Prefeito de Viana quer comandar Cariacica em "terceiro" mandato

Se a PEC for aprovada, Gilson Daniel pretende ser candidato a prefeito de Cariacica em 2020. Crédito: G1

O prefeito Gilson Daniel (Podemos), em seu segundo mandato em Viana, quer ser candidato a prefeito de Cariacica em 2020. Como pode isso, se a Constituição proíbe a segunda reeleição consecutiva? Dá-se um jeito. E tem gente em Brasília querendo dar esse jeito.

Nova lei

É que a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos e reeleita em São Paulo, está apresentando uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que muda a legislação permitindo um terceiro mandato em outro município. Cai como uma luva para Gilson Daniel.

Só pensa naquilo

O secretário (interino) de Cultura de Vila Velha, Maciel de Aguiar, está fazendo intenso lobby para assumir a pasta no governo Casagrande.

É o que resta

Segundo a coluna apurou, o governo do Estado terá que pedir à Caixa a prorrogação de cláusula suspensiva, por mais um ano, para que o Espírito Santo não perca a primeira parcela – de R$ 74 milhões – para a construção do Hospital Geral de Cariacica.

Prazo acabando

O recurso, fruto de uma emenda impositiva da bancada federal capixaba ao Orçamento da União em 2017 – e não empréstimo, como aqui foi publicado ontem – só será liberado pela Caixa se o governo do Estado apresentar, até 31 de dezembro próximo, o projeto da obra.

Na esperança

O secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, comenta nota da coluna e diz que a Sesp alugará um imóvel para a Delegacia de Boa Esperança, que foi interditada e transferida para Pinheiros. Ele disse que o prédio será reformado futuramente. Segundo o secretário, estão em andamento 10 obras em delegacias.

Quase lá

Casagrande ainda não bateu o martelo, mas Ângelo Baptista (ex-Codesa) está cotado para a Secretaria de Desenvolvimento.

Constatação

O futuro chanceler brasileiro é um autêntico bolsominion.

Alô, eleitor!





Você compraria um carro usado de Onix Lorenzoni?





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MINIENTREVISTA

"Não reconheço o PT como derrotado"

Presidente estadual do PT, João Coser não admite que o partido fracassou nas últimas eleições, diz que a legenda não discutiu se participa do governo Casagrande e nega que seja candidato a prefeito de Vitória.

O PT capixaba elegeu apenas um deputado federal e um estadual, a candidata ao governo teve pouco mais de 7% dos votos e Bolsonaro ganhou aqui. O partido reconhece a derrota?

Não reconhecemos o resultado como uma derrota. O partido decidiu lançar candidatura própria e chapas proporcionais sem coligação. Mesmo assim, Jackeline Rocha, que disputou pela primeira vez uma eleição, alcançou o terceiro lugar para o governo do Estado, ficando na frente inclusive de uma senadora. Na Assembleia, conseguimos eleger uma deputada e na Câmara mantivemos uma vaga. Saímos sem coligação, como acontecerá a partir de 2020, e passamos no teste. Na eleição presidencial fomos o segundo melhor resultado da Região Sudeste.

Se Casagrande chamasse o PT para compor o secretariado, o partido aceitaria?

Esse debate não foi feito ainda. Portanto eu não posso te dar uma resposta. Todas as decisões para compor um governo passam pela Comissão Executiva Estadual do partido, nunca são de uma única pessoa.

Mano Brown disse que o PT está distante das bases. O sr. concorda?

Não concordo. O PT está na direção de organizações que atuam nas bases como sindicatos de trabalhadores de diversas categorias, associações de moradores, MST, MPA, e vários outros movimentos sociais. Então não estamos distantes das bases, mas concordo com Mano Brown quando ele diz que a comunicação está falhando e precisamos atuar neste sentido.





O partido, com admite agora José Dirceu, tem que fazer uma autocrítica dos seus erros?

Autocrítica é fundamental sempre, pois é nela que analisamos erros e acertos para fazermos ajustes e continuarmos trabalhando e buscando os nossos objetivos. É preciso avaliar quais foram os equívocos das administrações passadas, mas também os modelos de alianças e a prática política. O PT é um partido com excelentes quadros que ainda têm muito a contribuir com o Brasil e com o ES.

O sr. é candidato a prefeito de Vitória?