Projeto de Hartung abre crédito para Assembleia, TJES e MPES

O governador Paulo Hartung (sem partido) enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que abre crédito suplementar no valor de R$ 192,8 milhões em favor da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), do Ministério Público Estadual (MPES) e de algumas secretarias de Estado.
Se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais, os recursos serão remanejados dentro do próprio Orçamento do Estado para 2018. Ou seja, o projeto não cria despesas, mas muda a destinação de recursos previstos no Orçamento do governo estadual.
Além do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do MPES, o projeto abre crédito suplementar para a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e para a administração geral, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.