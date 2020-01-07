"Pra ficar ruim tem que melhorar bastante", diz leitor sobre Transcol

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Não bastassem a superlotação e os atrasos, a estrutura de muitos terminais - alguns deles em obras - ainda é deficiente para receber o usuário com o mínimo de conforto. Reclamações sobre a higienização dos banheiros são comuns, obrigando quem passa pelo local a conviver com o mau cheiro. No Terminal de Vila Velha, a reportagem flagrou inclusive esgoto ao ar livre.

Nas redes sociais, leitores demonstraram sua insatisfação com o serviço de transporte público. Abaixo, fizemos uma seleção com os comentários mais relevantes.

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Pra ficar ruim tem que melhorar bastante. (Henrique Machado)

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Isso é o mínimo. Condições precárias dos terminais, higienização quase nula e uma desorganização sem limite. Sinceramente, só usufruo porque AINDA não tenho condições de arcar com as despesas de um carro. (Jam Rodriguez)

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Você quer ver coisa horrível? Vá aos banheiros dos terminais. O pior é o do Terminal de Vila Velha, depois os de Laranjeiras, Itacibá e Carapinas. Gente. (João José da Silva)

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É triste pegar Transcol no horário de pico, vamos esmagados na porta dos ônibus, o 830, o 883 e o 884 são uma tristeza. (Cida Lisboa)

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E os que passam no Contorno, todo dia tem ônibus quebrado por lá. Um descaso com a população e ninguém nos ouve. (Rita Carrafa)

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Peguei uma sinusite forte por causa da reforma do terminais, muita poeira e transtornos na hora de REALIZAR uma obra para melhorar as ruas dentro dos terminais, UMA VERGONHA. Só o povo que sofre e ninguém dá a mínima. Esses caras não se preocupam com os passageiros, somos tratados como animais... Obra dentro do terminais com muita poeira e desconforto, todos juntos e misturados, com superlotação dentro dos terminais e ônibus.. UMA VERGONHA. (David Ruiz)

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Totalmente descaso com a população, 506 constantemente atrasa, quase todo dia leva em torno de 1h pra sair de Itacibá no período das 8h às 9h, várias reclamações feitas e nada se resolve, a desculpa é o trânsito. Falta planejamento. (Kristhyan Bassani)

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Triste realidade que necessita urgente de melhoria. O cidadão paga um monte de imposto pra andar desse jeito, ainda pagando caro, sem conforto nenhum. O Aquela obra ao lado do terminal Campo grande é um verdadeiro chiqueiro à céu aberto parece que não vai ter fimwi-fi nunca funciona, ar-condicionado são poucos ônibus que têm, os ônibus passam todos no mesmo horário, depois ficamos um tempão esperando outro. E a gestão ainda acha que está tudo maravilhoso. Ai ai (Sandra Kiefer)

Aumentaram preços da passagem e os motoristas estão nem aí. Ontem, o 901, Viana ao terminal, estava já no local de partida, mas saiu quase 15 minutos atrasado. (Vania Miranda Vilaronga)

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Pois é, e o Terminal de Itaparica nem cheiro de fumaça. Enquanto isso, quem mora pro lado da Rodovia do Sol continua sofrendo com viagens mais demoradas. (Jamili Oliveira)

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Nossa, tem ônibus que demora uma hora. (Maria Muller)

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Manutenção os ônibus não têm, só vivem quebrados no meio do caminho, deixando os passageiros na rua. (Maria Auxiliadora)

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Para melhorar, a cidade tem que andar nos trilhos. (Rogério Suella)

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No Terminal de Itacibá, a pessoa fica torrando no sol esperando o ônibus, pra pegar o 504.... (Rosângela Innocente)

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