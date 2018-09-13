Proteção da orla de Vila Velha demorou demais

É mais um caso que comprova que a justiça falha quando tarda. O que a decisão de proibir, em pleno 2018, a construção de prédios que façam sombra na orla de Vila Velha até as 17h vai de fato mudar na atual paisagem? Basta ver a foto acima, de 2015, para constatar que o estrago já está feito, com anos de exploração imobiliária, iniciada lá nos anos 80, que não levou em conta a questão ambiental.