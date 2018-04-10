Prefeitura vai cortar o ponto dos professores em greve em Vitória

A Prefeitura de Vitória resolveu endurecer com o movimento grevista dos professores. A coluna apurou que serão cortados os dias não trabalhados dos 677 dos 4,6 mil profissionais da rede pública municipal que estão fora das salas de aula há 17 dias.
Segundo a PMV, 80% das escolas estão funcionando. O Sindiupes, por sua vez, contesta e afirma que mais da metade das escolas estão fechadas e que quase 70% dos professores não estão trabalhando.
O sindicato não aceita a proposta da Prefeitura de Vitória de conceder uma recomposição da inflação de 3% para ser paga a partir de julho. Segundo o Sindiupes, a inflação apurada durante o governo Luciano Rezende (quase cinco anos e meio) já chega a 28%.
O Tribunal de Justiça considerou ilegal a greve deflagrada pelos professores e exigiu o retorno imediato ao trabalho. Apesar disso, o movimento continua.