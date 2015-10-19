Você e a CBN no show do Creedence

O dia 4 de novembro promete ficar registrado na memória dos fãs e admiradores da banda Creendence. Anote na agenda, porque o baixista Stu Cook e o baterista Doug Clifford - integrantes iniciais do grupo - se apresentarão pela primeira vez no Espírito Santo com a banda Creedence Clearwater Revisited, nova formação criada em 1995 para reviver os sucessos cantados pelo quarteto californiano durante as décadas de 1960 e 1970. O show vai acontecer na Arena Vitória, com início previsto para às 21h. A classificação é 16 anos.
Para concorrer aos ingressos basta enviar a hashtag #creedence para o nosso WhatsApp, no 9 9963-9525 durante a nossa programação. Vamos sortear 12 pares de ingressos, sendo um par no CBN Vitória e outro no CBN Cotidiano. Participe.
Confira a lista completa de sorteados:
1. Regina Gorini
2. Átila Rodrigues
3. Idenise Lira
4. Edmaury Fabri
5. Renato Besteti
6. Gilcinéia Martins
7. Márcio Moço
8. Daniel Medeiros
9. Francelina Passos
10. Magda Nebraska
11. Vânia Azevedo
12. Solange Dias