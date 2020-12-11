Proclamas - 11/12/20
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ROCHA FERREIRA, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua 11, S/nº, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e MARIA AUXILIADORA ROCHA, natural de Ibiraçu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na rua da Vitória, s/nº, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 13304 2.: DIONE MOREIRA DA SILVA, natural de Cuiabá-MT, com 30 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Cedro, S/n, Cangaiba, Cariacica-ES e JULIANA MERELLES MORAES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cedro, S/n, Cangaiba, Cariacica-ES. 13311 3.: EDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 35, Itacibá, Cariacica-ES e LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA, natural de Rio Pardo-RS, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Venancio Aires, 723, Bairro Parque Manoel João, Charqueadas-RS. 13320 4.: GILMAR MATIAS ROSA, natural de Pinheiros-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 104, Santo Antonio, Cariacica-ES e IRENY MARIA DE JESUS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pernambuco, nº 104, Santo Antonio, Cariacica-ES. 13328 5.: FABRICIO CARLOS SARTER, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Principal, nº 200, Porto de Santana, Cariacica-ES e JANINE DA PAZ LAGE, natural de Timóteo-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Principal, nº 200, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13332 6.: SUELDER NUNES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de qualidade, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 20, Santana, Cariacica-ES e ROSELI TERESA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 20, Santana, Cariacica-ES. 13333 7.: JOSUEL SOARES DE ARAUJO, natural de Guaratinga-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e INGRID FERREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, S/nº, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 13334 8.: ANTONIO VINÍCIUS GOMES LARANJEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), concreteiro, residente na Rua Viva Maria, nº 280, Graúna, Cariacica-ES e DJOVANNA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Viva Maria, nº 280, Graúna, Cariacica-ES. 13339 9.: VAGNER MARTINS DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), líder de manutenção refratária, residente na Rua Santo Agostinho, nº 22, Aparecida, Cariacica-ES e MARINA ROSA TRANCOSO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de obra, residente na Rua Santo Agostinho, nº 22, Aparecida, Cariacica-ES. 13340 10.: ALEONES GAMA DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Alecrim, nº 28, Nova Esperança, Cariacica-ES e JULIANA GONÇALVES FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), designer gráfico, residente na Rua Alecrim, nº 28, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13342 11.: ADMILSON ANSELMO EMILIÃO, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 229, Nova Valverde, Cariacica-ES e ANA PAULA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 229, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13349 12.: WALISSON NASCIMENTO FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Bandeirantes, nº 10, Tabajara, Cariacica-ES e ISABELA CRISTINA RIBEIRO SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Bandeirantes, nº 10, Tabajara, Cariacica-ES. 13350 13.: WANDERSON DE SOUZA REIS, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sessenta e Um, nº 27, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA CAROLINI DE PAULA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 88, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13351 14.: WANGRIS OAKES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amoroso Vivaldo Mattos, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES e GRACIELE FERREIRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amoroso Vivaldo Mattos, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL VICENTE CAMPISTA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Consultor técnico, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 45, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e HIONARA DELA COSTA BERMOND, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 45, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04484 2.: THIAGO MOREIRA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Clementina de Jesus, nº 134, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUYNARA SILVA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Clementina de Jesus, nº 123, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04494 3.: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Travessa Gertrudes Fernandes, nº 07, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUÍSA PERINA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Travessa Gertrudes Fernandes, nº 07, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04498 4.: DAUAN ABREU GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Sebastião Souza Simões, nº 121, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ PEREIRA PIRES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua Dulcino José Bernardo, nº 19, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04501 5.: RODRIGO TELES SEDANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Raimundo Fullin, nº 01, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANGELA RICAS TRINDADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Raimundo Fullin, nº 01, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04502 6.: ANDRÉ SANTOS MARQUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Doutor Edmar Soares da Silva, nº 07, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALICIA ALVES CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Avenida Doutor Edmar Soares da Silva, nº 07, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04503 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBERT ROCHA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e ELAINE DA SILVA GOMES, natural de Nanuque-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10600 2.: FILIPE DA SILVA FANTIN, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), cantor, residente na Rua Macanaiba, N° 55, Bairro Três Barras, Linhares-ES e FERNANDA PEREIRA PÁDUA, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Macanaiba, N° 55, Bairro Três Barras, Linhares-ES. 10601 3.: JOVENTINO DE JESUS CERQUEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Dr. Martiniano Lins, N° 338, Bairro Jocafe II, Linhares-ES e ROSÂNGELA MOURA GUSTAVO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Dr. Martiniano Lins, N° 338, Bairro Jocafe II, Linhares-ES. 10602 4.: ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, natural de Nova Venecia-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida José Armani, nº 59, Linhares V, Linhares-ES e JOYCE NASCIMENTO TESSAROLO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida José Armani, nº 59, Linhares V, Linhares-ES. 10603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Aptº 1206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELA FELIX DE ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Aptº 1206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07875 2.: THIAGO ZAVA ZANOTELE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Ed. Barra do Jucu, Aptº 702, Santa Inês, Vila Velha-ES e CARLA CRISTINA ARRUDA MENEZES, natural de Timóteo-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em RH, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Ed. Barra do Jucu, Aptº 702, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07878 3.: ROMÁRIO DIAS ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de Caldeira, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 37, Glória, Vila Velha-ES e ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Placido Botelho da Cruz, nº 37, Glória, Vila Velha-ES. 18567 4.: NATÃ PEREIRA DE CARVALHO, natural de Juiz de Fora-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Champagnat , nº 2040, Apto 202,Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARLENE THEODORO, natural de Mimoso do Sul-Es-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), Gerente Comercial, residente na Rua Monte Sinai, nº 305, Residencial Praia da Baleia, Bloco A, Ap.204, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 18569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE BOTECCHIA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Jataí, nº 208, Alvorada, Vila Velha-ES e KAROLYNE SESQUIM CORTELETTI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jataí, nº 208, Alvorada, Vila Velha-ES. 05943 2.: DAVID DIUARLES BRAZ SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 48, São Torquato, Vila Velha-ES e NÉSLEY DOS SANTOS JARDIM DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Crescêncio Lírio, nº 48, São Torquato, Vila Velha-ES. 05944 3.: FILIPE SILVA ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sagitário, nº 630, Alvorada, Vila Velha-ES e RAYSSA DE ANDRADE KOBINSKI, natural de Curitiba-PR, com 25 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Sagitário, nº 630, Alvorada, Vila Velha-ES. 05945 4.: ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES e JORDANA MESQUITA EUZEBIO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES. 05946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARIVELTON ALVES PEREIRA, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de saneamento, residente na Rua Salvador, S/nº, Jardim Carapina, Serra-ES e LORRANA DOS SANTOS LORRETI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), salgadeira, residente na Rua Salvador, S/nº, Jardim Carapina, Serra-ES. 30902 2.: AIRTON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Flamingo, nº 48, Novo Horizonte, Serra-ES e BRENDA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Flamingo, 48, Novo Horizonte, Serra-ES. 30903 3.: JUDISMAR DE OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), montador de andaimes, residente na Rua Seis, S/n, Carapina Grande, Serra-ES e THAINÁ MACHADO LOPES, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Seis, S/n, Carapina Grande, Serra-ES. 30905 4.: LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Torren Lírio, Ap. 210, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KARINA SOUZA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Torren Lírio, Ap. 210, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERMANO DE SOUZA SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rod. Br. 262, S/n, Alto Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e MÁGNA DE JESUS COSTA, natural de Guaratinga-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rod. Br. 262, S/n, Alto Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03186 2.: DOUGLAS TIAGO SILVA FERREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de soldador, residente na Rua São Lourenço, nº 277, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES e LEILIANE LEMOS DOS REIS, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Lourenço, nº 277, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES. 03187 3.: DELUNARDO DA SILVA VIEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Bromelias, nº 33, Santo Antonio da Serra, Venda Nova do Imigrante-ES e BRUNA MODOLO RONCHI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Bromelias, nº 33, Santo Antonio da Serra, Venda Nova do Imigrante-ES. 03188 4.: MARCELO PEREIRA DA COSTA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Dona Amelia, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e THAÍS DA SILVA REIS OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dona Amelia, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 10 de dezembro de 2020 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR LEMOS BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), ator, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 282, BL C2, Apto 104, Ed. Cannes, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELLA FERREIRA DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 282, BL C2, Apto 104, Ed. Cannes, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24169 2.: LUCAS FARIA DE MEDEIROS, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Mauro Miranda Madureira, nº 308, Apto 302, Segurança do Lar, Vitória-ES e TAMIRES CARDOSO, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Mauro Miranda Madureira, nº 308, Apto 302, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FERREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), guarda vidas, residente na Rua Emilio Rohr, N° 333, Itaipava, Itapemirim-ES e GABRIELA HELL CORDEIRO, natural de São Mateus-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01479 2.: SAULO ROBERTO DE SOUZA, natural de São José do Calçado-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Artemis, N°1, Agha Pequeno, Itapemirim-ES e MARIA FERNANDES MATOS, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), pescadora artesanal, residente na Rua Artemis, N°1, Agha Pequeno, Itapemirim-ES. 01480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSMAR FERREIRA SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), arrumador, residente na Rua das Flores, nº 301, Nova Palestina, Vitória-ES e MARIA CRISTINA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Flores, nº 301, Nova Palestina, Vitória-ES. 17226 2.: ALFREDO MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 2001, Estrelinha, Vitória-ES e MARILENE FERREIRA GONÇALVES, natural de Canavieiras-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 2001, Estrelinha, Vitória-ES. 17227 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 8, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e LUSIMARA SOUSA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 8, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10592 2.: DIEGO STEINER SIMÕES JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Av. Jacaraípe, 3001, Serra Dourada I, Serra-ES e INGRID DA RESSURREIÇÃO SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Jacaraípe, nº 3001, Serra Dourada I, Serra-ES. 10594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICOU MATOS DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Pintor industrial, residente na Rua Cristal, nº 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e CASSIANE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cristal, nº 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de dezembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MISAEL BRITO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR GERAL, residente na Avenida Amaral Peixoto, 25, Qd 50, Lote 126,, Vila Velha-ES e DILORENE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Amaral Peixoto, Qd 50, nº 25, Lote 126, Barramares, Vila Velha-ES. 08639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIS ULIANA, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua João Coutinho Gomes, nº 32, Cariacica Sede, Cariacica-ES e CRISTIANE ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vitor Finamore, nº 255, Itararé, Vitória-ES. 24382 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON VICTORIO PEREIRA DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Laurentio Theodoro de Souza, N° 26, Soteco, Viana-ES e JULIENE COMINOTI LIBANO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Laurentio Theodoro de Souza, N° 26, Soteco, Viana-ES. 07142 2.: JOSÉ VICTOR DA SILVA PEREIRA, natural de Trindade-PE, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente transporte, residente na Rua Espírito Santo, nº 19, Vila Bethânia, Viana-ES e KARINA LUGÃO MORAES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Martins Vaz, Nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES. 07144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala