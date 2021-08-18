18-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILSON DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, Nº 0, Quadra 51/8, Santa Cruz, Linhares-ES e ANA ALICE APARECIDA DAS NEVES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, Nº 0, Quadra 51/8, Santa Cruz, Linhares-ES. 11180 2.: MATHEUS SANTANA DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida do Testa, Quadra 78/100, Nova Esperança, Linhares-ES e LORRANE DOS SANTOS EVANGELISTA, natural de Mucuri-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), etiquetadora, residente na Avenida do Testa, Quadra 78/100, Nova Esperança, Linhares-ES. 11184 3.: LUAN MOTA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rosana Schineider, Nº 34, Vila Izabel, Linhares-ES e MARIANA MENDES PIAZZA LEITE, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Hilkias Azeredo Rangel, S/n, Q 11, Lt 17 02, Canivete, Linhares-ES. 11185 4.: MARCOS DELMIRO DA SILVA, natural de Pernambuco-PE, com 47 anos de idade, solteiro(a), fiscal de campo, residente na Rua Anita Paiva, Nº 369, Jocafe II, Quadra 10/15, Linhares-ES e MÁRCIA DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Anita Paiva, Nº 369, Jocafe II, Quadra 10/15, Linhares-ES. 11186 5.: RENAN CAMPOS DE MENEZES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na CRG Da Onça, S/n, Área Rural, Sooretama-ES e THAÍS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº 827, Centro, Linhares-ES. 11187 6.: ÁTILA PEREIRA DAS NEVES, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), rural, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 599, Interlagos, Linhares-ES e MARIA DENISE LOPES, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 599, Interlagos, Linhares-ES. 11188 7.: HUGO MOREIRA GAYGHER, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rod Br 101 C Industrial, S/n, Juncado, Sooretama-ES e MARCELA SERAFIM, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Presidente Castelo Branco, Nº 590, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedagogo, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA HELIZABETH FERREIRA DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24740 2.: DEVERSON COSTA VALADÃO, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), bancário aposentado, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSANE GONÇALVES PEREIRA, natural de Resplendor-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24752 3.: RENAN DEZAN DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCELA MARIAH LEITE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24753 4.: TIAGO COSTA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINA VIANA BUENO GOMES, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECI RANGEL DE SOUZA, natural de Irupi-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e MARIA JOSÉ PINHEIRO, natural de Ditrito de Pequiá, Iúna-ES-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08880 2.: SAÍMON MORAES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, Número 600, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e NAIMIRIAN PEREIRA DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, Número 600, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08881 3.: DENIS DE OLIVEIRA VENZEL, natural de Manhuaçu-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Agostinho Januário de Oliveira, Bairro Centro, Número 105, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e DANIELE BRAGA BELO, natural de Tomé-Açu-PA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Agostinho Januário de Oliveira, Bairro Centro, Número 105, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08882 4.: EDERSON DE SÃO PAULO DÁRIO, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES e MARTHA ABREU AMORIM, natural de Alegre-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES. 08883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DA COSTA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico em baterias, residente na Rua Santa Helena, S/n, Aparecida, Cariacica-ES e ELAINE DA PENHA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Helena, S/n, Aparecida, Cariacica-ES. 13887 2.: ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua José Carlos dos Santos Chaves, nº 201, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ROSI CLAUDIA ROSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Carlos dos Santos Chaves, nº 201, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13889 3.: JORLANDO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Maracás-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Lindolpho João Rodrigues, nº 432, Cariacica Sede, Cariacica-ES e GLEIDIANE DOS SANTOS, natural de Boa Esperança-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Lindolpho João Rodrigues, nº 432, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO BRANDÃO DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Primavera, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAÍS PRÊMOLI FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Avenida Primavera, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07361 2.: LEANDRO WOLKERS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Augusto Alves Araujo, N° 78, Santo Agostinho, Viana-ES e LARISSA LIBERATO SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Augusto Alves Araujo, N° 78, Santo Agostinho, Viana-ES. 07384 3.: SILVIO LENNON LODI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Rio São Francisco, nº 14, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAÍSSA MARGON SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Rio São Francisco, nº 14, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07385 4.: DEVACIR DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão comprador, estado civil solteiro, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Colatina-ES, nascido em 10 de outubro de 1984, residente na Rua Pelotas. Quadra 26, nº 10, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de JOVINO RUFINO DOS SANTOS, falecido e ANILDA GUELTRA DOS SANTOS, falecida e VANESSA SILVESTRE DOS REIS, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, com trinta (30) anos de idade, natural de Barra de São Francisco-ES, nascida em 12 de setembro de 1989, residente na Rua Pelotas. Quadra 26, nº 10, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de VANDERLEI MARTINS DOS REIS, brasileiro-ES e GEROMILDA ROSA SILVESTRE, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, natural de Poção de Pedras-MA, com 36 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Vereador Jose Luiz Ripardo, 310, Santa Luzia, João Neiva-ES e FRANCILDA SILVA DE ARAUJO, natural de Santo Antônio dos Lopes-MA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vereador José Luiz Ripardo, 310, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de agosto de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN ALVES XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 686, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e THAYNÁ SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 686, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Apartamento 201, Edifício Barranquila, 4ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GILSICLEIA DA ROCHA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Apartamento 201, Edifício Barranquila, 4ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO RIBEIRO PINTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), operador de logística, residente na Rua Pau Brasil, nº 455, Feu Rosa, Serra-ES e VIVIANI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), secretária, residente na Rua Pau Brasil, nº 455, Feu Rosa, Serra-ES. 31998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VESPAZIANO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga, residente na Rua Santo Antônio, nº 12, Costa Dourada, Serra-ES e LUARA KAROLINE SILVA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Nelson João da Silva, nº 94, Itararé, Vitória-ES. 24947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÓGENES SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua dos Colibris, 50, Planalto, Aracruz-ES e BIANCA NUNES PERES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Colibris, 50, Planalto, Aracruz-ES. 13271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 17 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: UELITON DA CRUZ PALMA, natural de PORTO SEGURO-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), TECNICO DE INFORMÁTICA, residente na RUA DEL MAR Nº 13, MORADA DO SOL, Vila Velha-ES e SANDRA MARTA CHICUTI, natural de VILA VELHA-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), Recepcionista, em geral, residente na RUA DEL MAR Nº 13, MORADA DO SOL, Vila Velha-ES. 08985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADONAI VENTURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Monte Alegre, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAYNA TOSTA CESÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Monte Alegre, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de agosto de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas CARTORIO MARIA AMADO – SERRA/ES Faço saber que pretendem contrair matrimônio: 1.: RAINER FERREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória, ES, com 23 anos de idade, solteiro, crediarista, residente e domiciliado na Rua Ipes, 06, São Marcos II, Serra, ES e RAISLAYNNE ALMEIDA DA SILVA, natural de Vila Velha, ES, com 21 anos idade, solteira, recepcionista, residente e domiciliada na Rua Ipes, 06, São Marcos II, Serra, ES. Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei. Serra-ES, 17 de agosto de 2021 Marisa de Deu Amado Oficiala