Proclamas - 05/11/20
Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Alagoas, nº 130, Normília Cunha, Vila Velha-ES e NAIARA SOUZA DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alagoas, nº 130, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08527 2.: ELISVALDO PEREIRA SANTOS, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Continental, nº 315, Barramares, Vila Velha-ES e ZENAIDE CARDOSO DE QUEIROZ, natural de Canavieiras-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Continental, nº 315, Barramares, Vila Velha-ES. 08529 3.: EDSON DE JESUS SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), PEDREIRO, residente na Rua Marambaia, nº 21, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e HIRLEY VALADÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Marambaia, nº 21, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08533 4.: MATEUS PEREIRA FÉLIX, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Girassol, nº 375, Santa Paula1, Vila Velha-ES e GABRIELLA BORGES VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Girassol, nº 375, Santa Paula1, Vila Velha-ES. 08549 5.: JOÃO BATISTA PORTES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Residente e Domiciliado na Rodovia BR 101 - Sul Km 313, Fazenda Santa Fé, Xuri, -ES e DANIELA MENDES DO NASCIMENTO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Residente e Domiciliada na Rua Dezoito, nº 55. Perocão, Guarapari-ES. 08552 6.: VITOR DIMITRI DA LUZ, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Nossa Senhora do Rosári, nº 265, Casa 50, Conjunto Residencial Jacarenema II, Santa Paula II, Vila Velha-ES e JOANA MARIAH PEREIRA ROSA, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nossa Senhora do Rosári, nº 265, Casa 50, Conjunto Residencial Jacarenema II, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08555 7.: ANTONIO RODRIGUES DE LIMA NETO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua dos Hortensias, 455, Morada do Sol, Vila Velha-ES e STAEL DA COSTA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), instrumentista cirurgiã, residente na Rua das Hortensias, 455, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 08556 8.: DELMIRO PROCÓPIO SOARES, natural de Pau Brasil-BA, com 71 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 364, Barramares, Vila Velha-ES e ANITA HOMBRE DE FARIAS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 364, Barramares, Vila Velha-ES. 08557 9.: JHEIKSON BRAYON DOS SANTOS DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte Rolante, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 736, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA ANÉZIO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lash designer, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 736, Barramares, Vila Velha-ES. 08560 10.: DOUGLAS PEREIRA FERREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecanico, residente na Rua Rui Barbosa, nº 50, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TAYLLA FIÓRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Oiti, nº 132, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08563 11.: WILLIAN BARCELOS FRANCISCO, natural de Sete Lagoas-MG, com 28 anos de idade, Divorciado(a), cobrador de transportes coletivos, residente na Avenida Adolfo Correia da Silva, nº 18, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e STEFANI RODRIGUES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Adolfo Correia da Silva, nº 18, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08565 12.: DOUGLAS PASSOS SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua do Araça, S/nº, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ISLANE RODRIGUES CHAVES, natural de Pau Brasil-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Araça, S/nº, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08566 13.: GEOVANI ROSA PAVANI, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Treze de Maio, nº 150, João Goulart, Vila Velha-ES e MAIARA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Treze de Maio, nº 150, João Goulart, Vila Velha-ES. 08567 14.: CARLOS ALBERTO MARTINS MOREIRA, natural de Nilópolis-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), Professor de geografia no ensino médio, residente na Rua Santo Antonio, nº 1088, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA ROSANA SOUZA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de crianças, residente na Rua Santo Antonio, nº 1088, Barramares, Vila Velha-ES. 08569 15.: MATHEUS WYLLIAMAR BOECHER MENEGUELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Brasilia, Nº 717, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e BRUNA RAMOS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Brasilia, Nº 717, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 08570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUIZ COSTA PEREIRA, natural de Marabá-PA, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Ed. Flamboyant, Bl. 206, Apto. 202, Boa Vista I, Vila Velha-ES e TAMIRIS FERNANDES FREITAS, natural de Marabá-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Ed. Flamboyant, Bl. 206, Apto. 202, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07798 2.: MAGNO GERALDO TEIXEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 326, Aptº 301, Ed. Trombetas, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Bloco 326, Aptº 301, Ed. Trombetas, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07804 3.: JEAN MICHELL DOS SANTOS GARCIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Cândido das Neves, nº 41, Apto. 206 A, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e JOYCE DA ROCHA GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cândido das Neves, nº 41, Apto. 206 A, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 07809 4.: SAMUEL DE JESUS MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Itacibá, nº 39, Aptº 204, Ed. Paiva, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DAIANA LEPRE RODRIGUES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Itacibá, nº 39, Aptº 204, Ed. Paiva, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07810 5.: PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Instrumentador Cirúrgico, residente na Rua Itaquari, nº 210, Itapuã, Vila Velha-ES e INGRID DE CARVALHO COUTO DA CRUZ, natural de Niterói-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itaquari, nº 210, Itapuã, Vila Velha-ES. 07811 6.: ALTAIR JOSÉ SILVEIRA RABELO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua C, nº 200, 3ª Etapa, Ed. Primola, Apartamento 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES,, -ES e PATRICIA FERNANDES RESENDE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Assistente Fiscal, residente na Rua C, Nº 200, Apartamento 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18484 7.: RIBERTI DE ALMEIDA FELISBINO, natural de Mogi-Mirim-SP, com 49 anos de idade, divorciado(a), Professor, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 208, Apartamento 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ERIKA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, natural de Campina Grande-PB, com 39 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 208, Apartamento 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18488 8.: ARNALDO CÉZAR QUINELATO, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Hernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e VANIA RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), veterinaria, residente na Rua Hernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18489 9.: MARCIO VIEIRA SANCHES SILVA, natural de GUARAPARI-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), MÉDICO, residente na Rua Aquino de Araújo, nº 180, Apartamento 208, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ISABELE MELO SILVA, natural de VITORIA-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Aquino de Araujo, nº 180, Apartamento 208, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18491 10.: DIEGO BORSONELLI DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 244, Santa Inês, Vila Velha-ES e MILENA PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Doze, nº 72, Rio Marinho, Cariacica-ES. 18492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEVERTON CALIMAN CAMPOS, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 361, Jardim Camburi, Vitória-ES e JAQUELINE VITÓRIA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 361, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24085 2.: DÊNIS PESSANHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua Carlos Martins, nº 113, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAYANE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Carlos Martins, nº 113, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24087 3.: IVAN SANTOS GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar técnico, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 791, Jardim Camburi, Vitória-ES e RHIANNE REGINA GONÇALVES DE ALCANTARA, natural de Belém-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 791, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24088 4.: ENOQUE PAULO DO NASCIMENTO FILHO, natural de Recife-PE, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1809, Goiabeiras, Vitória-ES e JOCELIA DOS SANTOS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 1809, Goiabeiras, Vitória-ES. 24091 5.: MARCONE GUIMARÃES LAURE, natural de Teófilo Otoni-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 1151, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELISABETH JUNGES, natural de Pinhalzinho-SC, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 1151, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24092 6.: FILIPE BARCELOS, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1000, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDREIA DO CARMO ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Servidora Publica, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 726, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DA CONCEIÇÃO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Elias Moreira, nº 141, Nova Palestina, Vitória-ES e JANAINA SACHETO DE CARVALHO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua Elias Moreira, nº 141, Nova Palestina, Vitória-ES. 17176 2.: GECIEL MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Cuidador de idosos, residente na Rua Elias Luiz Pereira, nº 28, Redenção, Vitória-ES e LUZIA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Elias Luiz Pereira, nº 28, Redenção, Vitória-ES. 17177 3.: CAIO SANTOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Resistência, Vitória-ES e ESTHEFANY GUIMARÃES LOPES, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Resistência, Vitória-ES. 17178 4.: FLAVIO SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caminhão, residente na Travessa Estela de Novaes, nº 14, Grande Vitória, Vitória-ES e SIMONE DOS SANTOS ROCHA, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Estela de Novaes, nº 14, Grande Vitória, Vitória-ES. 17179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 04 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY JOSÉ SANTOS LOPES, natural de Jaguaré-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Timor, nº 10, Lt 10, Qd. 30, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LUDIANA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Timor, nº 10, Lt 10, Qd. 30, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30668 2.: RYAN RICKELMER DA SILVA PINTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de logistica, residente na Rua Curitiba, 534, Alterosas, Carapina, Serra-ES e THAIS FERNANDES LOPES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Curitiba, 534, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30686 3.: DANIEL SILVA DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), lanterneiro, residente na Rua da Macieira, 56, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e SELCINA RAIMUNDO DA SILVA, natural de Jucuruçu-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Rua da Macieira, 56, Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30691 4.: FERNANDO JÚNIOR DE SOUZA LEAL, natural de Ecoporanga-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 28, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e DIULYANE VIEIRA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 28, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON CALAVORTY, natural de Pancas-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), zelador, residente na Rua Silvio de Aguiar, nº 109, Nova Canaã, Cariacica-ES e IRANI MOURA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Silvio de Aguiar, nº 109, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13254 2.: JHONATAN DE SOUZA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Crisalito, nº 18, São Geraldo, Cariacica-ES e GREZIELI ROCHA MOUSINHO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antario Filho, nº 41, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 13255 3.: CRISTIANO ARAUJO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e CYNTIA CARDOSO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 04 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS, natural de Iconha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua 3 Irmãos, nº 120, Itaipava, Itapemirim-ES e ROZELI GOMES DA PENHA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua 3 Irmãos, nº 120, Itaipava, Itapemirim-ES. 13983 2.: MARCINEI PINHEIRO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na CRG Área Rural, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES e KEVELIN DOS SANTOS MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na CRG Área Rural, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES. 13984 3.: NELSON SALOMÃO MARVILA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES e CLAUDECINA SIMÕES BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES. 13985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 04 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOANA DARK SANTOS AMORIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Curitiba, nº 43, Canaã, Viana-ES. 07097 2.: RAPHAEL RIBEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 170, Centro, Viana-ES e JÚLIA ASSIS FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Anhanguera, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07098 3.: HOZORIO NUNES DA ROSA NETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES e KETHLEN AMORIM PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária de pedagogia, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES. 07099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 04 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO SOUZA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Professor Edgard de Souza, nº 436, Apto 101, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e AURENI FRANÇA SANTOS, natural de Floresta Azul-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), tecnica em gastronomia, residente na Rua Professor Edgard de Souza, nº 436, Apto 101, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728728 2.: JONAS ANDREVESON DA CRUZ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), ourives, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1176, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e NATÁLIA CHAUSSÊ DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getulio Vargas, nº 234, Centro, Prado-BA. 232728729 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 04 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIVALDO PEREIRA SÁ, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Celeste Faé, nº 860, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e JOCIANE GONÇALVES SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Celeste Faé, nº 860, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 04 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO ALVES GARCIA, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São Mauricio, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e JULIANA DE ALMEIDA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego São Mauricio, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 04 de novembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR GONÇALVES CERQUEIRA, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Santa Joana, Jerônimo Monteiro-ES e GLEICY KELLEY SANTOS DE ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Parada Cristal, Aréa Rural s/n, Jerônimo Monteiro-ES. 01052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 04 de novembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 58, Serra Centro, Serra-ES e SILEUZA STORCHE CAPICHE, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, AP 102, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10498 2.: NIVALDO ROQUE DOS SANTOS, natural de Linhares, com 54 anos de idade, divorciado, pedreiro, residente na Rua Bahia, nº 09, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ORENÍVIA LIRIO AMÉRICO, natural de Fundão-ES, com 71 anos de idade, viúva, do lar, residente na Rua Bahia, nº 09, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES (Republicação por incorreção). 3.: FABRICIO SILVA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de retroescavadeira, residente na Rua dos Cáctos, nº 138, Cascata, Serra-ES e DEILANI DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Crisantemo, 49, Serra-ES. 10511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 04 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DA SILVA AZEREDO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, Número 88, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ÉRICA PATROCINIO FREZA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Nilo Gonçalves de Oliveira, Número 88, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 04 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JEAN DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba, -ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Novo Horizonte, zona rural, em Mutum-MG e DIOVANA ALVES MOREIRA, natural de Conceição do Castelo, -ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Santa Rita, s/n em Brejetuba-ES.- 000948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 04 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã