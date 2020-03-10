Arquivos & Anexos
Proclamas - 10/03/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETTERSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Azulão, nº 16, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MILLENA OLIVEIRA ARRUDA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Azulão, nº 16, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29797 2.: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Meio oficial, residente na Rua Mandarim, N° 17 , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARISA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Mandarim, N° 17 , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29800 3.: ANTONIO JUNIOR RODRIGUES DE BARROS, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua dos Colibris, nº 59, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e LUANA LOUZADA VERGILIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua dos Colibris, nº 59, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29802 4.: GUILHERME CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ourives, residente na Rua Sabiá, nº 22, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e LIVIA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de logistica, residente na Rua Sabiá, nº 22, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29804 5.: DAYVISON MALTA FILIPE, natural de Conselheiro Pena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em redes, residente na Rua do Juazeiro, nº 131, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e ANA CLÁUDIA DOS SANTOS DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua do Juazeiro, nº 131, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29806 6.: ÉVERSON MAURO MOTA CÂNDIDO, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Central, nº 1537, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SIMONE RODRIGUES FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Central, nº 1537, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29808 7.: ANTONIO DA SILVA DINIZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua São Paulo, 281, Bicanga, Carapina, Serra-ES e DARLA MONALIZA SOUZA, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente comercial, residente na Rua São Paulo, 281, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29809 8.: TIAGO DE OLIVEIRA MENDES BIAZATTI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Consultor de Vendas, residente na Rua Herman Stern N.371, Recreio das Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e PRISCILA PINHEIRO FARIAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Herman Stern N.371, Recreio Das Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29811 9.: EUDES DE JESUS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), cuidador social, residente na Rua da Macieira, nº 10, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e FABIANA SILVA DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora social, residente na Rua da Macieira, nº 10, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29812 10.: PEDRO HENRIQUE DELFIM MOREIRA DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santos, 72, Barcelona, Carapina, Serra-ES e THAYNÁ LORRAYNE ARAUJO DOS SANTOS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santos, 72, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29814 11.: FRED ANANIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Machado de Assis, nº 74, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BARBARA LIMA LOUBACK, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Machado de Assis, nº 74, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29816 12.: GIULIANO MARQUES GAVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MELISSA ANTOLINI DE SÁ, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29818 13.: MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DIAS, natural de São Gonçalo-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes,245, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e ELISÂNGELA BRAUN, natural de Itaguaçu-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), despachante aduaneira, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes,245, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO TOREZANI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavador de carro, residente na Avenida Pedro Depiante, nº 194, Morada de Camburi, Vitória-ES e CAROLINA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Avenida Pedro Depiante, nº 194, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23671 2.: WILLKER MARTINS DE FREITAS, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), consultor de vendas, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 601, Jardim Camburi, Vitória-ES e MIKAELA DE DEUS SALOMÃO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 601, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23672 3.: RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), arquiteto, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e OLIVIA MOTTA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23674 4.: EWERTON ALVES PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Rua Humberto Balbi, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA DOS REIS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Humberto Balbi, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23675 5.: THIERRE MONTEIRO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenador administrativo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 197, Maria Ortiz, Vitória-ES e KAROLINE SILVA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 197, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23680 6.: DANILO MARREIRO DUTRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alvim Borges da Silva, nº 345, Jardim Camburi, Vitória-ES e MIRELLA DO NASCMENTO BORGES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alvim Borges da Silva, nº 345, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23681 7.: PEDRO BARRETO CALLEGARIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 406 Jardim Camburi, Vitória-ES e SAMANTHA GOMES DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 406 Jardim Camburi, Vitória-ES. 23682 8.: THIAGO SCHMITD VILLASCHI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 1053, Jardim Camburi, Vitória-ES e LIENNY AZEVEDO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 1053, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23684 9.: FABIO FORZZA SILVA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Moacir Avidos, nº 141, Praia do Canto, Vitória-ES e LAÍRA RIANI BRITTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23686 10.: MARCOS ANUNCIAÇÃO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, nº 88, Maria Ortiz, Vitória-ES e RIVANI PEREIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Professor Nelson Abel de Almeida, nº 89, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23687 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Ibicaraí-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Juerana B, Interior, Sooretama-ES e CLARICE NASCIMENTO SILVA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Juerana B, Interior, Sooretama-ES. 04503 2.: MARCELO BENEDICTO DE MELLO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua São Francisco, nº 360, Centro, Sooretama-ES e TAMIRES FERREIRA BRAZ, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Monitor de alunos, residente na Rua São Francisco, nº 360, Centro, Sooretama-ES. 04504 3.: KENEDY DE OLIVEIRA CRAVERO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de automóvel, residente na Juncado, Sooretama-ES e JAINE GRACILIANO DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Juncado, Sooretama-ES. 04505 4.: JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), irrigador, residente na Rua São Francisco, Nº314, Centro, Sooretama-ES e VALDINEIA SANTOS SILVA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São Francisco,nº 314, Centro, Sooretama-ES. 04506 5.: VITOR CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico preditiva elétrica, residente na Rua Vitorio Bobbio, nº 356, Centro, Sooretama-ES e SABRINA CERRI ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar contábil, residente na Av. Angelo Suzano, nº 709, Centro, Sooretama-ES. 04507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 09 de março