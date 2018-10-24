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  • Prefeito de Viana defende modelo de convênio criticado por Casagrande
Leonel Ximenes

Prefeito de Viana defende modelo de convênio criticado por Casagrande

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:34

Públicado em 

24 out 2018 às 15:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gilson Daniel: "Com o dinheiro em caixa das prefeituras, obras ficam mais rápidas e baratas". Crédito: TV Gazeta
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), defendeu a forma de convênio que o governo Paulo Hartung está adotando com os municípios neste final de mandato. Esses acordos estão sendo contestados pela equipe de transição do governador eleito, Renato Casagrande, que pediu formalmente ao Tribunal de Contas do Estado a suspensão de 13 contratos para obras em seis cidades, inclusive Viana.
"Não acho que esses convênios vão comprometer financeiramente o próximo governo, uma vez que todo o dinheiro está sendo transferido para os municípios, sem pendências. Para nós, prefeitos, é o modelo mais eficiente porque, com o dinheiro em caixa da prefeitura, os empreiteiros têm condições de entregar a obra mais rapidamente e com preço menor", sustenta Gilson Daniel.
O prefeito cita como exemplo de ineficiência os repasses de convênios com o governo federal. Segundo ele, o dinheiro demora a chegar aos municípios, o que acaba comprometendo o ritmo das obras. "Essas obras demoram mais que o dobro do tempo que deveriam demorar", destaca.
Em relação à ação de Casagrande no Tribunal de Contas, Gilson Daniel diz que vai aguardar, mas ressalta que não há nada de irregular nos convênios. "Todos os prefeitos querem entregar obras, é do nosso interesse. E o modelo atual, que é o de licitar a obra já com o dinheiro em caixa, é o melhor para os municípios."
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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