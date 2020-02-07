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Vão Livre

Pra se inspirar: decore com plantas e madeira

Inaugurando a seção 'Coluna Vão Livre Inspira!' A cada seção, vamos trazer um tema e diferentes ideias para servir como inspiração.

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:49

Públicado em 

07 fev 2020 às 17:49
Isabella Castello

Colunista

Isabella Castello

Canto com plantas na sala. Crédito: Pinterest
O Urban Jungle – ou Selva Urbana - é o tema de hoje. A tendência de trazer a natureza para dentro dos ambientes é cada vez mais presente, a fim de compensar a ausência de verde nos espaços urbanos. Pesquisas desenvolvidas por universidades de renome vêm apresentando evidências de que o contato com a natureza é fundamental para o bem-estar físico, emocional, social e acadêmico.
Painel com plantas deixa o ambiente mais leve e aconchegante. Crédito: Pinterest
Richard Louv, autor do livro “A última criança na natureza” cunhou o termo “transtorno de déficit de natureza” e tem despertado as pessoas para os impactos negativos da falta de convívio com a natureza.
Com plantas dentro de casa, os ambientes ficam muito mais acolhedores, aconchegantes e cheios de vida. Destacamos alguns ambientes com a presença do verde para inspirar você!

Isabella Castello

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