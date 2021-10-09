Proclamas - 09/10/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DORIU SANTOS RODRIGUES, natural de Águas Formosas-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rio Tocantins, nº 03, Bela Vista, Cariacica-ES e AUREA CORREIA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Tocantins, nº 03, Bela Vista, Cariacica-ES. 28228 2.: WAGNER BARBOSA SCALZZER, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), alinhador, residente na Rua José Carlos Fonseca, nº 14, Valparaíso, Cariacica-ES e HELAINE DO CARMO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Guarapari, nº 28, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28229 3.: MAGNO DOS SANTOS MATOS, natural de Mucurici-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doze, nº 154, Rio Marinho, Cariacica-ES e KATICIRLENE SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doze, nº 154, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28238 4.: ANTONIO DA COSTA MOREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), chef de cozinha, residente na Rua Ceará, nº 46, São Geraldo II, Cariacica-ES e ALESSANDRA ALVES PEREIRA, natural de Montanha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Ceará, nº 46, São Geraldo II, Cariacica-ES. 28247 5.: GUILHERME MEDINA GIULIATTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Josefino Simões, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES e RAQUEL PAIXÃO SOLEDADE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Josefino Simões, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES. 28248 6.: OSWALDO FIÓRIO PRUDÊNCIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assessor parlamentar, residente na Rua Gama Rosa, nº 71, Ap 103, Centro, Vitória-ES e KAREN XAVIER RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 58, Ap 401, Campo Grande, Cariacica-ES. 28250 7.: NELVAN GOMES DANTAS, natural de Monte Alegre do Piauí-PI, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Qd Rio De Janeiro, S/n, Bl 20, Ap 203, Conj. Res Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES e JAQUELINE FERREIRA LIMA, natural de Caravelas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Qd Rio De Janeiro, S/n, Bl 20, Ap 203, Conj. Res Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES. 28251 8.: ANTONIO CARLOS SANTOS FERNANDES, natural de Jequié-BA, com 67 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obra, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 68, Ed. Claudete Lovatti Colodet, Bloco Hall Condomínio, Campo Grande, Cariacica-ES e ALECSANDRA HELENA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 68, Ed. Claudete Lovatti Colodet, Bloco Hall Condomínio, Campo Grande, Cariacica-ES. 28253 9.: RONALDO MARTINS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 15, Vale dos Reis, Cariacica-ES e LUCIMAR BRAGA FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 15, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28254 10.: MARLO ONHA, natural de Vargem Alta-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Josué Prado, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES e JÉSSICA DE SOUZA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Josué Prado, nº 13, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28255 11.: EDIMAR SOARES DE OLIVEIRA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Francisco de Assis, nº 07, Bandeirantes, Cariacica-ES e ALBA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS CUNHA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Maria da Silva, S/nº , Castelo Branco, Cariacica-ES. 28258 12.: ADRIANO VICENTE, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porteiro diurno, residente na Rua Cassiano Castelo, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARINETE DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cassiano Castelo, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28259 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALOÍSIO ANTÔNIO DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Crg. Área Rural 1, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e SABRINA CASSINI TRINDADE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Crg. Área Rural 1, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03309 2.: BRYAN DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Chácara Luiz Cardoso, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e LUANA ALMEIDA PATROCINIO, natural de Vargem Alta-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Chácara Luiz Cardoso, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03310 3.: ALAIR PEDRO RICARTE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA APARECIDA SALDANHA DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03311 4.: RENAN DE JESUS JARETTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Ramiro Manoel Dias, 79, Apt 301, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e CAROLINE DIAS PORTO, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ramiro Manoel Dias, 79, Apt 301, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03312 5.: DHEIMISON PIANZOLA NOGUEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Sossego, 35, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e JOZIANI REBULI DA CONCEIÇÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua João XXIII, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03313 6.: ROBSON ALVES DE ANDRADE, natural de Itaguaçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Av. Elizabete Minete Perim, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e JÉSSICA BANDEIRA BÉJE DOS SANTOS, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av. Elizabete Minete Perim, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03314 7.: ROMILDO MARTINS VIANA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Vinte e Quatro de Junho, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e FABIANA APARECIDA FERREIRA LIMA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Vinte e Quatro de Junho, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03315 