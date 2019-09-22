Primavera começa com tempo instável no Espírito Santo

Máxima em Vitória deve chegar a 24ºC nesta segunda-feira (23), início da Primavera Crédito: Vitor Jubini

A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste muda o tempo no Espírito Santo, que promete ter uma semana de clima instável. A primavera começa, oficialmente, nesta segunda-feira (23), às 4h50, e a tendência é de tempo instável por grande parte do Sudeste e do Brasil. Segundo o Climatempo, a frente fria já se afasta no litoral, mas os ventos que sopram do mar ainda vão manter o tempo úmido e frio.

Para esta segunda-feira, a previsão do Climatempo informa que o céu no Espírito Santo ficará com muitas nuvens e a chuva pode aparecer em vários momentos do dia.

A temperatura diminui em relação ao fim de semana e fica amena, inclusive na Capital. Em Vitória, a máxima prevista é de apenas 24º C.

DURANTE A SEMANA

Para a semana, a previsão é de bastante umidade no Sudeste. Entre quarta e quinta-feira, principalmente, a chuva pode acumular grandes volumes.

MÁXIMAS E MÍNIMAS

Veja temperaturas no Espírito Santo, segundo previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Grande Vitória

Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuvas ocasionais.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Região Sul

Na Região Sul, variação de nuvens e chuvas ocasionais.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, variação de nuvens e chuvas ocasionais.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.

Região Norte

Na Região Norte, variação de nuvens e chuvas ocasionais.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, variação de nuvens e chuvas ocasionais.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuvas ocasionais.