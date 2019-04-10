"Precisamos é de segurança", diz leitor sobre Wi-Fi em Transcol

Ônibus lotado por causa da diminuição da frota de ônibus na grande vitória Crédito: Guilherme Ferrari

ônibus do Sistema Transcol vão ter acesso à internet via Wi-Fi. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, nesta quarta-feira (9), em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta. O projeto começa em 100 ônibus de linhas troncais, e o objetivo é expandir o serviço para 600 coletivos. A partir do mês de maio, os. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, nesta quarta-feira (9), em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta. O projeto começa em 100 ônibus de linhas troncais, e o objetivo é expandir o serviço para 600 coletivos.

"Na verdade, é um aplicativo de entretenimento, onde você vai acessar esse aplicativo e vai ter Wi-Fi e horários dos ônibus. É uma parceria público-privada, porque tem a participação dos empresários e tem publicidade. Temos bons investimentos em mobilidade para melhorar o transporte coletivo, que é o nosso desejo", afirmou o governador.

Entre os usuários, a medida não foi tão comemorada. No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores apontaram receio de utilizar o celular nos ônibus, devido ao grande número de assaltos. "Sr. governador, precisamos é de 100% de segurança nos ônibus, e não de wi-fi", escreveu Denise Arruda. Outros indicavam que, se o objetivo é oferecer mais conforto aos passageiros, os investimentos deveriam ser em aumento de frota e ar-condicionado.

Confira alguns comentários:

Internet no ônibus eu uso a minha mesmo. Precisamos é de segurança! Todo dia tem gente pulando a roleta, assalto e arrastão. (Alvim Marcos)

A iniciativa é até bacana. Mas que o Governo do Estado possa aprender com erros da Prefeitura de Vitória que em janeiro de 2017 também anunciou Wi-Fi gratuito nos ônibus municipais e, um ano depois, o sistema foi reduzido e hoje simplesmente não existe mais. (Evandro Figueiredo)

Wi-Fi? Deveria anunciar aumento da frota! No ponto da entrada da Terceira Ponte, trabalhadores ficam 40 minutos para conseguir entrar num ônibus lotado, e alguns que passam nem abrem a porta de tão cheios. Para que Wi-Fi se é impossível acessá-lo, já mais de 40 passageiros estão em pé e espremidos dentro do coletivo? (Lu Brandão)

Sinceramente, é muita mídia para nada. Quase todo celular tem internet. E outra coisa: usar o celular em ônibus é muito arriscado. Tem que colocar mais ônibus, com ar-condicionado e horários a serem cumpridos corretamente. (Álvaro Luiz Souza)

Quem hoje em dia não tem um plano de internet no celular? Vê se tem necessidade de o governador gastar com isso?! Precisamos de segurança para poder usar o celular no ônibus sem medo de ele ser levado. (Ellen Ribeiro)

Coloca internet no ônibus para incentivar as pessoas a usarem mais o celular e também a serem mais assaltadas? O que precisa colocar é mais ônibus, para que os passageiros possam se sentar. É cada uma, viu! Tenha dó! (Elaine Corrêa)

Ônibus tinha que ter era ar-condicionado na frota toda. Internet para quê? Quem vai pagar os telefones que serão roubados? (Jackson Luiz Mourão)

Mais ônibus e não Wi-Fi! Isso é um deboche para nós que andamos em pé todos os dias nos ônibus! (Ádna Brito)

Ar-condicionado, BRT, faixa exclusiva... Quem precisa de rapidez e conforto? O negócio é ter Wi-Fi! (Felipe Pretti)

Wi-Fi não diminui calor, muito menos roubos a ônibus. Tá na hora de vir com propostas que realmente vão agradar a população que necessita de melhorias reais. Wi-Fi eu tenho em casa! (Patrick Cesar)

Queremos terminal de Itaparica de volta, mais ônibus e segurança. (Claucia Lima)

Ótima notícia, se não tivéssemos que esconder nosso celular para não sermos assaltados dentro dos ônibus. Precisamos de segurança. (Simone Andrade)