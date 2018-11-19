Projeto de Hartung abre crédito para Assembleia, TJES e MPES

O governador Paulo Hartung propõe abrir crédito suplementar de R$ 192,8 milhões Crédito: Reprodução

O governador Paulo Hartung (sem partido) enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que abre crédito suplementar no valor de R$ 192,8 milhões em favor da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), do Ministério Público Estadual (MPES) e de algumas secretarias de Estado.

Se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais, os recursos serão remanejados dentro do próprio Orçamento do Estado para 2018. Ou seja, o projeto não cria despesas, mas muda a destinação de recursos previstos no Orçamento do governo estadual.