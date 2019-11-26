Produção de petróleo no ES ultrapassa 300 mil barris por dia

De fevereiro a agosto, a produção média em terra e mar do Estado, de 275 mil bbl/d, ficou bem abaixo da média dos últimos cinco anos, de 371 mil barris de petróleo diários, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Mas apesar do resultado melhor em setembro, o Estado não deve no curto prazo reverter esse número para voltar a alcançar a produção média, uma vez que há uma redução natural no ritmo de produção no Espírito Santo. Muitos campos petrolíferos já estão maduros, ou seja, com suas produções de estáveis para em queda.