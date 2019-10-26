Protestos no Chile mostram que só crescimento econômico não basta

Vagão de metrô que foi incendiado durante protesto é visto parado na estação Elisa Correa, em Santiago, no Chile, no domingo, 20 de outubro Crédito: ESTEBAN FELIX/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os protestos que estão acontecendo no Chile não devem ser vistos e interpretados de forma isolada de um contexto mais amplo de movimentos de mesmo teor que vem se alastrando no mundo. E não é de agora. Se bem observarmos, e isso numa escala global de movimentações, vamos verificar que em grande medida raízes mais profundas foram plantadas e gestadas ainda no bojo da crise de 2007-08.

E a raiz mestra, se é que podemos assim chamar, e que vem se transformando em fio condutor da nitroglicerina social que vez e outra eclode aqui e acolá, pode estar na forma como a maioria dos países estruturaram e conduziram as suas respectivas políticas econômicas, mais reativas que construtivas àquela crise. Lembremo-nos do “Occupy Wall Street” – Ocupa Wall Street - em setembro de 2011, em Nova York.

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O que se buscava demonstrar ali era a insatisfação, e mais que isso, uma verdadeira indignação em relação a tais políticas, que acabaram penalizando mais fortemente a grande massa da classe média americana, enquanto de outro lado mantinham-se os privilégios aos mais ricos, em especial aqueles do mercado financeiro.

Assim como nos protestos de 2013 no Brasil, o estopim no Chile foi o aumento nas tarifas de transporte público. Eventos bem pontuais. Nos dois eventos, no entanto, o que acabou emergindo, e de forma caótica, mas isso não importa, foram sentimentos de verdadeira revolta, que foram trazidos a público através de um conjunto diversificado e multifacetado de expressões de insatisfação, que acabaram se transformando em inúmeras “bandeiras”. No Brasil, evoluiu para o “impedimento” de Dilma e uma profunda crise política que produziu o cenário que temos hoje na política e por consequência na economia.

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