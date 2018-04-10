Professores da rede municipal de Vitória fazem protesto no Centro. Eles querem reposição salarial de 28%. Crédito: Gazeta Online

A Prefeitura de Vitória resolveu endurecer com o movimento grevista dos professores. A coluna apurou que serão cortados os dias não trabalhados dos 677 dos 4,6 mil profissionais da rede pública municipal que estão fora das salas de aula há 17 dias.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura vai cortar o ponto dos professores em greve em Vitória

Segundo a PMV, 80% das escolas estão funcionando. O Sindiupes, por sua vez, contesta e afirma que mais da metade das escolas estão fechadas e que quase 70% dos professores não estão trabalhando.

O sindicato não aceita a proposta da Prefeitura de Vitória de conceder uma recomposição da inflação de 3% para ser paga a partir de julho. Segundo o Sindiupes, a inflação apurada durante o governo Luciano Rezende (quase cinco anos e meio) já chega a 28%.