de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE FONSECA JUNIOR, natural de Guarujá-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, 2188, Aribiri, Vila Velha-ES e GIRLANDIA ARAÚJO SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), enferemeira, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 2188, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728405 2.: THOMYSON DA SILVA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Olavo Bilac, nº 456, Santa Rita, Vila Velha-ES e LARISSA CORRÊA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), espetor de qualidade, residente na Rua Olavo Bilac, nº 456, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728406 3.: VICTOR LUIZ MELO DE MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 88, Aribiri, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA CLEMENTINO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 88, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728407 4.: PÉRICLES HASTENREITER LOPES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Gerânio, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e KELLY KRISTINE BORGES, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Gerânio, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728408 5.: RENAN FELIPE RIBEIRO PENICHE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Raphael Turra, nº 80, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e THAIS PEREIRA CAPELINE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Raphael Turra, nº 80, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ANTUNES COELHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 340, Praia do Canto, Vitória-ES e ISABELLA IZOTON SADOVSKY, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 237, Praia do Canto, Vitória-ES. 23906 2.: DOUGLAS MAURI DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, nº 48/503, Santa Lúcia, Vitória-ES e CAROLINA HUSSID CHAVES BRANDÃO, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, nº 48/503 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 23907 3.: ISAAC VIEIRA DE MORAIS, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas web, residente na Rua Ercílio José Areias, Muniz Freire-ES e KARINA SANTANA PAIS, natural de Viçosa-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Clovis Machado, nº 225/1306, Enseada do Suá, Vitória-ES. 23908 4.: JUAN LUIS ORTIZ RUBIO, natural de Soria-ET, com 60 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Calle Las Grullas nº 20 Bajo 10.005, Cáceres-ET e LUCIANA DOS SANTOS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua João Flores Rodrigues, nº 105, Santos Dumont, Vitória-ES. 23909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVACIR RABELLO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), agente político, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 432, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e DANIELLY SANTOS LARANJA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Avenida Vasco Coutinho, nº 432, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08166 2.: NILSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nadir Vieira da Vitória, nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e GILGLÉCIA ALVES RAINHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nadir Vieira da Vitória, nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08229 3.: ANDERSON LUIS CARVALHO DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Avenida Marmelo, nº 1505, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANDRIA ROCHA DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 47 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Marmelo, nº 1505, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de aplicação técnico, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES e QUEREN VIANNA ELIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar I, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12784 2.: JÚNIO CESAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), faxineiro, residente na Rua São Jorge, Nº 15, Aparecida, Cariacica-ES e GENILDA ROSA DO CARMO, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Jorge, Nº 15, Aparecida, Cariacica-ES. 12786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO HENRIQUE BENJAMIM, natural de Uberlândia-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnólogo em alimentos, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 325, Interlagos, Linhares-ES e RAFAELLA EUSTÁQUIA MONTEIRO PEREIRA, natural de Uberaba-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga em alimentos, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 325, Interlagos, Linhares-ES. 10067 2.: CARLOS GLICERIO DOS SANTOS, natural de Estivado Neste Distrito, Municipio e Comarca de Sã, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Luiz de Camões, S/n, Interlagos, Linhares-ES e JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), dona do lar, residente na Rua Luiz de Camões, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10068 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA, natural de VITORIA-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na RUA JOAO JOAQUIM DA MOTA, 356, PRAIA DA COSTA, Vila Velha-ES e BRUNNA MAIA MIGNONE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, 160, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18165 2.: RAYNNE LOYOLA DOMINICINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendimento ao cliente, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 127, Apartamento 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAQUEL RIOS LOBATO, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Av. São Paulo, 2181 Ed. Cabo Verde, Aptº 204, Itapoã, Vila Velha-ES. 18166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMARILDO JOSÉ DOS SANTOS, natural de Joaíma-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Oito de Junho, nº 04, Grande Vitória, Vitória-ES e JUSSARA DA SILVA SOUSA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Oito de Junho, nº 4, Grande Vitória, Vitória-ES. 16964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL BRUM CALDEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Américo Miranda, S/n, São Marcos, Serra-ES e TALITA AZEVEDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Américo Miranda, S/n, São Marcos, Serra-ES. 09987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PANDOLFI DEPIZZOL, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), arquiteto e urbanista, residente na Rua Rafael Silva,35, Triangulo, João Neiva-ES e RENATA CORDEIRO SIRTOLI, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Rafael Silva, 35, Triangulo, João Neiva-ES. 03023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de março de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBER NEVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, residente na Rua Mangarai, nº 524, Vila Batista, Vila Velha-ES e CARINA COSTA DA SILVA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Antônio Abraão, nº 691, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIBERTO PERMANHANE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Pedra Lisa, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA MARIA DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Pedra Lisa, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00093 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de março de 2020 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO GREIK DE OLIVEIRA VIDAL, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Loteamento Zequinha Vial, Anutiba, Alegre-ES e RAILA DE SOUZA BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Loteamento Zequinha Vial, Anutiba, Alegre-ES. 03382 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de março de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _______________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEONARDO LEAL FERREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 07 de outubro de 1989, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na CRG Área Rural 1, Santo Amaro, Itapemirim-ES, filho de ALZERINO CUNHA FERREIRA e LENILCÉIA GOMES LEAL e CÉLIA REGINA SOUZA FIRMINO, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 21 de maio de 1986, estado civil solteira, profissão lavradora, residente na CRG Área Rural 1, Santo Amaro, Itapemirim-ES, filha de GENIVALDO DOS SANTOS FIRMINO e REGINA SOUZA FIRMINO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil