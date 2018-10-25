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  • Prefeitura de Vila Velha renova aluguel da sede por 5 anos
Vitor Vogas

Prefeitura de Vila Velha renova aluguel da sede por 5 anos

Prefeito Max Filho queria levar as instalações para o Shopping Boulevard. Negociação, porém, não deu certo, e prefeitura continua no mesmo prédio em Itaparica

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 21:50

Públicado em 

24 out 2018 às 21:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs
A Prefeitura de Vila Velha renovou o contrato de aluguel do imóvel onde funciona a sede atualmente, em um prédio pertencente aos proprietários da Faculdade Novo Milênio e localizado no bairro Itaparica. O contrato foi prorrogado por mais cinco anos contados a partir do próximo dia 29 (segunda-feira), a um preço de, aproximadamente, R$ 150 mil mensais. 
Em janeiro deste ano, publicamos que a administração do prefeito Max Filho (PSDB) pretendia transferir a sede para um amplo espaço no Shopping Boulevard, na Rodovia Darly Santos. O shopping chegou a apresentar uma proposta à prefeitura, considerada tentadora pela equipe do prefeito. No entanto, a negociação se frustrou, como informa o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero. 
Segundo ele, um grupo paulista que detêm metade da sociedade que controla o shopping não manifestou interesse no negócio e retirou a proposta.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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