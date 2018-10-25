Prefeitura de Vila Velha renova aluguel da sede por 5 anos

A Prefeitura de Vila Velha renovou o contrato de aluguel do imóvel onde funciona a sede atualmente, em um prédio pertencente aos proprietários da Faculdade Novo Milênio e localizado no bairro Itaparica. O contrato foi prorrogado por mais cinco anos contados a partir do próximo dia 29 (segunda-feira), a um preço de, aproximadamente, R$ 150 mil mensais.