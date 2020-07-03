Proclamas - 02/07/20
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY MOREIRA DA SILVA DINIZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 273, Santa Rita, Vila Velha-ES e KÁLITA BENTO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 273, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728506 2.: JOÃO ALVES MACHADO FILHO, natural de Rosário da Limeira-MG, com 64 anos de idade, solteiro(a), expetor aposentado, residente na Rua Washington, nº 94, Araçás, Vila Velha-ES e ADEILDA SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Washington, nº 94, Araçás, Vila Velha-ES. 232728507 3.: SAMUEL CERQUEIRA DIAS, natural de Coaraci-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Orquidea, 30, Jardim São Paulo, Vila Velha-ES e MARIA EUGENIA MARTINS OLIVEIRA, natural de Medina-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Orquidea, nº 30, Jardim São Paulo, Vila Velha-ES. 232728508 4.: LUIZ FERNANDO GAMA DOS SANTOS, natural de Antas-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Guatemala, nº 73, Araçás, Vila Velha-ES e MARIA MADALENA MARTINS DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Guatemala, nº 73, Araçás, Vila Velha-ES. 232728509 5.: JULIERME CALISTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CARLA FERNANDES DA SILVA ARTHUR, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728511 6.: GILSON RICARDO PINTO, natural de Nova Viçosa-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânica, residente na Rua Crisantemo, nº 24, Apto 101B, Brisamar, Vila Velha-ES e GIRLANE GOMES DA SILVA, natural de Simões Filho-BA, com 62 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Crisantemo, nº 24, Apto 101B, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728512 7.: DANIEL CASTRO CABIDO, natural de Niterói-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 80, Aribiri, Vila Velha-ES e BÁRBARA DE JESUS MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 80, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728513 8.: JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itapina-ES, com 50 anos de idade, Viúvo(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Paraiba, nº 06, Planalto, Vila Velha-ES e EDNA ROCHA ALMEIDA, natural de Medeiros Neto-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Olavo Bilac, nº 606, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728514 9.: RONEI OLIVEIRA SILVA FILHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 290, Ataíde, Vila Velha-ES e MIRIANE CHAGAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 290, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728515 10.: RONDENIS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Odete Moreira, nº 03, Santos Dumont, Vila Velha-ES e AMANDA DE OLIVEIRA CALIMAN, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Odete Moreira, nº 03, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728516 11.: OCIMAR MOREIRA DA SILVA, natural de Aimores-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), produtor audio visual, residente na Rua Copo de Leite, nº 12, Novo México, Vila Velha-ES e VIVIANE PRODENCINO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Copo de Leite, nº 12, Novo México, Vila Velha-ES. 232728517 12.: LUCIANO MARCHETTI ASSINI, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Madre Silva, nº 324, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e CARLA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Madre Silva, nº 324, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO VENÍCIUS SOUTO FIGUEIREDO, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Paraíso, 951, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e POLIANE FERREIRA DA CRUZ, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Paraíso, 951, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30090 2.: EDSON COUTINHO SILVA, natural de Camamu-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rouxinol, nº 133, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ELINALVA BRITO DA SILVA, natural de Camamu-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Rouxinol, nº 133, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30106 3.: ALMIR DIAS DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), maritimo, residente na Rua das Marrecas, 72, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e ELENA LIMA DE ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua das Marrecas, 72, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30110 4.: ALESSANDRO EDER DE FARIA, natural de Manhumirim-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Olavo Bilac, nº 124, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES e RENATA FERNANDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Olavo Bilac, nº 124, Nova Zelândia, Carapina, Serra-ES. 30112 5.: GABIO LOPES SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), técnico mecânico, residente na EST Velha De Manguinhos, 7, Bicanga, Carapina, Serra-ES e JOSIANE PORTES OLIVEIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na EST Velha De Manguinhos, 7, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30114 6.: UELIO CARLOS GONCALVES DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua dos Angicos, nº 06, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANA CRISTINA CALIARI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Artesã, residente