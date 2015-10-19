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Você e a CBN no show do Creedence

CBN e você em um show nostálgico de grandes sucessos!

Publicado em 19 de Outubro de 2015 às 13:59

Publicado em 

19 out 2015 às 13:59
O dia 4 de novembro promete ficar registrado na memória dos fãs e admiradores da banda Creendence. Anote na agenda, porque o baixista Stu Cook e o baterista Doug Clifford - integrantes iniciais do grupo - se apresentarão pela primeira vez no Espírito Santo com a banda Creedence Clearwater Revisited, nova formação criada em 1995 para reviver os sucessos cantados pelo quarteto californiano durante as décadas de 1960 e 1970. O show vai acontecer na Arena Vitória, com início previsto para às 21h. A classificação é 16 anos. 
Para concorrer aos ingressos basta enviar a hashtag #creedence para o nosso WhatsApp, no 9 9963-9525 durante a nossa programação. Vamos sortear 12 pares de ingressos, sendo um par no CBN Vitória e outro no CBN Cotidiano. Participe.
Confira a lista completa de sorteados:
1. Regina Gorini
2. Átila Rodrigues
3. Idenise Lira
4. Edmaury Fabri
5. Renato Besteti
6. Gilcinéia Martins
7. Márcio Moço
8. Daniel Medeiros 
9. Francelina Passos 
10. Magda Nebraska 
11. Vânia Azevedo
12. Solange Dias 

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