Prefeitura de Vila Velha renova aluguel da sede por 5 anos

A Prefeitura de Vila Velha renovou o contrato de aluguel do imóvel onde funciona a sede atualmente, em um prédio pertencente aos proprietários da Faculdade Novo Milênio e localizado no bairro Itaparica. O contrato foi prorrogado por mais cinco anos contados a partir do próximo dia 29 (segunda-feira), a um preço de, aproximadamente, R$ 150 mil mensais.
Em janeiro deste ano, publicamos que a administração do prefeito Max Filho (PSDB) pretendia transferir a sede para um amplo espaço no Shopping Boulevard, na Rodovia Darly Santos. O shopping chegou a apresentar uma proposta à prefeitura, considerada tentadora pela equipe do prefeito. No entanto, a negociação se frustrou, como informa o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero.
Segundo ele, um grupo paulista que detêm metade da sociedade que controla o shopping não manifestou interesse no negócio e retirou a proposta.