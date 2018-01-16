Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Prefeitura de Vitória define 58 metas para atual mandato
Vitor Vogas

Prefeitura de Vitória define 58 metas para atual mandato

Decreto que institui metas da gestão de Luciano até 2020 foi publicado hoje

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 16:32

Públicado em 

16 jan 2018 às 16:32
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

A Prefeitura de Vitória acaba de elaborar o primeiro programa de metas de sua história. Intitulado “Plano de Metas 2018-2020 do Município de Vitória”, o plano engloba 58 metas que a prefeitura espera cumprir até o fim do atual mandato do prefeito Luciano Rezende (PPS). As metas são referentes às mais diversas áreas da administração municipal e são baseadas nas Metas do Milênio (ONU), nas promessas de campanha de Luciano e no plano de governo do prefeito.
Para instituir o plano de metas, um decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do município. O passo seguinte será o envio de um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vitória, o que deve ocorrer até o início de fevereiro, obrigando todos os futuros prefeitos de Vitória a estabelecer um plano de metas semelhante no início do mandato. Assim, a ideia será transformada em política de Estado.
A partir de cada meta, a administração de Vitória terá um “mapa” mais claro que indique onde ela se encontra em cada área, aonde quer chegar e como pretende chegar lá, ou seja, quais são os projetos que precisam ser desenvolvidos para permitir que as metas sejam alcançadas dentro do prazo estabelecido.
Para acompanhar, monitorar e assegurar o cumprimento de cada meta, serão formados três comitês estratégicos, divididos por áreas: o Social (formado por 12 secretários), o de Eficiência em Gestão (formado por oito secretários) e o de Desenvolvimento Ambiental e Urbano (formado por quatro secretários).
Os comitês estratégicos serão coordenados pelo secretário de Gestão, Planejamento, Comunicação e Administração de Vitória, Fabrício Gandini (PPS). Ele convocará as reuniões de trabalho dos comitês mediante convite sempre que necessário, por definição de um calendário anual ou, ainda, por necessidade extraordinária ou por solicitação de qualquer dos membros.
INSPIRAÇÃO
A inspiração para a iniciativa de Vitória partiu da Prefeitura de São Paulo. Desde a gestão de Fernando Haddad (PT), de 2013 a 2016, a capital paulista possui a “Rede Nossa São Paulo”, que orientou a elaboração do programa de metas da cidade para o período 2013-2016 e agora para 2017-2020.
Em Vitória, cada meta terá um ou mais responsáveis pela sua execução. Os programas e projetos terão um gerente responsável e serão estruturados e acompanhados por um sistema vinculado ao Escritório de Projetos.
Cada programa e projeto terá um termo de abertura (marco zero) e será estruturado com objetivo, público-alvo, entregas, marcos críticos, riscos, cronograma, indicadores de resultados em conformidade com o Manual Metodológico do Plano de Metas. Esse manual será elaborado pela Secretaria de Gestão, Planejamento, Comunicação e Administração de modo a definir os procedimentos padrões para gerenciamento das metas, dos programas e projetos.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Luciano Rezende Prefeitura de Vitória Vitória Fabrício Gandini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré
Imagem BBC Brasil
Em nova derrota para o governo, Congresso derruba veto de Lula e reduz pena de Bolsonaro
Idoso no mercado de trabalho
O Brasil que envelhece trabalhando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados