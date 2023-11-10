Cartórios - 10/11/2023

MUCURICI CARTÓRIO 1 OFICIAL Edital Acha-se em Cartório 1º Ofício da Comarca de Mucurici/ES – Avenida Presidente Kennedy 255B Planalto – Mucurici-ES, Notificação Extrajudicial referente a Carta de Anuência de Confrontante de nome LEONICE DIAS DE OLIVEIRA proprietária do imóvel rural denominado Sítio Água Bela registro/Matrícula nº 1859 do Livro 2, para que concorde com os dados da planta e memorial descritivo do imóvel (fazenda Campo Verde) inscrito no INCRA sob nº 501.034.001.864-1, matriculado no RI de Mucurici/ES sob nº 2740 de propriedade do Espólio de Lair Martins Santos e outros, para fins de manifestação quanto a retificação da descrição do Imóvel georreferenciado descrito. Diante da recusa em assinar pessoalmente INTIMO-A através deste edital para se manifestar no prazo de 15 dias contados a partir da data desta publicação. Mucurici-ES 08/11/2023 José Ferreira da Silva O Oficial

