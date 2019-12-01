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Renata Rasseli

Prêmio Marcas de Valor será embalado ao som das novelas da Globo

A Rede Gazeta vai receber as marcas mais admiradas pelos capixabas no dia 5 de dezembro, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória

Públicado em 

01 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Allegreto Produções Musicais Crédito: Divulgação
Que as novelas da TV Globo marcam a vida de milhões de capixabas, isso RR já sabe. Mas imagine ser transportado para esses momentos inesquecíveis em uma festa para ninguém botar defeito? É isso que promete a Alegretto Produções Musicais, que vai agitar o receptivo e o palco do Prêmio Marcas de Valor 2019, no próximo dia 5 de dezembro. A banda de Vitória promete transportar os convidados, musicalmente, para tramas da TV Globo que marcaram época, de 1978 até os dias atuais. Promovida pela Rede Gazeta, a cerimônia vai ser realizada no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, a partir das 19 horas. As marcas premiadas foram identificadas após uma pesquisa realizada com 1.600 pessoas pelo Instituto Futura. “A cerimônia do Marcas de Valor é um momento de festa e de celebração. Por isso escolhemos cada detalhe da organização com muito carinho para homenagear as empresas mais admiradas pelos capixabas.”, pontuou o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas.

NOITE BENEFICENTE

Rita Rocio Tristão, Rogério Menezes e Luzia Toledo: em noite em prol do Asilo dos Velhos de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO

Sob a batuta da nossa Edivana Poltronieri, o Grupo 5S, detentor do 5S Estilo de Vida Saudável - primeira metodologia multidisciplinar de emagrecimento sustentável do país - recebeu o prêmio Latin American Quality Awards 2019 por sua destacada gestão empresarial e compromisso com o modelo de excelência de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

GENTE DO BEM

Flavia Veiga e José Armando Campos: amigos do Asilo dos Velhos de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

NOITE DE JOIAS

Dorion Soares convida para o lançamento de uma coletânea de criações, no dia 4 de dezembro.

HOMENAGEM

O presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona, receberá a Comenda Domingos Martins, na Assembleia Legislativa, no próximo dia 4 de dezembro.

FAMÍLIA

João Angelo, Aliete e Jaqueline Batista Crédito: Mônica Zorzanelli

AMIGOS

Tadeu Penedo e Gilson Mansur Crédito: Mônica Zorzanelli
"Envelhecer é o melhor momento da vida de muitas mulheres"
Mirian Goldenberg - Pesquisadora e antropóloga, sobre seu recente livro “Liberdade, Felicidade e Foda-se”

DICA DE VIAGEM/ MERCADOS DE NATAL

O Christkindlimarkt, maior mercado indoor da Europa Crédito: (Flavio Vallenari/iStock)
Os mercados de Natal da Europa são de tirar o fôlego, mas em Budapeste é especial. Vinho quente, strudel de Natal, pratos tradicionais e artes são encontrados nas banquinhas armadas na Praça Vörösmarty e em frente à Basílica de Santo Estêvão. De novembro até o início de janeiro, os mercados ficam lotados de visitantes de todo o mundo. O da Praça Vörösmarty é um dos mais populares da Europa Central e também um dos mais antigos da Hungria. Parada obrigatória para quem quer se jogar na gastronomia típica da região.

HOMENAGEM 

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi homenageado, em São Paulo, no 4Network Award 2019.

ALMOÇO

OS chefs Duaine Clemets e Juarez Campos recebem neste sábado (30) para degustação de Leitão Caipira, em Pedra Azul.

DANÇA

Monique Vieira convida para o espetáculo de dança “Amazônia”, nos dias 7 e 8, no Teatro da Ufes.

E-COMMERCE

Simone Monteiro acaba de lançar o e-commerce de seu estúdio de arte e design.

CLUBE DO COLECIONADOR

Sandra Matias e Lara Brotas convidam para a abertura do Clube do Colecionador no dia 5 de dezembro.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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