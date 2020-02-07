Pra se inspirar: decore com plantas e madeira

O Urban Jungle – ou Selva Urbana - é o tema de hoje. A tendência de trazer a natureza para dentro dos ambientes é cada vez mais presente, a fim de compensar a ausência de verde nos espaços urbanos. Pesquisas desenvolvidas por universidades de renome vêm apresentando evidências de que o contato com a natureza é fundamental para o bem-estar físico, emocional, social e acadêmico.
Richard Louv, autor do livro “A última criança na natureza” cunhou o termo “transtorno de déficit de natureza” e tem despertado as pessoas para os impactos negativos da falta de convívio com a natureza.
Com plantas dentro de casa, os ambientes ficam muito mais acolhedores, aconchegantes e cheios de vida. Destacamos alguns ambientes com a presença do verde para inspirar você!