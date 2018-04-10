Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Prefeitura vai cortar o ponto dos professores em greve em Vitória
Leonel Ximenes

Prefeitura vai cortar o ponto dos professores em greve em Vitória

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:38

Públicado em 

10 abr 2018 às 19:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professores da rede municipal de Vitória fazem protesto no Centro. Eles querem reposição salarial de 28%. Crédito: Gazeta Online
A Prefeitura de Vitória resolveu endurecer com o movimento grevista dos professores. A coluna apurou que serão cortados os dias não trabalhados dos 677 dos 4,6 mil profissionais da rede pública municipal que estão fora das salas de aula há 17 dias. 
Prefeitura vai cortar o ponto dos professores em greve em Vitória
Segundo a PMV, 80% das escolas estão funcionando.  O Sindiupes, por sua vez, contesta e afirma que mais da metade das escolas estão fechadas e que quase 70% dos professores não estão trabalhando.
O sindicato não aceita a proposta da Prefeitura de Vitória de conceder uma recomposição da inflação de 3% para ser paga a partir de julho. Segundo o Sindiupes, a inflação apurada durante o governo Luciano Rezende (quase cinco anos e  meio) já chega a 28%. 
O Tribunal de Justiça  considerou ilegal a greve deflagrada pelos professores e exigiu o retorno imediato ao trabalho. Apesar disso, o movimento continua. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Luciano Rezende Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados