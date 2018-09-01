Projeto de poder de Lula é uma ameaça à nação

Ex-presidente Lula Crédito: Amarildo

“Nós temos o plano de governo mais autoexplicativo que existe. As pessoas perguntam: ‘- O que vocês vão fazer?’. A gente responde: ‘- Lula’! Todo mundo sabe o que significa!”. No último dia 15, o PT oficializou no TSE um plano de governo ainda mais delirante que a frase acima, de Gleisi Hoffman. Acompanhe:

“Lula é uma ideia e agora um programa”. O partido convenceu-se de que Lula é uma nova ideologia que reúne em si teoria política, sociológica e econômica. Está acima do Estado, das instituições e da razão. O slogan anuncia: “O Brasil feliz de novo. Chama que o homem dá jeito”.

Seu projeto de poder é uma ameaça à nação. Sua condição, ridícula, é autoexplicativa: basta gritar “Lula”! Todo mundo sabe o que significa

Com sua típica prepotência, o partido pretende fazer a “refundação democrática do Brasil” e, para isso (pasme!), propõe escrever uma nova Constituição! “Construiremos as condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática, soberana e unicameral”.

O texto consegue implodir toda a economia nacional. Propõe revogar o teto dos gastos públicos, a reforma trabalhista, interromper as privatizações, isentar mais de 90% da população do Imposto de Renda, brecar reformas previdenciárias, resgatar o crédito público (que quebrou o país em 2014), reduzir a jornada de trabalho obrigatória e até intervir nos preços da internet móvel!

A ambição é internacional: “Lula estará empenhado também em promover a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança”. Também propõe “repensar o papel e a composição do Conselho Nacional de Justiça” e as “alterações para o aperfeiçoamento de leis” como a das Organizações Criminosas, que legitima as delações premiadas.

Ademais, delira sua ditadura da informação: um “novo marco regulatório da comunicação social eletrônica” e “restaurar o projeto da Empresa Brasil de Comunicação”, para “ampliar a participação de universidades, sindicatos e organizações da sociedade civil no sistema público e privado de televisão e rádio”.