8.: FELIPE GALVANI FALQUETO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Área Rural, S/n, Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e STEPHANY PIRES SARTORI, natural de Vargem Alta-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego Área Rural, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES. 03316 9.: NATHAN PEREIRA DE CARVALHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Av. 24 de Junho, S/n, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES e NATÁLIA AMBRÓSIO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 51, Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 03317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 08 de outubro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS FELIX MEIRELES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua da Limeira, S/n, Continental, Serra-ES e AMANDA DUARTE GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua da Limeira, S/n, Continental, Serra-ES. 11225 2.: WENDERSON DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av Colatina, 787, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e LUANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Av Colatina, 787, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11227 3.: PATRICK DA CONCEIÇÃO GOMES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Fabiano Nunes Fraga, 01, São Marcos, Serra-ES e GABRIELY GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Fabiano Nunes Fraga, 01, São Marcos, Serra-ES. 11228 4.: ESTEVÃO MARTINS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Rosa Branca, nº 43, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e JENIFER RAMOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosa Branca, nº 43, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 11238 5.: THIAGO LUCIO DE ALMEIDA LOPES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Campinho, nº S/n, Caçaroca, Serra-ES e MARCELA LACERDA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de gestão de pessoas, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 397, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11247 6.: FELIPE MADEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de qualidade, residente na Rua Bacumixa, nº 330, Centro da Serra, Serra-ES e AMANDA BASTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quatro, nº 5, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11259 7.: ERIQUES PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Baixo Guandu, 829, Vista da Serra I, Serra-ES e THAUANY ALVES BARBOSA, natural de Pirassununga-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Baixo Guandu, 829, Vista da Serra I, Serra-ES. 11281 8.: GILDASIO JONATAS GOMES DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Poços de Caldas, 74, Nova Carapina II, Serra-ES e KÁLITA TRINDADE DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfernagem, residente na Rua Poços de Caldas, 74, Nova Carapina II, Serra-ES. 11285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DA SILVA CLAUDINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAMIRYS CAMPOS DO VALE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24890 2.: ARIOMAR SAMPAIO, natural de Porto Seguro-BA, com 55 anos de idade, Divorciado(a), trabalhador rural aposentado, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 192, Goiabeiras, Vitória-ES e ELOISA HELENA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Léa, nº 310, Santa Martha, Vitória-ES. 24901 3.: THIAGO FERREIRA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante autônomo, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MILENA MULLER DIAS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24903 4.: FABIO CLAUDIO DE SANTANA FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475 Ap 806-A, Jardim Limoeiro, Serra-ES e FLÁVIA GONÇALVES STEFANINI, natural de Montes Claros-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 30 Ap 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24905 5.: DANIEL RANGEL DE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA SIQUEIRA BERTAPELI, natural de Curitiba-PR, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIVELTON ALVES DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Eletricista automotivo, residente na Rua Lobato, nº 129, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAYSLA CHRISTIEN ROCHA VENTURINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Lobato, nº 129, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06226 2.: ANTÔNIO TARCISIO SANTOS OLIVEIRA, natural de Aiuaba-CE, com 36 anos de idade, solteiro(a), Ambulante, residente na Rua Todos os Santos, nº 1190, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ANTÔNIA ELCIR LEITE SILVA, natural de Aiuaba-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira geral, residente na Rua Todos os Santos, nº 1190, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06227 3.: ADEMIR LUCIO, natural de Nova Venécia-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), Pedreiro, residente na Rua Nova Verona, Nº05 , Vale Encantado, Vila Velha-ES e TEREZINHA MAGRI, natural de Nova Venécia-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nova Verona, Nº05 , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06228 4.: SAMUEL VITÓRIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de armazén, residente na Rua Ângelo Caos, s/nº , Alvorada, Vila Velha-ES e ALICE RODRIGUES GOVEIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Ângelo Caos, s/nº , Alvorada, Vila Velha-ES. 06229 5.: VITOR BARBOSA MANOEL, natural de Caravelas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de carga e descarga, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, S/n°, Santa Rita, Vila Velha-ES e DISLENE SOUZA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, S/n°, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: STEPHERSON DA SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, nº 246, Taquara I, Serra-ES e STEPHANY EWALD DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), representante de atendimento, residente na Rua Manoel Lopes, nº 248, Taquara 2, Serra-ES. 32111 2.: WAGNER ALEXANDRE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), maqueiro, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 328, Jardim Tropical, Serra-ES e GINA CARLA DOS SANTOS MARRECO, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 328, Jardim Tropical, Serra-ES. 32113 3.: GLÊDISSON RODRIGUES SALES, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jimmy Hendrix, nº 17, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e LARISSA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jimmy Hendrix, nº 17, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 32120 4.: RENATO PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua dos Pombos, nº 04, Eurico Salles, Serra-ES e ISAURA WALCHER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua dos Pombos, nº 04, Eurico Salles, Serra-ES. 32439 5.: PAULO VICTOR BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua das Rosas, Nº 88, Feu Rosa, Serra-ES e PAMELA SANTOS ROCHA, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua das Rosas, Nº 88, Feu Rosa, Serra-ES. 32443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLOVIS JOSÉ QUEIROZ, natural de Guarapari-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Pará, nº 49, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e EURIDICE SILVA DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pará, nº 49, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12534 2.: ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS, natural de Manhuaçu-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Raymundo Ângelo Filho, nº 23, Nova Guarapari, Guarapari-ES e ANA PAULA MIRANDA, natural de Matipó-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Raymundo Ângelo Filho, nº 23, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 12535 3.: JACQUES SAUL SEGUI MIRAI, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Maria Aparecida da Penha, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e ELIADE DINIZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Maria Aparecida da Penha, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12536 4.: PAULO CÉSAR VENÂNCIO DA SILVA, natural de Itaperuna-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 21, Kubitschek, Guarapari-ES e JOANA DARC RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 21, Kubitschek, Guarapari-ES. 12537 5.: CARLOS EDUARDO SILVA LOUZADA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Cariacica, nº 09, Bela Vista, Guarapari-ES e LUCIARA MAIOLI MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), analista de pesquisa de mercado, residente na Rua C7, Nº 03, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12538 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 08 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Tereza Cesquim, s/n, Salvador, Sooretama-ES e AMANDA DE SOUZA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caja Mirin, 96, Centro, Sooretama-ES. 04782 2.: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itapé-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Guilherme Baroni, S/n, Salvador, Sooretama-ES e ELIENE PEREIRA ARAÚJO, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Guilherme Baroni, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04783 3.: JOSÉ DIAS, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Antonio Oleandra, Nº410, Salvador, Sooretama-ES e MARIA RITA DE MOURA, natural de Altamira-PA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Oleandra, Nº410, Salvador, Sooretama-ES. 04784 4.: WANDERSON ROCHA ALVES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Basilio Cerri, 1090, Parque São Jorge, Sooretama-ES e SAMILLY RODRIGUES MILLER, natural de Alta Floresta D'Oeste-RO, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia - balconista, residente na Rua Miguel Alves, 253, Centro, Sooretama-ES. 04785 5.: VINÝCIUS RYAN GUIMARÃES PROCÓPIO, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 20 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Sítio Três Irmãos, S/n, Córrego da Onça, Zona Rural, Sooretama-ES e GEOVANA APARECIDA ABREU DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Sítio Três Irmãos, S/n, Córrego da Onça, Zona Rural, Sooretama-ES. 04786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 08 de outubro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ FERREIRA DE SALES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES e LUCIANA DA SILVA MASCARENHAS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Virgilio Francisco Schwab, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES. 14028 2.: THIAGO HENRIQUE ESTEVO PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Natanael Silva, nº 45, Nova Esperança, Cariacica-ES e ALICE MARIA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Natanael Silva, nº 45, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14029 3.: APOLONIO BARBOSA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua do Morro, nº 265, Bairro Flexal, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ APARECIDA, natural de Mutum-MG, com 67 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua do Morro, nº 265, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 14030 4.: ELIAS MIGUEL WALTER RUFINO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Treze, nº 26, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LUANA DE FÁTIMA RODOLFO GUEDES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Rua Treze, nº 26, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NORILDES DE SOUZA FILHO, natural de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), operador de patrol, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e SORAYA SILVA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14172 2.: DILSON GONÇALVES SOARES JUNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES e JULIANA MACHADO DE ABREU, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Brejo Grande do Norte, Itapemirim-ES. 14173 3.: REGINALDO LAURENTINO, natural de Jacuípe-AL, com 68 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Francisca G. de Oliveira, N.° 257, Campo Acima, Itapemirim-ES e DERLÂNDIA BISPO DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Francisca G. Oliveira, N.° 257, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14174 4.: MURILO GOMES FARIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Talma Santos, n.° 353, Centro, Itapemirim-ES e FABÍOLA AFONSO DE OLIVEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Talma Santos, n.° 353, Centro, Itapemirim-ES. 14175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ULYSSES MONTEIRO RAPOSO DE FARIA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente de TI, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, Nº855/602 , Bento Ferreira, Vitória-ES e ANA LUIZA PEIXOTO DE CAMPOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, Nº855/602 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25079 2.: FHILIPE PAIVA MADALON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Empresario, residente na Rua Regina H. Vervloet, nº 351, Pontal de Camburi, Vitória-ES e THAMIRES DOMINGUES DA COSTA, natural de Barra do Piraí-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresárial, residente na Rua Regina H. Vervloet, nº 351, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 25080 3.: RENAN ARANTES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES e RENATA CRISTINA PAZ SERAFIM, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Gama Rosa, nº 71, Centro, Vitória-ES. 25081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILTON DE NOVAIS BISPO, natural de Ipiaú-BA, com 33 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Avenida Seringal, nº 514, Normília da Cunha, Vila Velha-ES e LUCIANA SANTOS DA SILVA, natural de Itagibá-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Seringal, nº 514, Normília da Cunha, Vila Velha-ES. 09087 2.: GUILHERME SEABRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Andorinhas,n°19 Terra Vermelha, Vila Velha-ES e JADILENE SANTOS TAVARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jabaete,n°195, João Goulart, Vila Velha-ES. 09088 3.: JHON WYLLYAM NUNES CAETANO, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), servente de obra, residente na Rua Guararapes, nº 26, Morada da Barra, Vila Velha-ES e PÂMELA AMARAL LUIZ, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Guararapes, nº 26, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAIR DA SILVA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 925 , Interlagos, Linhares-ES e PALOMA SIQUEIRA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 925 , Interlagos, Linhares-ES. 11358 2.: CLEISON NOGUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 27, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e VANESSA FAGUNDES BORGES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 27, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GASPARINI, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n, Bairro Santa Luzia, Nova Venécia-ES e HELENA COELHO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n, Bairro Santa Luzia, Nova Venécia-ES. 04754 2.: ISRAEL DA SILVA BARBOSA NETTO, natural de Distrito Federal-DF, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Maria Leite Theodoro, nº 37, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES e ANGÉLICA ALVES SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), micro empreendedora, residente na Rua Maria Leite Theodoro, nº 37, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES. 04757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 08 de outubro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME MARTINS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na na Localidade de "Fazenda Carinhosa", Localizada no Cupido, Aracruz-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na na Localidade de "Fazenda Carinhosa", Localizada no Cupido, Aracruz-ES. 13337 2.: MAIK PEREIRA GARCIA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lixador, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Bebedouro, Linhares-ES e DARA PEREIRA CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Córrego das Pedras, 50, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ROSA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida José Félix Cheim, S/nº, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SAMARAH ALVES MARQUES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida José Félix Cheim, S/nº, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILCELINES OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Castelo-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de São João da Barra, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e SHIRLETE ROCHA DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Localidade de São João da Barra, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 08 de outubro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO CELSO TIAGO MONTOVANELLI, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), aposentado por invalidez, residente na Rua Projetada, N° 14, Garrafão, Itapemirim-ES e MARIA APARECIDA BERNARDINO DE JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, N° 14, Garrafão, Itapemirim-ES. 01559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR BEZERRA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Barra Seca, nº 07, Canaã, Viana-ES e ROSIANE DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Barra Seca, nº 07, Canaã, Viana-ES. 07452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAX MAURO LEAL, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 29 de outubro de 1979, estado civil solteiro, profissão garçon, residente na Sitio Pedra da Fria, S/n, Formate em Viana-ES, filho de WILTON LEAL e ELIZINETE TEIXEIRA BALESTRERO & ALINE APARECIDA FERREIRA DO SACRAMENTO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 27 de junho de 1990, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, residente na Sitio Pedra da Fria, S/n, Formate em Viana-ES, filha de ALEXANDRE SOUZA DO SACRAMENTO e MARIA DE LOURDES FERREIRA DO SACRAMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 08 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino