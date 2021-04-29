Reveja o lançamento do Prêmio Biguá 2021 com o jornalista Chico José

O lançamento da 10ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi realizado nesta quarta-feira (28), com a participação do jornalista Chico José, da Rede Globo. O repórter que é natural do Nordeste Brasileiro tem uma longa história com matérias sobre o meio ambiente e acompanhou por muito tempo a seca da região e o drama de milhares de pessoas.
Durante a live ele contou suas experiências de trabalho, onde conheceu diferentes biomas, vivenciando experiências boas e ruins em relação ao meio ambiente, principalmente da fauna. Chico relatou também bons exemplos que podem servir de inspiração para quem pretende desenvolver projetos de preservação do meio ambiente. A live teve a participação de centenas de pessoas e foi apresentada pelo jornalista da TV Gazeta Gabrielle Manganeli.