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TALK SHOW CBN

Talk Show: a corrida pela vacina da Covid-19! Dia 14/10 na CBN

A transmissão do Talk Show será feita pela página de eventos de A Gazeta: www.agazeta.com.br/eventos. Você acompanha ao vivo também pela rádio CBN Vitória na frequência 92,5 FM

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 09:49

Publicado em 

11 out 2020 às 09:49
Na próxima quarta-feira (14) acontece a segunda edição do projeto Talk Show CBN. O evento, que este ano ganha sua versão virtual, terá como tema principal a corrida por uma vacina para a covid-19. Para debater os desafios da pandemia de coronavírus, estarão reunidos, a partir das 9h30, o médico e comentarista da Rede CBN, Luís Fernando Correia, a epidemiologista e comentarista de saúde da CBN Vitória, Ethel Maciel, além do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A mediação será na âncora Fernanda Queiroz. Os ouvintes poderão participar enviando perguntas para o número de mensagens da CBN Vitória (WhatsApp, Telegram ou SMS) no 27 992994297. A transmissão do Talk Show será feita pela página de eventos de A Gazeta: www.agazeta.com.br/eventos. Você acompanha ao vivo também pela rádio CBN Vitória na frequência 92,5 FM. 

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