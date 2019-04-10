"Precisamos é de segurança", diz leitor sobre Wi-Fi em Transcol

A partir do mês de maio, os ônibus do Sistema Transcol vão ter acesso à internet via Wi-Fi. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, nesta quarta-feira (9), em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta. O projeto começa em 100 ônibus de linhas troncais, e o objetivo é expandir o serviço para 600 coletivos.
"Na verdade, é um aplicativo de entretenimento, onde você vai acessar esse aplicativo e vai ter Wi-Fi e horários dos ônibus. É uma parceria público-privada, porque tem a participação dos empresários e tem publicidade. Temos bons investimentos em mobilidade para melhorar o transporte coletivo, que é o nosso desejo", afirmou o governador.
Entre os usuários, a medida não foi tão comemorada. No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores apontaram receio de utilizar o celular nos ônibus, devido ao grande número de assaltos. "Sr. governador, precisamos é de 100% de segurança nos ônibus, e não de wi-fi", escreveu Denise Arruda. Outros indicavam que, se o objetivo é oferecer mais conforto aos passageiros, os investimentos deveriam ser em aumento de frota e ar-condicionado.
Confira alguns comentários:
Internet no ônibus eu uso a minha mesmo. Precisamos é de segurança! Todo dia tem gente pulando a roleta, assalto e arrastão. (Alvim Marcos)
A iniciativa é até bacana. Mas que o Governo do Estado possa aprender com erros da Prefeitura de Vitória que em janeiro de 2017 também anunciou Wi-Fi gratuito nos ônibus municipais e, um ano depois, o sistema foi reduzido e hoje simplesmente não existe mais. (Evandro Figueiredo)
Wi-Fi? Deveria anunciar aumento da frota! No ponto da entrada da Terceira Ponte, trabalhadores ficam 40 minutos para conseguir entrar num ônibus lotado, e alguns que passam nem abrem a porta de tão cheios. Para que Wi-Fi se é impossível acessá-lo, já mais de 40 passageiros estão em pé e espremidos dentro do coletivo? (Lu Brandão)
Sinceramente, é muita mídia para nada. Quase todo celular tem internet. E outra coisa: usar o celular em ônibus é muito arriscado. Tem que colocar mais ônibus, com ar-condicionado e horários a serem cumpridos corretamente. (Álvaro Luiz Souza)
Quem hoje em dia não tem um plano de internet no celular? Vê se tem necessidade de o governador gastar com isso?! Precisamos de segurança para poder usar o celular no ônibus sem medo de ele ser levado. (Ellen Ribeiro)
Coloca internet no ônibus para incentivar as pessoas a usarem mais o celular e também a serem mais assaltadas? O que precisa colocar é mais ônibus, para que os passageiros possam se sentar. É cada uma, viu! Tenha dó! (Elaine Corrêa)
Ônibus tinha que ter era ar-condicionado na frota toda. Internet para quê? Quem vai pagar os telefones que serão roubados? (Jackson Luiz Mourão)
Mais ônibus e não Wi-Fi! Isso é um deboche para nós que andamos em pé todos os dias nos ônibus! (Ádna Brito)
Ar-condicionado, BRT, faixa exclusiva... Quem precisa de rapidez e conforto? O negócio é ter Wi-Fi! (Felipe Pretti)
Wi-Fi não diminui calor, muito menos roubos a ônibus. Tá na hora de vir com propostas que realmente vão agradar a população que necessita de melhorias reais. Wi-Fi eu tenho em casa! (Patrick Cesar)
Queremos terminal de Itaparica de volta, mais ônibus e segurança. (Claucia Lima)
Ótima notícia, se não tivéssemos que esconder nosso celular para não sermos assaltados dentro dos ônibus. Precisamos de segurança. (Simone Andrade)
Não vai dar certo, primeiro porque vão brotar furtos e assaltos. Outra coisa coisa é que em ônibus que entram 50 pessoas, duvido que esse Wi-Fi preste. Casagrande tem que se preocupar com as superlotações, o preço alto e o calor infernal que te faz até passar mal. Wi-Fi é o menor dos problemas do nosso transporte público. (Angel Ronqueti)