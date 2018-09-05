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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vila Velha usa Facebook para campanha do vice-prefeito

O perfil da PMVV no Facebook postou uma convocação para um bandeiraço de apoio a Carreta, que será realizado hoje à noite na Praia da Costa

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 12:27

Públicado em 

05 set 2018 às 12:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A convocação para ato de campanha de Jorge Carreta no Facebook. Crédito: Reprodução/Facebook
Que o prefeito Max Filho (PSDB) apoia seu vice, Jorge Carreta, a deputado federal não é segredo pra ninguém, mas o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha acaba de ficar explícito.
Há cerca de 15 minutos, o perfil da PMVV no Facebook postou uma convocação para um bandeiraço de apoio a Carreta, que será realizado hoje à noite na Praia da Costa.
"Vem com a gente", apela a mensagem. Será que a Justiça Eleitoral vai querer ir?
O anúncio convocando o bandeiraço de Jorge Carreta ficou cerca de 20 minutos no ar e foi retirado pela Prefeitura de Vila Velha após a postagem causar grande repercussão nas redes sociais. Resta saber quem foi o responsável pela ousadia à margem da Lei Eleitoral: será o estagiário?
O outro lado
Sobre a postagem ilegal nas redes sociais, a prefeitura enviou a seguinte nota oficial ao Blog:
"A Prefeitura de Vila Velha informa que a postagem equivocada – imediatamente corrigida – foi realizada por um servidor da Comunicação que opera as mídias sociais do município. Como este servidor é voluntário de campanha nas horas vagas (almoço e fora do expediente), ele estava operando as mídias sociais em seu horário de almoço e em seu celular pessoal, o que causou o equívoco. Este servidor já foi advertido por ter, por descuido, contrariado a orientação da administração de total impessoalidade e neutralidade em relação ao processo político do período eleitoral".
 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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