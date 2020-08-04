Proclamas - 04/08/20
Proclamas
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO PEREIRA MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), tecnico radiológico industrial, residente na Rua Oriente Médio, nº 01, Morobá, Aracruz-ES e SUELEN ALVES LOZER, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Oriente Médio, nº 01, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 12892 2.: WILEN DE BARROS, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 320, Jequitibá, Aracruz-ES e KEZYA RODRIGUES VIEIRA, natural de Sapeaçu-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 320, Jequitibá, Aracruz-ES. 12893 3.: GILBERTO MEDINA DE ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Estrada Santa de Maria, nº 48, Bairro Limão II, Aracruz-ES e MARIZA IZABEL CORREA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Santa de Maria, nº 48, Bairro Limão II, Aracruz-ES. 12894 4.: JOSÉ CARLOS DE MOURA, natural de Ipojuca-PE, com 39 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes (edificações), residente na Avenida Morobá, 75, Morobá, Aracruz-ES e SIMONE DIAS FLAURINDO, natural de Osasco-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Morobá, 75, Morobá, Aracruz-ES. 12895 5.: IGOR SENA DUTRA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, nº , São Camilo, Aracruz-ES e SHIRLEY DA SILVA OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Brilhante, 125, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 12896 6.: JOSIAS RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), inspetor de equipamentos, residente na Rua João Evangelista Guidetti, S/nº, Bairro De Carli, Aracruz-ES e DARLENE DIAS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua João Evangelista Guidetti, S/nº, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 12898 7.: ELIÉZER LOURENÇO COÊLHO, natural de Aimorés-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Carlos Suella, 109, Bela Vista, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Carlos Suella, 109, Bela Vista, Aracruz-ES. 12899 8.: MATEUS FANCHIOTTI DEL CARO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de planejamento, residente na Rua Galdino Pereira, nº 361, De Carli, Aracruz-ES e TIEMY CAPUCHO OKAMOTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de planejamento, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 320, Torrre B, Apto 1708, Ed. Villagio Aracruz, Bela Vista, Aracruz-ES. 12900 9.: FABIO DE OLIVEIRA SOARES GUALTIERI, natural de Varre-Sai-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua General Aristides Guaraná, nº 1.044, Edifício José Modenesi, Centro, Aracruz-ES e MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Itaperuna-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua General Aristides Guaraná, nº 1.044, Edifício José Modenesi, Centro, Aracruz-ES. 12902 10.: ISAÍAS OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Belmiro Segatto, nº 21, Jequitibá, Aracruz-ES e ANDREINA CELESTINO BELING CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua João Furieri, nº 356, Bairro São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 12903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de agosto de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDSLEY ALVES RODRIGUES, natural de Pinheiros-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), oficial de operações ferroviárias, residente na Rua Doutor Álvaro Alvim, nº 25, Soteco, Vila Velha-ES e GISLEY TREVISANI DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vital Brasil, nº 497, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07637 2.: EDUARDO SÁRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de desenvolvimento de sistema, residente na Rua Brasília, nº 40, Aptº 502, Edifício San Karlo, Itapuã, Vila Velha-ES e THAYS DO LIVRAMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Blumenau, nº 54, Aptº 401, Itapuã, Vila Velha-ES. 07638 3.: GILSON BRÁS BROSEGHINI FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assessor científico, residente na Avenida Hugo Musso, nº 810, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LAÍS MOREIRA DUTRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 810, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18332 4.: HELDER LUIZ ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida José Julio de Souza, nº 2670, Apto 501, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIDIA ALMEIDA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Avenida José Julio de Souza, nº 1580, Apto 201, Praia de Itaparica,, Vila Velha-ES. 18333 5.: YGOR LÁZARO DE FARIA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Hugo Musso, nº 658, Apartamento 602, Ed. Mariah, Praia Da Costa, Vila Velha-ES e CECÍLIA DE CAMPOS COSTA, natural de Abaeté-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Jader Moura, nº 255, Simão da Cunha, Abaeté-MG. 18335 6.: BRUNO LEONARDO SANTOS DE BARROS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Afonso Pena, nº 106, Apartamento 602, Edifício Forte France, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIEL PEREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Apartamento 206, Itapuã, Vila Velha-ES. 18337 7.: LEONARDO MEDEIROS PEREIRA, natural de Ipanema-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2042, Ed. Cote D'azur, Apt 1203, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e LÍVIA PERES RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Hugo Musso, N° 2042, Ed. Cote D'azur, Apto 1203, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18339 8.: TALES DE AQUINO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua do Ipê, Nº 85, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e RENATA MANOEL, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Milton Caldeira, Nº 471, Itapuã, Vila Velha-ES. 18340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SAMPAIO DOS SANTOS, natural de Caçapava-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na CRG Area Rural, S/n, Bananal do Sul, Linhares-ES e GRACIELE BARBOSA TEODORO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na CRG Area Rural, S/n, Bananal do Sul, Linhares-ES. 10205 2.: CLOVES NEVES SOARES, natural de Nanuque-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Vitória, nº 1236, Centro, Linhares-ES e REGINA COSTA SAID, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Vitória, nº 1236, Centro, Linhares-ES. 10277 3.: JOÃO BATISTA FERREIRA DE FREITAS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), téc. contabilidade, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1513, Centro, Linhares-ES e MARIA APARECIDA CUNHA, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1513, Centro, Linhares-ES. 10278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 03 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CAMILO DA SILVA, natural de Itaperuna-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), metalúrgico aposentado, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 220, Bloco A-301, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSA MARIA CHARILLE, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), pedagoga, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 220, Bloco A-301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23875 2.: VICTOR FREITAS DE FIGUEIREDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 85, Apto 701, Mata da Praia, Vitória-ES e LÍVIA SABBAGH MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 150, Mata da Praia, Vitória-ES. 23883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAN DALMONECH MURGIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ponte Nova, nº 75, Nova Carapina I, Serra-ES e LARISSA CRISTINA OSCAR DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manhumirim, nº 332, Nova Carapina II, Serra-ES. 10230 2.: OSEIAS JOSÉ NEVES, natural de Caieiras-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Amador Bueno, 1006, Vila Santista, Franco da Rocha-SP e MARILDES PEREIRA DIAS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), educadora social, residente na Travessa Agapanto, 102, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de agosto de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO GOMES DUARTE JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua I, nº 105-A, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e CHRISTIANE REIS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua I, nº 105-A, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 30220 2.: DANIEL REIS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Marconi, nº 055, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MAYARA QUEIROZ BARCELLOS CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Marconi, nº 055, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30255 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO CARVALHO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 39, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e GILMARA MARQUES MONFARDINI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Baixo Guandu, nº 39, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08387 2.: ALEX RODRIGUES MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Avenida Vitória, N° 193, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e JULIA FONSÊCA ASSIS PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Vitória, N° 193, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICOM RODRIGUES NUNES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), hidrojatista, residente na Rua Alícia Flögles, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e BEATRIZ AGNER DE OLIVEIRA, natural de Timóteo-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Alícia Flögles, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 03 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIELSO DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, s/nº , Ilha das Caieiras, Vitória-ES e RONÍZIA MAIA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, s/nº , Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO FERREIRA MACIEL JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Doutor Darci Ribeiro, nº 148, Ibes, Vila Velha-ES e TATIANA MARTINS PAGÔTTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 32, Nº 30, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES. 232728571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELLIN KOFFI DAGUE, natural de Dogbo-ET, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Romualdo Nogueira Gama, nº 27, Centro, Alegre-ES e PATRICIA HELLEM FERNANDES FARIA, natural de Santa Izabel do Rio Negro-AM, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Romualdo Nogueira Gama, nº 27, Centro, Alegre-ES. 03409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 03 de agosto de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- JULLYANDER KHRYSTYAN DE LACERDA NASCIMENTO e REBECA ATHAYDES TRUGILHO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Pastor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 2- JAYDER DOS SANTOS CANDIDO PEREIRA e ANAYRAN PINHEIRO PEREIRA, ele natural de Domingos Martins-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão controlador de embarque portuário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil divorciada, profissão atendente, residente em Vila Velha-ES. 3- DOUGLAS DIAS MACIEL e JOYCE FRAGA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil divorciada, profissão administradora, residente em Vila Velha-ES. 4- JEFERSON NEVES SOUZA e LORRAYNE RAINHA CARVALHO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão assistente administrativo de patrimonio, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 03 de agosto 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SOLIMAR KEMPIM, nacionalidade brasileira, natural de Domingos Martins-ES, nascido em 03 de fevereiro de 1993, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Morumbi, Nº15, Bom Pastor em Viana-ES, filho de FLORESMÁRIO KEMPIM e HENRILUCE THOMAS KEMPIM & VALÉRIA DOS ANJOS SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Aracruz-ES, nascida em 09 de dezembro de 1994, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Morumbi, Nº15, Bom Pastor em Viana-ES, filha de WILSON RIBEIRO DE SOUZA e MAGDA SAMPAIO DOS ANJOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 03 de agosto de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial