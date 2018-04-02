Prefeito de Colatina vai deixar o PMDB: "Sou um estranho no ninho"

Sérgio Meneguelli ainda não sabe a qual partido vai se filiar. Crédito: Gazeta Online

Ele também não aguentou. O prefeito de Colatina, o irrequieto Sérgio Meneguelli, vai deixar o PMDB. “Me sinto desconfortável no partido, um estranho no ninho. Passando a eleição deste ano, na qual vou apoiar meu candidato, me desfilio.”

Sem definição

O prefeito, entretanto, ainda não tem uma nova legenda à vista. “Eu vou ter tempo de escolher um bom partido, que, na verdade, hoje não tem. Existe a obrigação de ser filiado a algum partido político, mas hoje eu não me sentiria bem em partido nenhum.”

O novo velho

Leitor da coluna enfrentou uma grande fila para pagar o estacionamento do novo Aeroporto de Vitória no final da tarde de ontem. É que só havia duas caixas para pagamento. O valor para estacionar lá custa R$ 11 a hora. E inclui a fila.

Cadê o povo?

Outra leitora, frequentadora assídua da Festa da Penha, se diz surpresa com o pequeno número de fiéis que foram ontem ao campinho do Convento na abertura do Oitavário.

0,1%

A própria organização da missa informa que foram ministradas em torno de 2 mil hóstias ontem. Portanto, faltam 1.998.000 pessoas para ser atingido o número previsto pela organização para a festa toda, que é de 2 milhões.

Fim do carimbo

Em Porto Alegre (RS), os vereadores aprovaram um projeto de lei que acaba com a cópia autenticada e o reconhecimento de firma em documentos da prefeitura. Será que um projeto desse decolaria aqui também?

Fim da exploração

Para autenticar uma cópia de identidade, frente e verso, leitor da coluna pagou quase R$ 8 num cartório de Vila Velha. Será que um projeto desse decolaria aqui também?

Ajudou, viajou

A Secretaria Estadual de Esportes vai lançar um programa de compra de passagens aéreas para atletas capixabas competirem em outros Estados.

Melhor que o 7 a 1

Com direito a acompanhante, a CBF convidou todos os 27 presidentes de Federação de Futebol a assistirem à primeira fase da Copa na Rússia com tudo pago. Será que o presidente da FES, Gustavo Vieira, vai aceitar a mordomia?

A bondade...

Por falar em Nova Venécia, está tramitando na Câmara de Vereadores projeto do Executivo que concede

R$ 30 aos servidores municipais para gastar na feira.

...com o bolso alheio

Ou seja, o povo veneciano vai ter que arcar com mais essa conta. Inclusive quem ganha salário-mínimo, que vai ter que bancar o vale para quem recebe até mais do que isso.

Fé na Humanidade

Neste sábado haverá a tradicional Romaria dos Homens. Dúvidas recorrentes: finalmente haverá mais mulheres do que homens? Vitória e Vila Velha vão disponibilizar banheiros químicos e lixeiras suficientes para os milhares de fiéis? Os romeiros vão jogar o lixo no lixo?

Preguiça...

Não se preocupe, vem mais um feriadão aí: é neste próximo fim de semana. Sob as bênçãos de Nossa Senhora da Penha.

Duplicação já!

Ontem, antes do meio-dia, um grande engarrafamento já se formava na volta do feriadão na BR 262. É preciso que saia logo a duplicação da rodovia. Presidente Temer, é o povo que quer.

Alô, PF!