Reveja o lançamento do Prêmio Biguá 2021 com o jornalista Chico José

Durante a live ele contou suas experiências de trabalho, onde conheceu diferentes biomas, vivenciando experiências boas e ruins em relação ao meio ambiente, principalmente da fauna. Chico relatou também bons exemplos que podem servir de inspiração para quem pretende desenvolver projetos de preservação do meio ambiente. A live teve a participação de centenas de pessoas e foi apresentada pelo jornalista da TV Gazeta Gabrielle Manganeli.