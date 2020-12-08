Arquivos & Anexos
Proclamas - 08/11/20
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS DE OLIVEIRA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Vitoria Regia, 510, Apto 101, Santos Dumont, Vila Velha-ES e NÚBIA APARECIDA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 156, Ibes, Vila Velha-ES. 232728796 2.: HELDER BRAGA DINIZ, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), diretor geral de CFC, residente na Avenida Carlos Lindenberg, 2309, Ibes, Vila Velha-ES e CLRISLAINE NEVES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, 2309, Ibes, Vila Velha-ES. 232728797 3.: REGINALDO ROSA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Vovó, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES e KALIANY DE FREITAS ASSUNÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vovó, Nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728798 4.: JHONATAN DA SILVA SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Pedro I, nº 33, Aribiri, Vila Velha-ES e VINICIUS HENRIQUE DIAS, natural de Cacoal-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Dom Pedro I, nº 33, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728799 5.: CLEYTON ALMEIDA BONFÁ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua 04, nº 08, Cocal, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na BC Aliança Marilandia, nº 127, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES. 232728800 6.: TAYNÃ SANTOS DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rubelita, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e LUANA AGUIAR NEVES DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Rubelita, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728801 7.: FLAVIO ALMEIDA SILVA, natural de Parnaíba-PI, com 40 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Porto Seguro, Snº, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e BEATRIZ FELIPE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Porto Seguro, Snº, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728802 8.: VALDILÊS VANDERLEI CONCEIÇÃO, natural de Caravelas-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 159, Ataíde, Vila Velha-ES e CASSIANI LIMA SOARES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 159, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728803 9.: LEONARDO FIRMO ANDRADE, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 118, Ibes, Vila Velha-ES e DANIELA FERNANDES LOPES, natural de Mucurici-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 118, Ibes, Vila Velha-ES. 232728804 10.: FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazenagem II, residente na Rua Campos Sales, nº 17, Aribiri, Vila Velha-ES e VANESSA CUNHA LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Campos Sales, nº 17, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ GEORGHTON CARDOSO PACHECO, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 113, BL A, Apto 304, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIANE DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 113, BL A, Apto 304, Mata da Praia, Vitória-ES. 24165 2.: ADEZIO JOSÉ JUSTI, natural de Iconha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 225, Jardim da Penha, Vitória-ES e FÁTIMA APARECIDA ARAÚJO, natural de São José do Calçado-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 225, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24170 3.: LUCIANO SANTANA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 174, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANE MORETO CALIMAM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 174, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24171 4.: ÍCARO LAMBERTI FERNANDES, natural de Itaguaçu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 1121, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA GARCIA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 575, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24172 5.: MATEUS ROCHA GOMES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, BL 10B APTO 302, Jardim Camburi, Vitória-ES e KELLE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), Técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 543, BL 10B APTO 302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24173 6.: JOSÉ ROBERTO MARINS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), agente federal, residente na Rua Orlando Caliman, nº 95, Apto 202, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALEXANDRA DE ALMEIDA MOREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Orlando Caliman, nº 95, Apto 202, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24174 7.: PATRÍCIO COUTINHO ALVES FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção nível II, residente na Rua São Pedro, nº 10, Jabour, Vitória-ES e ROSANA SANTOS MORENO, natural de Camamu-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Pedro, nº 10, Jabour, Vitória-ES. 24175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SOUZA AGUIAR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Porto Seguro, nº 371, Jardim Carapina, Serra-ES e JULIANA DE ANDRADE BAGNA, natural de Sao Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Porto Seguro, nº 371, Jardim Carapina, Serra-ES. 30883 2.: JOSE NILTON LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua 1, N°68, Jardim Tropical, Serra-ES e KEILA JESUS CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 1, N°68, Jardim Tropical, Serra-ES. 30888 3.: MATEUS DOS SANTOS JACOB, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), operador de camera fria, residente na Rua Monte Gilboa, nº 0, Ap. 303, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e IANDRIA VARGAS NOVAES, natural de Aimorés-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Monte Gilboa, nº 0, Ap. 303, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30889 4.: JOSSIMAR DERCI ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 40, Jardim Limoeiro, Serra-ES e EDILEUZA COSTA, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), compradora, residente na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 40, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 30897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: AROLDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Eunápolis-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Av Bandeirantes nº 516, Barramares, Vila Velha-ES e SIANE DE JESUS DA SILVA, natural de Ibirapitanga-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Av. Bandeirantes, 516, Barramares, Vila Velha-ES. 08629 2.: TIEFFERSON DE SOUZA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de betoneira, residente na Rua da Liberdade, nº 534, João Goulart, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA CATARINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua da Liberdade, nº 534, João Goulart, Vila Velha-ES. 08631 3.: REINAN DE OLIVEIRA BISPO, natural de Itape-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Construtor, residente na Rua Alagoas, nº 145, Normília Cunha, Vila Velha-ES e MIRIAN DE AMORIM FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Alagoas, nº 145, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08633 4.: ADMILSON VICENTE, natural de Iconha-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na RUA C, 36, JABAETE, Vila Velha-ES e OSINETE DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na RUA C, 36, JABAETE, Vila Velha-ES. 08634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FRIQUES MADEIRA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 320, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAROLINA DE MELO E SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, nº 320, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24366 2.: BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº135 , Santos Reis, Vitória-ES e ALLANA SANTÓ CEZINI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 1491, Itararé, Vitória-ES. 24367 3.: FRANCISCO GRAZZIOTTI MILANESI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES e LUISA TORRES PIRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24370 4.: ALIPIO CHIABAI RIZZO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua José Antônio Freitas, nº S/nº, Joana D'arc, Vitória-ES e DANIELE DA SILVA DE SOUSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), gestora em logística, residente na Rua José Antônio Freitas, S/nº, Joana D'arc, Vitória-ES. 24371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOMAR NORVEY BELTRAN PIÑEROS, natural de Vista Hermosa- Colômbia-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDREIA VIEIRA SARMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07860 2.: PAULO WINICIUS BRINCO GUIMARÃES MELLO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 342, Soteco, Vila Velha-ES e LORAYNE TONETTO MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Santos Dumont, nº 593, Soteco, Vila Velha-ES. 07864 3.: PIETRO CERBONE, natural de Nápoles- Itália-ET, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na 41, Albany Close- N15 3 RG, Londres UK, -ES e EDVALDO RAMOS MARTINS, natural de Ponta Porã-MS, com 27 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Aptº 603, Ed. Smart Residence, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07866 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILSON SILVA PINTO, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e JUCILENE CAMILO AMARO, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14006 2.: YGOR CARLOS MANCINI ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e DALLIENY DO NASCIMENTO ALVES, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Girassol, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ SANTANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Beatriz Francisco Batista, nº 64, Resistência, Vitória-ES e EDILEUZA ONOFRE MOREIRA, natural de Ibirapuã-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), Subgerente, residente na Rua Beatriz Francisco Batista, nº 64, Resistência, Vitória-ES. 17220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANILDO PIRES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos moveis, residente na Rua das Flores, nº 68, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e VANUZA PAIVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Flores, nº 68, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL MARCOS COSTA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Antonio Freire, nº 22, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JAQUELINE BINDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Antonio Freire, nº 22, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala