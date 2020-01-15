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  • Prefeitura de Cachoeiro contrata palestrante por R$ 373 o minuto
Leonel Ximenes

Prefeitura de Cachoeiro contrata palestrante por R$ 373 o minuto

Por uma palestra de uma hora e mais 30 minutos de perguntas e respostas,  o psicólogo Rossandro Klinjey Irineu Barros vai receber R$ 33,6 mil

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 18:22

Públicado em 

15 jan 2020 às 18:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Além de palestrante, Rossandro Klinjey Irineu Barros é escritor Crédito: Arquivo
Prefeitura de Cachoeiro está contratando um palestrante pelo valor de R$ 33,6 mil para uma palestra de uma hora e mais 30 minutos reservados para perguntas e respostas. Pelos 90 minutos que ficará à disposição do município, o psicólogo Rossandro Klinjey Irineu Barros vai receber R$ 373 por minuto. O resumo do contrato foi publicado hoje (15) no Diário Oficial do município.
O tema da palestra, no Teatro Rubem Braga, é bem sugestivo: “Eu escolho ser feliz – Como descobrir a relação entre a felicidade provocada pelo ato de consumir e a aceitação de quem somos no mundo”. Será realizada em 17 de março, consagrado como o “Dia Internacional do Consumidor”.

O PERFIL DO PALESTRANTE

Em rápida pesquisa na internet se descobre que Rossandro Barros é palestrante, escritor, psicólogo clínico e “fenômeno nas redes sociais”. Segundo o site Escavador, ele foi professor universitário por mais de 12 anos. Depois desse período, passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa, nos EUA e na Ásia.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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