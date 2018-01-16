Prefeitura de Vitória define 58 metas para atual mandato

A Prefeitura de Vitória acaba de elaborar o primeiro programa de metas de sua história. Intitulado “Plano de Metas 2018-2020 do Município de Vitória”, o plano engloba 58 metas que a prefeitura espera cumprir até o fim do atual mandato do prefeito Luciano Rezende (PPS). As metas são referentes às mais diversas áreas da administração municipal e são baseadas nas Metas do Milênio (ONU), nas promessas de campanha de Luciano e no plano de governo do prefeito.

Para instituir o plano de metas, um decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do município. O passo seguinte será o envio de um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vitória, o que deve ocorrer até o início de fevereiro, obrigando todos os futuros prefeitos de Vitória a estabelecer um plano de metas semelhante no início do mandato. Assim, a ideia será transformada em política de Estado.

A partir de cada meta, a administração de Vitória terá um “mapa” mais claro que indique onde ela se encontra em cada área, aonde quer chegar e como pretende chegar lá, ou seja, quais são os projetos que precisam ser desenvolvidos para permitir que as metas sejam alcançadas dentro do prazo estabelecido.

Para acompanhar, monitorar e assegurar o cumprimento de cada meta, serão formados três comitês estratégicos, divididos por áreas: o Social (formado por 12 secretários), o de Eficiência em Gestão (formado por oito secretários) e o de Desenvolvimento Ambiental e Urbano (formado por quatro secretários).

Os comitês estratégicos serão coordenados pelo secretário de Gestão, Planejamento, Comunicação e Administração de Vitória, Fabrício Gandini (PPS). Ele convocará as reuniões de trabalho dos comitês mediante convite sempre que necessário, por definição de um calendário anual ou, ainda, por necessidade extraordinária ou por solicitação de qualquer dos membros.

INSPIRAÇÃO

A inspiração para a iniciativa de Vitória partiu da Prefeitura de São Paulo. Desde a gestão de Fernando Haddad (PT), de 2013 a 2016, a capital paulista possui a “Rede Nossa São Paulo”, que orientou a elaboração do programa de metas da cidade para o período 2013-2016 e agora para 2017-2020.

Em Vitória, cada meta terá um ou mais responsáveis pela sua execução. Os programas e projetos terão um gerente responsável e serão estruturados e acompanhados por um sistema vinculado ao Escritório de Projetos.