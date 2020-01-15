Prefeitura de Cachoeiro contrata palestrante por R$ 373 o minuto

A Prefeitura de Cachoeiro
está contratando um palestrante pelo valor de R$ 33,6 mil para uma palestra de uma hora e mais 30 minutos reservados para perguntas e respostas. Pelos 90 minutos que ficará à disposição do município, o psicólogo Rossandro Klinjey Irineu Barros vai receber R$ 373 por minuto. O resumo do contrato foi publicado hoje (15) no Diário Oficial do município.
O tema da palestra, no Teatro Rubem Braga, é bem sugestivo: “Eu escolho ser feliz – Como descobrir a relação entre a felicidade provocada pelo ato de consumir e a aceitação de quem somos no mundo”. Será realizada em 17 de março, consagrado como o “Dia Internacional do Consumidor”.
Em rápida pesquisa na internet se descobre que Rossandro Barros é palestrante, escritor, psicólogo clínico e “fenômeno nas redes sociais”. Segundo o site Escavador, ele foi professor universitário por mais de 12 anos. Depois desse período, passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa, nos EUA e na Ásia.