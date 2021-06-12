Proclamas - 12/06/2021
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CHRISTIAN LOCATELI, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), aquaviário, residente na Avenida Meaípe, s/n , Enseada Azul, Guarapari-ES e FERNANDA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Meaípe, s/n , Enseada Azul, Guarapari-ES. 12318
2.: LEONARDO DOS SANTOS DA COSTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Santa Cruz, nº 667, Jabaraí, Guarapari-ES e BERENICE RIBEIRO LIMA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Santa Cruz, nº 667, Jabaraí, Guarapari-ES. 12319
3.: CLERISNAN DO ELER COSTA, natural de Pocrane-MG, com 69 anos de idade, viúvo(a), pastor, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 94, Sol Nascente, Guarapari-ES e ARIANNA MONTEIRO, natural de Alegre-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), esteticista canina, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 94, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12320
4.: MAIRON ALUIZIO SENDRA AGRELA, natural de São João de Meriti-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Praça Central de Una, S/n, Una, Guarapari-ES e WANESSA FERNANDES SERQUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 277, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12321
5.: MARCUS VINICIUS GALVÃO GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua São Pedro, nº 112, Muquiçaba, Guarapari-ES e SIMONE ALVES DE ASSIS MARTORANO, natural de São Paulo-SP, com 55 anos de idade, divorciado(a), engenheira química, residente na Rua São Pedro, nº 112, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12322
6.: JAKCIONE DE SOUZA MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), monitoramento interno, residente na Rua Batista Gotardo, nº 46, Muquiçaba, Guarapari-ES e LETÍCIA MAGNA LOPES NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Batista Gotardo, nº 46, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12323
7.: GLAUNER DOS SANTOS NEUMEG, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 2, Olaria, Guarapari-ES e JOÃO MARIA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Belém-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 2, Olaria, Guarapari-ES. 12324
8.: MARCIO FLAVIO NUNES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Virgílio Beiriz Silva, Nº110, Olaria, Guarapari-ES e CAROLINA GONÇALVES LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), massoterapeuta, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 462, Olaria, Guarapari-ES. 12325
9.: WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Campinas-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua C Sete, nº 100, Sol Nascente, Guarapari-ES e GEANE ROSA RODRIGUES SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua c Sete , nº 100, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12326
10.: JOSÉ TARCÍSIO DE LIMA, natural de Santa Maria de Itabira-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Teotonio Ferreira Lima , Nº298, Jacunem, Guarapari-ES e MARIA DAMIANA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Itira-MG, com 49 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Teotonio Ferreira Lima, Nº298, Jacunem, Guarapari-ES. 12327
11.: ROBERTO CARLOS DO COUTO, natural de São João do Ivaí-PR, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico em celulares, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 88, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e IVANETE VENÂNCIO FERNANDES, natural de Raul Soares-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Edson Soares Rocha, Nº88 , Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12328
12.: FONTANA PIASA DO PRADO, natural de Mantena-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), contabilista, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 305, Itapebussu, Guarapari-ES e MARTA MEDEIROS, natural de Brasília-DF, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 305, Itapebussu, Guarapari-ES. 12329
13.: AIRTON SÁVIO FREITAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gualtemar Soares, nº 209, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e MARIA DE LOURDES DA SILVA, natural de Santos-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Gualtemar Soares, nº 209, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12330
14.: JOSIAS PORTO CARRIÇO, natural de Anchieta-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 203, Ipiranga, Guarapari-ES e IRACEMA MOURA DE ASSIS, natural de Nova Venécia-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 203, Ipiranga, Guarapari-ES. 12331
15.: LUCAS FERRARINI DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 286, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e CLEISLA RIBEIRO GUSMÃO, natural de Nanuque-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 286, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12332
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 11 de junho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficiala Interina
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO TELES DE OLIVEIRA, natural de Coaraci-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 347, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e MARILENE SILVA DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 347, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 31676
2.: WEVERSON FERREIRA TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Samora Machel, nº 06, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e VIRGÍNIA MONTEIRO DA SILVA CALDEIRA BRANDT, natural de Betim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Samora Machel, nº 06, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES. 31677
3.: FELLIPE SÁVIO ALVES CABRAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e THAYSSA MARIA SANT´ANNA QUEIROZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, Divorciada(o), cerimonialista, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31678
4.: ORLANDI FAUSTINO DE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), militar, residente na Rua do Ficus, nº 754, Balneário de Carapebus, Serra-ES e IVANETE RODRIGUES DIAS, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua do Ficus, nº 754, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31679
5.: JOSUE ROSA VENTURA JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Avenida Carapebus, nº 25, São Geraldo, Serra-ES e HELOISA CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Carapebus, nº 25, São Geraldo, Serra-ES. 31680
6.: RONAN FREIRE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Av. Des. Antonio José Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Cariacica-ES e SHEILA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Av. Des. Antonio José Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Cariacica-ES. 31681
7.: MATHEUS ALMEIDA SOARES, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Marataizes, 34, Parque Residencial Valparaiso, Serra-ES e MAYARA PALLES ZOUAIN LUZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Marataizes, 34, Parque Residencial Valparaiso, Serra-ES. 31684
8.: DÉRIK PEDROSO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Timóteo, nº 129, Jardim Carapina, Serra-ES e ALESSANDRA OLIVEIRA GALVÃO, natural de Jequié-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Timóteo, nº 129, Jardim Carapina, Serra-ES. 31687
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 11 de junho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS DA SILVA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Divinópolis, nº 527, Nova Carapina I, Serra-ES e NATALIA DE OLIVEIRA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Itambacuri, nº S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 10964
2.: JOÃO VITOR NUNES DA COSTA TEIXEIRA LOBACK, natural de Goianésia do Pará-PA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), separador, residente na Rua Salinas, 147, Nova Carapina I, Serra-ES e VITÓRIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Salinas, 147, Nova Carapina I, Serra-ES. 10965
3.: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE FREITAS, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Presciliano Biluia, 104, São Judas Tadeu, Serra-ES e ÉZIA DA SILVA PINHEIRO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Mogno, 51, Vista da Serra II, Serra-ES. 10966
4.: UDSON JUNIO LEITE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), assistente de projetos, residente na Rua Santo Antonio,53, Sao Domingos, Serra-ES e HILDA JESUS DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), salgadeira, residente na Rua Santo Antonio,53, Sao Domingos, Serra-ES. 10968
5.: GILBERTO MÁRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público, residente na Rua São Pedro, 19, André Carloni, Serra-ES e SUELI RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua das Flores, 08, São Marcos, Serra-ES. 10969
6.: FABIANO BARBOZA PAIXÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 34 anos de idade, Viúvo(a), eletricista, residente na Rua dos Estudantes, 30, Centro, Serra-ES e FABIANA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua dos Estudantes, 30, Centro, Serra-ES. 10971
7.: CLEIVERSON MARCIO RIBEIRO SANTANNA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), supervisor de atividades, residente na Rua Uberlândia, nº 359, Nova Carapina I, Serra-ES e ADRIANA PERES DA HORA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Uberlândia, nº 359, Nova Carapina I, Serra-ES. 10992
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 11 de junho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: YGHOR MASIOLI RESSURREIÇÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Minete, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e EDUARDA REBULI MINETE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Minete, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03254
2.: ADALTO JOSE VICENTE, natural de Domingos Martins-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA SANDRA DA SILVA, natural de Verdejante-PE, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Projetada, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03255
3.: AGOSTINHO FERREIRA MACHADO, natural de Castelo-ES, com 82 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua João Paulo 2, 491, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES e BENILDA SCARAMUSSA, natural de Vargem Alta-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua João Paulo 2, 491, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03256
4.: MATHEUS PACHITO AMORIM PERIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Celina Maria, S/n, Minete, Venda Nova do Imigrante-ES e LUIZA GERVASIO DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Celina Maria, S/n, Minete, Venda Nova do Imigrante-ES. 03257
5.: AMILTON JOSÉ HOHMANN, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rodovia BR 262, Km 107, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA LUIZA DE MELO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Avenida Nicolau Falcheto, 3730, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03258
6.: HUGO LUIZ SARTORI SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Zona Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES e RAFAELA BRIOSCHI ANDREÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Zona Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES. 03259
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante-ES, 11 de junho de 2021
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MIGUEL MIOSSI, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), supervisor de pessoas, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 187, Goiabeiras, Vitória-ES e MARCELA RAMOS LORETO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 187, Goiabeiras, Vitória-ES. 24551
2.: GABRIEL SANTANA DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), supervisor, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 22, Maria Ortiz, Vitória-ES e BRUNA DE JESUS BASTOS, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 89, Santo Antônio, Vitória-ES. 24556
3.: MORGAN JOSEPH MARCEL VILLEDIEU, natural de Lure-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Tupinambás, nº 745, Apto 107, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA DE OLIVEIRA PORTES, natural de Carangola-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), modelo, residente na Rua Tupinambás, nº 745, Apto 107, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24557
4.: ALEX PEREIRA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), téc. em manutenção mecânica, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 6, República, Vitória-ES e LAÍS NOGUEIRA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), especialista de produtos, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 6, República, Vitória-ES. 24559
5.: NATAN RODRIGUES ROSA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção mecânica, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 305, Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e KARINA LOPES DE SÁ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 305, Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24560
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 11 de junho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SILVIO RIBEIRO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), eletricista, residente na Rua Doutor Azambuja, nº 83, Aptº 204, Centro, Vitória-ES e DULCINÉA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Doutor Azambuja, nº 83, Aptº 204, Centro, Vitória-ES. 24752
2.: RAFAEL BRUNORO SCARDINI, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 3, Barro Vermelho, Vitória-ES e ISABELA AMBROSIO GAVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 3, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24753
3.: FELIPE PINTO JACOMELLE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Beco Pedro Conceição, nº 51, Gurigica, Vitória-ES e PRISCYLA SANTOS ACEVEDO, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Beco Pedro Conceição, nº 51, Gurigica, Vitória-ES. 24754
4.: CAÍQUE SANTOS PORCENA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 270, Itararé, Vitória-ES e KAROLAINE PEREIRA DOS ANJOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente de relacionamento, residente na Beco Manoel da Matta, nº 133, Itararé, Vitória-ES. 24755
5.: ROGER SANT'ANNA LUZ ROSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), inspetor mecânico, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560/602, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA DE TASSIS ROSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pedro Busatto, nº 560/602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24756
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 11 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DAVID WÉVERTON SANTOS CRAVEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Presidente Café Filho, Nº 843, Novo Horizonte, Linhares-ES e YENÁ MATOS TRAGINO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Antônio Silva Araújo, Nº 563 , Santa Cruz, Linhares-ES. 11038
2.: CARLOS HENRIQUE TOZI LOTERO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pinheiros, Nº 40, Interlagos, Linhares-ES e JEANEA DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Lambari, Nº 03, Nova Esperança, Linhares-ES. 11039
3.: GILSIVAN BRITO DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços, residente na Rua Jose Cussuol, Nº 130, Lt 14, Qd 03, Aviso, Linhares-ES e ALESSANDRA NUNES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Jose Cussuol, Nº 130, Lt 14, Qd 03, Aviso, Linhares-ES. 11040
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 11 de junho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IVANILSO DA SILVA AUGUSTINHO, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serraria, residente na Rua Ceara, nº 291, Bairro Beira Rio, Nova Venécia-ES e LUCIMAR CORRÊA CARDOSO, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Ceará, nº 291, Bairro Beira Rio, Nova Venécia-ES. 04642
2.: ADSON GRÜNEVALDE GRAUNKE, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Santa Rosa do Limão, S/nº, São Luiz Rei, Zona Rural, Nova Venécia-ES e JUSSARA SANTOS, natural de Bahia-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dois de Maio, nº 500, Bairro Municipal II, Nova Venécia-ES. 04643
3.: MATHEUS GOMES BARCELOS, natural de Nova Venécia-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Brasilia, nº 280, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e LAUANE DE JESUS ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Brasilia, nº 280, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04649
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 11 de junho de 2021
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDUARDO PEDROSO DA SILVA, natural de Encruzilhada-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), empreendedor, residente na Avenida Bandeirantes, nº 1795, Barramares, Vila Velha-ES e RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Avenida Bandeirantes, nº 1795, Barramares, Vila Velha-ES. 08870
2.: WÂNDERSON LUCAS GOULART TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula I, Vila Velha-ES e YASMIN RONCATO ALKADOME, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08871
3.: MATHEUS DE OLIVEIRA CORTI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Muriaé nº 23, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MAYRA PEREIRA MARGOTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Muriaé nº 23, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08872
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 11 de junho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELIÉSIO TEIXEIRA LOUZADA, natural de Santa Teresa-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Operador de estação de tratamento de água, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 268, Vila Rica, Aracruz-ES e ÂNGELA MÁRCIA VIEIRA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 268, Vila Rica, Aracruz-ES. 13192
2.: VINICIOS SELVATICI SCARPAT, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florentino Avidos, 105, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e CELIMARA BATISTA DO NASCIMENTO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Vereador Osmar Peixoto, 302, Bairro Santa Luzia, João Neiva-ES. 13193
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 11 de junho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GIOVANI GIACOMO SILOTTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório aposentado, residente na Rua João Franklin Machado, nº 25, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ZAINE HELENA GUEDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua João Franklin Machado, nº 25, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04686
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de junho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ÉMERSON BARBOSA MUNIZ, natural de Ceilândia-DF, com 34 anos de idade, divorciado(a), ajudante de obras, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 49, Primavera, Viana-ES e THAÍS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Macaparana-PE, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 49, Primavera, Viana-ES. 07313
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 11 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala