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Cartórios - 07/11/2023

Terça-feira

Publicado em 

07 nov 2023 às 01:00

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

07-11-23 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do DOMINGOS MARTINS CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados ou se encontrarem em local incerto ou não sabido, com base no artigo 256 da Lei nº 13.105 03/2015 as pessoas de; • CARLOS ZANETTI BAZILIO DE SOUZA, Rua Henrique Novaes, 250, Centro, Itaguaçu/ES. Cep. 29-690-000. • DEONILA MIRANDA RASCH, Rua Henrique Schlenz, 110, Centro, Domingos Martins/ES. Cep. 29-260-000. • PATRICIA MIRANDA R. W DA SILVA, Rua Henrique Schlenz, 110, Centro, Domingos Martins/ES. Cep. 29-260-000. NOTIFICO-OS, a compararecerem ou instituirem representante para comparecer à este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 06 (seis) de Novembro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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