na Rua dos Angicos, nº 06, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30115 7.: LEONARDO GUAITOLINI SCOTÁ, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), guincheiro, residente na Rua Treze de Maio, nº 110, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LIDIANE MÉDICE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze de Maio, nº 110, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30117 8.: ITALO FROTA SOARES, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148, Residencial Spazio Vanguarda, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RAISSA RODRIGUES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4148, Residencial Spazio Vanguarda, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30120 9.: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, natural de Pouso Alegre-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 95, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES e DIANA RODRIGUES SARCINELLI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 95, Rosário de Fátima, Carapina, Serra-ES. 30125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 959, AP 204, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA DE ANDRADE WANDEKOKEN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Médica veterinária, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 959, AP 204, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23803 2.: LUIZ PAULO DE ARAUJO ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua João Francisco Gomes, nº 100, Solon Borges, Vitória-ES e KARLEN RANGEL REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Francisco Gomes, nº 100, Solon Borges, Vitória-ES. 23804 3.: ALESSANDRO DAS NEVES RAIMUNDO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Arnaldo Magalhães Filho, nº 307, Santa Lúcia, Vitória-ES e QUÉZIA COSTA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 88, Solon Borges, Vitória-ES. 23808 4.: ROGER LUIZ BERTOLI DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 390, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAYANE RAMOS ZANOLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 390, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23811 5.: ANDRÉ LOUREIRO GARDI SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Hugo Viola, nº 211, APTO 504 BL C, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARA NICOLI PASSAMANI, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 120 Ap 301 B, Mata da Praia, Vitória-ES. 23813 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADLER ALVARENGA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Alfredo Cavallieri, S/nº, Soteco, Viana-ES e BRUNA PEREIRA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alfredo Cavallieri, S/nº, Soteco, Viana-ES. 06924 2.: DAVID SANTANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 12, Quadra 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ÁVILA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Belmonte-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 12, Quadra 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06930 3.: MAICON BATISTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua dos Pires, nº 03, Canaã, Viana-ES e LUANA FERMIANO BISPO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua dos Pires, nº 03, Canaã, Viana-ES. 06932 4.: ELIAS NUNES BARBOZA, natural de Itueta-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua São Paulo, nº 31, Marcílio de Noronha, Viana-ES e TELMA LIGIA DE FREITAS, natural de Aimores-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua São Paulo, nº 31, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06933 5.: ELIOMAR DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES e LUCIANE RIBEIRO BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES. 06935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL ALEXANDRE BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na R. Castro Alves nº 24, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e MAISA FELIX EVANGELISTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), Estudante, residente na R. Castro Alves Nº24, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08335 2.: GILSON BATISTA, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 28, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e NORMA PASSOS DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 28, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 08336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO DE SOUSA ALMEIDA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Concreteiro, residente na Rua Bancários, nº 44, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e VIVIANE APARECIDA KLIPPEL CORRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público municipal, residente na Rua dos Bancários, nº 44, Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00527 2.: ANDRÉ LUIZ RIGONI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de São José da Bela Vista, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e KARLA DA SILVA MORELO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Montevidéo, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de julho de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gari, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES e SHAIANE DA ROCHA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES. 17017 2.: RODRIGO SOARES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua Miguel Bonifácio, nº 25, Comdusa, Vitória-ES e DANIELE DEMUNER DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Recepcionista, residente na Rua Miguel Bonifácio, nº 25, Comdusa, Vitória-ES. 17018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER ALVES MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Araras, 47, Planalto, Aracruz-ES e ROGERIA FLORENCIO BANHOS, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Piraquê Mirim, 09, Fátima, Aracruz-ES. 12878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AILTON JOSÉ LIBORIO MAURICIO, natural de Pancas-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), servente de obras, residente na Rua Afonsina Denedai, nº 157, Santa Cruz, Linhares-ES e ANDRÉIA MOREIRA NEVES, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonsina Denedai, nº 157, Santa Cruz, Linhares-ES. 10213 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUGUSTO DE FREITAS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua João Demarle, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e INGRID DEMONER MEDANI, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João de Barbi S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 01 de julho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), corretor de seguros, residente na Rua Hiercaem, 275, Casa nos Altos, Areias Negras, Marataizes-ES e SILMARA DUARTE TRISTÃO, natural de Alegre-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), microempreendedora, residente na Rua Joao Rodrigues de Oliveira, nº 168, Centro, Alegre-ES. 03401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 01 de julho de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil ___________________ CARTÓRIO CAMPO GRANDE REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1.- 26951: BRUNO VIEIRA COSMO,nacionalidade brasileira, profissão vendedor com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Santa Cruz, nº 22, Vila Independencia Cariacica-ES e JOSIANE WALESKA DOS SANTOS CARNEIRO nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Santa Cruz, nº 22, Vila Independencia, Cariacica -ES. 2.- 26950: JOSÉ DOMINGOS,nacionalidade brasileiro(a), profissão autônomo com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Mantena -MG, residente na Rua São João, S/n, São Francisco Cariacica-ES e IZALTINA LOPES DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão doméstica, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteira , natural de Barra de São Francisco- -ES, residente na Rua São João, S/n, São Francisco, Cariacica -ES 3.- 26949: AUCIONE SOUZA DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão pedreiro com cinquenta (50) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Manoel Freire de Assis, nº 110, Parque Gramado Cariacica-ES e GRACINDA COELHO nacionalidade brasileira, profissão costureira, com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil solteira , natural de Domingos Martins- -ES, residente na Rua Manoel Freire de Assis, nº 15, Parque Gramado, Cariacica -ES. 4.- 26948: HYURI RIBEIRO DE SOUZA,nacionalidade brasileira, profissão autonomo com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Santo Antônio, nº 84, Itanguá Cariacica-ES e RAQUEL NASCIMENTO MOURA nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Dos Bandeirante, nº 104, Rio Branco, Cariacica -ES. 5.- 26947: ALBINO JOSÉ DOS REIS NETO,nacionalidade brasileira, profissão Fiscal rodoviário com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Aimorés -MG, residente na Rua Ibiraçu,nº117, Bandeirantes Cariacica-ES e FERNANDA RANGEL OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão Teleoperador ativo (telemarketing), com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Santa Catarina, nº 19, Vista Mar, Cariacica -ES. 6.- 26946: ELIZEU SILVA SOUZA,nacionalidade brasileiro(a), profissão Barbeiro com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Teixeira de Freitas -BA, residente na Rua Florianópolis,nº4, Rio Branco Cariacica-ES e GRAZIELE ROCHA SANTOS nacionalidade brasileiro(a), profissão designer de sobrancelhas, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira , natural de Camacan- -BA, residente na Rua Florianópolis,nº4, Rio Branco, Cariacica -ES. 7.- 26945: CARLOS ANTONIO QUEIROZ,nacionalidade brasileira, profissão Motorista carreteiro com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Dezoito, nº 119, Santa Catarina Cariacica-ES e THATIANE CRISTINA NEVES DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão Vigilante, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil viúva , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Dezoito, nº 119, Santa Catarina, Cariacica -ES. 8.- 26944: ROBERTO GUEDES ELMOR,nacionalidade brasileira, profissão Técnico em radiologia com quarenta e sete (47) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Nanuque -MG, residente na Rua Inconfidência, nº 20, Vila Rica Cariacica-ES e PALMIRA RAMOS DOS SANTOS nacionalidade brasileira, profissão Enfermeiro, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteira , natural de São Mateus- -ES, residente na Rua Inconfidência, nº 20, Vila Rica, Cariacica -ES. 9.- 26943: GILMAR RIBEIRO FORTUNATO,nacionalidade brasileiro(a), profissão Outras com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Serra -ES, residente na Avenida Dois, nº 35, Castelo Branco Cariacica-ES e LETICIA DOS ANJOS PEREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão Sem profissão remunerada, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Avenida Dois, nº 35, Castelo Branco, Cariacica -ES. 10.- 26942: JAMILSON NASCIMENTO,nacionalidade brasileira, profissão Estivador com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Cesar Machado, 05, Sotema Cariacica-ES e JAQUELINE RODRIGUES ROCHA nacionalidade brasileira, profissão doméstica, com cinquenta (50) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Cesar Machado, 05, Sotema, Cariacica -ES. 11.- 26941: JÚNIOR CLÁUDIO DE OLIVEIRA,nacionalidade brasileira, profissão pintor com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Mantena -MG, residente na Rua Florença, S/n, Vale dos Reis Cariacica-ES e ESTEFÂNIA RODRIGUES MARTINS nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Belo Horizonte- -ES, residente na Rua Florença, S/n, Vale dos Reis, Cariacica -ES. 12.- 26940: AYRON SOARES DE SOUZA,nacionalidade brasileira, profissão autonomo com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Rosa da Penha Cariacica-ES e KAROLINE BENDINELI SAMPAIO nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Rosa da Penha, Cariacica -ES. 13.- 26919: RUBLIMAR GOMES DE ALMEIDA,nacionalidade brasileira, profissão segundo tenente de polícia militar com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Lajedão -BA, residente na Rua Principal, N°100, Rio Marinho Cariacica-ES e JAQUELINE SILVARES nacionalidade brasileira, profissão do lar, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- ES, residente na Rua Dragão Marinho, S/n°, Nova Anchieta, Anchieta -ES. REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO em 27/06/2020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 30 de abril de 2020. Fabiana Aurich Oficiala __________________ CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO VICTOR DA CRUZ, nacionalidade brasileira, profissão ajudante de carga e descarga, estado civil solteira, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 25 de abril de 1996, residente na Rua Piratininga, nº 20, Bom Pastor em Viana-ES, filha de JADIR AUGUSTO DA CRUZ e MARIA DA PENHA DE ALMEIDA e THAISNARA PEREIRA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 21 de maio de 1994, residente na Rua Piratininga, nº 20, Bom Pastor em Viana-ES, filha de JAIDER OROZIMBO DA SILVA e ROSANGELA PEREIRA MATOS. 2.: RAPHAEL RIBEIRO GOMES, nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar contábil, estado civil solteiro, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 18 de janeiro de 1995, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 170, Centro em Viana-ES, filho de ENOCH GOMES e BERNADETE RIBEIRO SOARES GOMES e JÚLIA ASSIS FERREIRA, nacionalidade brasileira, CPF nº 141.860.767-31, profissão estagiária, estado civil solteira, com vinte (20) anos de idade, natural de Cariacica-ES, nascida em 11 de janeiro de 2000, residente na Rua Anhanguera, S/nº, Bom Pastor em Viana-ES, filha de FABIANO ANTONIO FERREIRA e HELEN MENDONÇA ASSIS FERREIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de junho de 2020 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil CARTÓRIO SARLO VITÓRIA ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ JOÃO CUNHA, natural de Portugal, com sessenta e três (63) anos de idade, estado civil divorciado, profissão empresário, residente na Av. Saturnino de Brito, 595/601, Praia do Canto, Vitória-ES e RITA DE CASSIA SCARDINE ASSIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com cinquenta e nove (59) anos de idade, estado civil divorciada, profissão funcionária pública aposentada, residente na Av. Saturnino de Brito, 595/601, Praia do Canto, Vitória-ES. 23998 (REPUBLICACAO POR INCORREICAO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 01 de julho de 2020. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- EDCARLOS BOMFIM RAMOS e NERYANNE PEREIRA DOS SANTOS, ele natural de Ituberá-BA, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Construtor civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Belmonte-BA, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 2- SERGIO MARCOS PONTES ROSA e RAFAELE SAMPAIO PEREIRA, ele natural de Anchieta-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Radialista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itabuna-BA, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão doméstica, residente em Vila Velha-ES. 3- GEDEON DE OLIVEIRA AMORIM e ARLETE CAJAZEIRA AUGUSTINHO, ele natural de Aimorés-MG, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Frentista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Caravelas-BA, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão Operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 4- ELIAS DE ALMEIDA MAGALHÃES e ARIEDNE PINHEIRO EMILIO, ele natural de Rio de Janeiro-RJ, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Oficial de manutenção predial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Auxiliar de escritório, residente em Vila Velha-ES. 5- JOSIAS RODRIGUES FILHO e DAIANE OLIVEIRA DA SILVA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão conferente I, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pancas-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6- ANDERSON PREZILIUS e NANCIELLY SENA DANTAS, ele natural de Itaguaçu-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cabeleireira, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 01 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil