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  • Produção de petróleo no ES ultrapassa 300 mil barris por dia
Dados da ANP

Produção de petróleo no ES ultrapassa 300 mil barris por dia

É o melhor resultado em sete meses, mas Estado continua com uma extração inferior à média dos últimos cinco anos

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

26 nov 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Petrobras/Divulgação - 2012
Depois de sete meses com uma produção que variou entre 245 mil a 297 mil barris de petróleo por dia (bbl/d), o Espírito Santo voltou a extrair acima da casa dos 300 mil barris.
De fevereiro a agosto, a produção média em terra e mar do Estado, de 275 mil bbl/d, ficou bem abaixo da média dos últimos cinco anos, de 371 mil barris de petróleo diários, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A queda no volume está relacionada com algumas paradas programadas em plataformas no litoral capixaba - em 2019, quatro embarcações da Petrobras tiveram suas atividades interrompidas.
Mas apesar do resultado melhor em setembro, o Estado não deve no curto prazo reverter esse número para voltar a alcançar a produção média, uma vez que há uma redução natural no ritmo de produção no Espírito Santo. Muitos campos petrolíferos já estão maduros, ou seja, com suas produções de estáveis para em queda.
Reverter esse cenário passa por investimentos, novos leilões e novas descobertas, situações que demandam um prazo maior. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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