, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e RENATA ALVES ROSSINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), neo designer, residente na Rua dos Golfinhos, nº 21, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVERSON PINHEIRO DE SOUZA, natural de Macaé-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 1, Centro, Itapemirim-ES e CLARISSA ALVES PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, nº 1, Centro, Itapemirim-ES. 13940 2.: JOVANE DE FRANÇA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Acácia, nº 14, Centro, Itapemirim-ES e LUCELIA OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Acácia, nº 14, Centro, Itapemirim-ES. 13941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO AMORIM REIS, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), Acabador de mármore e granito, residente na Rua da Liberdade, 23, Planalto, Aracruz-ES e DAYANE ALVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Liberdade, 23, Planalto, Aracruz-ES. 12904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de agosto de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAQUE MAGNAGO CORDEIRO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Castro Alves, nº 2305, Interlagos, Linhares-ES e AMANDA KLABUNDE, natural de Pancas-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Castro Alves, nº 2305, Interlagos, Linhares-ES. 10294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZIEL DE AMORIM BATISTA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Beco do Gama, nº 18, 2º Pavimento, Redenção, Vitória-ES e JOCINEIDE SENA PIMENTA, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Beco do Gama, nº 18, 2º Pavimento, Redenção, Vitória-ES. 17061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO RAMOS RIBEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar elétrico, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, Vila Velha-ES e LORAINE DOS SANTOS CASTELÃN, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, Vila Velha-ES. 08399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã