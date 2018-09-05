Prefeitura de Vila Velha usa Facebook para campanha do vice-prefeito

A convocação para ato de campanha de Jorge Carreta no Facebook. Crédito: Reprodução/Facebook

Que o prefeito Max Filho (PSDB) apoia seu vice, Jorge Carreta, a deputado federal não é segredo pra ninguém, mas o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha acaba de ficar explícito.

Há cerca de 15 minutos, o perfil da PMVV no Facebook postou uma convocação para um bandeiraço de apoio a Carreta, que será realizado hoje à noite na Praia da Costa.

"Vem com a gente", apela a mensagem. Será que a Justiça Eleitoral vai querer ir?

O anúncio convocando o bandeiraço de Jorge Carreta ficou cerca de 20 minutos no ar e foi retirado pela Prefeitura de Vila Velha após a postagem causar grande repercussão nas redes sociais. Resta saber quem foi o responsável pela ousadia à margem da Lei Eleitoral: será o estagiário?

O outro lado

Sobre a postagem ilegal nas redes sociais, a prefeitura enviou a seguinte nota oficial ao Blog:

"A Prefeitura de Vila Velha informa que a postagem equivocada – imediatamente corrigida – foi realizada por um servidor da Comunicação que opera as mídias sociais do município. Como este servidor é voluntário de campanha nas horas vagas (almoço e fora do expediente), ele estava operando as mídias sociais em seu horário de almoço e em seu celular pessoal, o que causou o equívoco. Este servidor já foi advertido por ter, por descuido, contrariado a orientação da administração de total impessoalidade e neutralidade em relação ao processo político do período eleitoral".



