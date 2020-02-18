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Renata Rasseli

Professor celebra aniversário com lançamento de livro beneficente

Para marcar seus 50 anos, o jornalista, escritor, professor e psicanalista José Antonio Martinuzzo lançará o livro – “Tempo Contado", no dia 18 de março

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

18 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação
Para marcar seus 50 anos, o jornalista, escritor, professor e psicanalista José Antonio Martinuzzo fará uma comemoração diferente. A festa será o lançamento de um livro – “Tempo Contado” – e, em vez de presentes, o que vai contar são as doações. Será no dia 18 de março, a partir das 18h30, no Teatro Universitário, na Ufes.
Toda a edição de “Tempo Contado”, limitada e com exemplares numerados manualmente, foi doada ao Asilo dos Idosos de Vitória. E os exemplares poderão ser obtidos, no local, mediante doação mínima de R$ 50,00 (dinheiro, cartão, PicPay) à instituição. É tudo sem fins lucrativos. O Asilo ficará com todo o montante recebido na noite.
Capa do livro "Tempo Contado" de José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação

O LIVRO

O livro reúne 50 crônicas e artigos de Martinuzzo publicados em jornais, incluindo A GAZETA, e redes sociais. A temática vai do “espírito do nosso tempo”, passando por psicanálise e filosofia, até comunicação e jornalismo.
A edição foi especialmente elaborada para festejar o meio século de Martinuzzo, cujo aniversário é dia 19 de fevereiro. “Será um encontro de doações. Eu doei os livros ao Asilo e, para receber exemplares, os presentes doam recursos à instituição, que enfrenta limitações crônicas para manter o atendimento a cerca de 70 idosos ”, afirma o autor.
O livro foi custeado por Martinuzzo, com doações especiais do tempo e do talento de Allan Ost (projeto gráfico e diagramação), Márcia Rocha (revisão), Rita Moro (ficha catalográfica), Mônica Zorzanelli (foto de contracapa).
“Celebro, assim, a vida, com minha paixão infinita pelas palavras e com a busca de um gesto de fraternidade e amor ao próximo, que devem ser mesmo o norte e a maior inspiração do nosso existir”, diz Martinuzzo.
Martinuzzo, autor, editor, organizador de mais de 50 livros, é doutor em Comunicação, pós-doutor em Mídia e Cotidiano, professor e pesquisador na Ufes, jornalista e membro da Escola Lacaniana da Vitória.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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