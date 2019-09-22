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Previsão

Primavera começa com tempo instável no Espírito Santo

Temperaturas devem ficar amenas e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia

Publicado em 

22 set 2019 às 15:32

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 15:32

Máxima em Vitória deve chegar a 24ºC nesta segunda-feira (23), início da Primavera Crédito: Vitor Jubini
A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste muda o tempo no Espírito Santo, que promete ter uma semana de clima instável. A primavera começa, oficialmente, nesta segunda-feira (23), às 4h50, e a tendência é de tempo instável por grande parte do Sudeste e do Brasil. Segundo o Climatempo, a frente fria já se afasta no litoral, mas os ventos que sopram do mar ainda vão manter o tempo úmido e frio.
Aqui no Estado, inclusive, há um alerta da Marinha do Brasil para ventos fortes, de até 75 km/h e ondas que podem chegar a quatro metros de altura. O aviso da Marinha é válido até terça-feira (24). 
Para esta segunda-feira, a previsão do Climatempo informa que o céu no Espírito Santo ficará com muitas nuvens e a chuva pode aparecer em vários momentos do dia. 
A temperatura diminui em relação ao fim de semana e fica amena, inclusive na Capital. Em Vitória, a máxima prevista é de apenas 24º C.
DURANTE A SEMANA
Para a semana, a previsão é de bastante umidade no Sudeste. Entre quarta e quinta-feira, principalmente, a chuva pode acumular grandes volumes. 
MÁXIMAS E MÍNIMAS
Veja temperaturas no Espírito Santo, segundo previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Grande Vitória
Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.
Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.
Região Sul
Na Região Sul, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.
Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.
Região Serrana
Na Região Serrana, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.
Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.
Região Norte
Na Região Norte, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
Região Noroeste
Na Região Noroeste, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.
Região Nordeste
Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuvas ocasionais.
Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

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