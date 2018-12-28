PT desrespeita a democracia ao boicotar a posse

. O boicote à posse de um presidente eleito pelo voto popular beira a pirraça. Uma sigla que esteve no poder por mais de uma década deveria estar mais afeita ao jogo democrático, compreendendo inclusive que não é o momento para ânimos inflamados. Marcar presença na cerimônia não significa a aceitação das posições defendidas por Jair Bolsonaro, mas sim o respeito à soberania das urnas, colocando as instituições democráticas acima das diferenças ideológicas.