Prefeito de Colatina vai deixar o PMDB: "Sou um estranho no ninho"

Sérgio Meneguelli ainda não sabe a qual partido vai se filiar.Crédito: Gazeta Online
Ele também não aguentou. O prefeito de Colatina, o irrequieto Sérgio Meneguelli, vai deixar o PMDB. “Me sinto desconfortável no partido, um estranho no ninho. Passando a eleição deste ano, na qual vou apoiar meu candidato, me desfilio.”
Sem definição
O prefeito, entretanto, ainda não tem uma nova legenda à vista. “Eu vou ter tempo de escolher um bom partido, que, na verdade, hoje não tem. Existe a obrigação de ser filiado a algum partido político, mas hoje eu não me sentiria bem em partido nenhum.”
O novo velho
Leitor da coluna enfrentou uma grande fila para pagar o estacionamento do novo Aeroporto de Vitória no final da tarde de ontem. É que só havia duas caixas para pagamento. O valor para estacionar lá custa R$ 11 a hora. E inclui a fila.
Cadê o povo?
Outra leitora, frequentadora assídua da Festa da Penha, se diz surpresa com o pequeno número de fiéis que foram ontem ao campinho do Convento na abertura do Oitavário.
0,1%
A própria organização da missa informa que foram ministradas em torno de 2 mil hóstias ontem. Portanto, faltam 1.998.000 pessoas para ser atingido o número previsto pela organização para a festa toda, que é de 2 milhões.
Fim do carimbo
Em Porto Alegre (RS), os vereadores aprovaram um projeto de lei que acaba com a cópia autenticada e o reconhecimento de firma em documentos da prefeitura. Será que um projeto desse decolaria aqui também?
Fim da exploração
Para autenticar uma cópia de identidade, frente e verso, leitor da coluna pagou quase R$ 8 num cartório de Vila Velha. Será que um projeto desse decolaria aqui também?
Ajudou, viajou
A Secretaria Estadual de Esportes vai lançar um programa de compra de passagens aéreas para atletas capixabas competirem em outros Estados.
Melhor que o 7 a 1
Com direito a acompanhante, a CBF convidou todos os 27 presidentes de Federação de Futebol a assistirem à primeira fase da Copa na Rússia com tudo pago. Será que o presidente da FES, Gustavo Vieira, vai aceitar a mordomia?
A bondade...
Por falar em Nova Venécia, está tramitando na Câmara de Vereadores projeto do Executivo que concede
R$ 30 aos servidores municipais para gastar na feira.
...com o bolso alheio
Ou seja, o povo veneciano vai ter que arcar com mais essa conta. Inclusive quem ganha salário-mínimo, que vai ter que bancar o vale para quem recebe até mais do que isso.
Fé na Humanidade
Neste sábado haverá a tradicional Romaria dos Homens. Dúvidas recorrentes: finalmente haverá mais mulheres do que homens? Vitória e Vila Velha vão disponibilizar banheiros químicos e lixeiras suficientes para os milhares de fiéis? Os romeiros vão jogar o lixo no lixo?
Preguiça...
Não se preocupe, vem mais um feriadão aí: é neste próximo fim de semana. Sob as bênçãos de Nossa Senhora da Penha.
Duplicação já!
Ontem, antes do meio-dia, um grande engarrafamento já se formava na volta do feriadão na BR 262. É preciso que saia logo a duplicação da rodovia. Presidente Temer, é o povo que quer.
Alô, PF!
O presidente Temer ainda tem amigo para ser preso?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.