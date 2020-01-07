Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • "Pra ficar ruim tem que melhorar bastante", diz leitor sobre Transcol
Fala, leitor!

"Pra ficar ruim tem que melhorar bastante", diz leitor sobre Transcol

Leitores demonstraram nas redes sociais de A Gazeta sua insatisfação com os serviços de transporte público na Grande Vitória após mais um aumento da passagem

Públicado em 

07 jan 2020 às 13:50

Colunista

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a passagem dos ônibus do Sistema Transcol ter ficado mais cara no último domingo (5), a reportagem de A Gazeta percorreu os terminais da Grande Vitória para mostrar os problemas que ainda afligem aqueles que dependem diariamente do transporte público.
Não bastassem a superlotação e os atrasos, a estrutura de muitos terminais - alguns deles em obras - ainda é deficiente para receber o usuário com o mínimo de conforto. Reclamações sobre a higienização dos banheiros são comuns, obrigando quem passa pelo local a conviver com o mau cheiro. No Terminal de Vila Velha, a reportagem flagrou inclusive esgoto ao ar livre.

Veja Também

Passagem aumenta todo ano, já a qualidade do transporte público...

Nas redes sociais, leitores demonstraram sua insatisfação com o serviço de transporte público. Abaixo, fizemos uma seleção com os comentários mais relevantes.
Pra ficar ruim tem que melhorar bastante. (Henrique Machado)
Isso é o mínimo. Condições precárias dos terminais, higienização quase nula e uma desorganização sem limite. Sinceramente, só usufruo porque AINDA não tenho condições de arcar com as despesas de um carro. (Jam Rodriguez)
Você quer ver coisa horrível? Vá aos banheiros dos terminais. O pior é o do Terminal de Vila Velha, depois os de Laranjeiras, Itacibá e Carapinas. Gente. (João José da Silva)
É triste pegar Transcol no horário de pico, vamos esmagados na porta dos ônibus, o 830, o 883 e o 884 são uma tristeza. (Cida Lisboa)
E os que passam no Contorno, todo dia tem ônibus quebrado por lá. Um descaso com a população e ninguém nos ouve. (Rita Carrafa)
Peguei uma sinusite forte por causa da reforma do terminais, muita poeira e transtornos na hora de REALIZAR uma obra para melhorar as ruas dentro dos terminais, UMA VERGONHA. Só o povo que sofre e ninguém dá a mínima. Esses caras não se preocupam com os passageiros, somos tratados como animais... Obra dentro do terminais com muita poeira e desconforto, todos juntos e misturados, com superlotação dentro dos terminais e ônibus.. UMA VERGONHA. (David Ruiz)
Totalmente descaso com a população, 506 constantemente atrasa, quase todo dia leva em torno de 1h pra sair de Itacibá no período das 8h às 9h, várias reclamações feitas e nada se resolve, a desculpa é o trânsito. Falta planejamento. (Kristhyan Bassani)
Triste realidade que necessita urgente de melhoria. O cidadão paga um monte de imposto pra andar desse jeito, ainda pagando caro, sem conforto nenhum. O Aquela obra ao lado do terminal Campo grande é um verdadeiro chiqueiro à céu aberto parece que não vai ter fimwi-fi nunca funciona, ar-condicionado são poucos ônibus que têm, os ônibus passam todos no mesmo horário, depois ficamos um tempão esperando outro. E a gestão ainda acha que está tudo maravilhoso. Ai ai (Sandra Kiefer)
Aumentaram preços da passagem e os motoristas estão nem aí. Ontem, o 901, Viana ao terminal, estava já no local de partida, mas saiu quase 15 minutos atrasado. (Vania Miranda Vilaronga)
Pois é, e o Terminal de Itaparica nem cheiro de fumaça. Enquanto isso, quem mora pro lado da Rodovia do Sol continua sofrendo com viagens mais demoradas.  (Jamili Oliveira)
Nossa, tem ônibus que demora uma hora. (Maria Muller)
Manutenção os ônibus não têm, só vivem quebrados no meio do caminho, deixando os passageiros na rua. (Maria Auxiliadora)
Para melhorar, a cidade tem que andar nos trilhos. (Rogério Suella)
No Terminal de Itacibá, a pessoa fica torrando no sol esperando o ônibus, pra pegar o 504.... (Rosângela Innocente)
Em Vitória, tem ônibus municipal com mais de 20 anos de uso surrado e caindo aos pedaços e com duas portas ainda fazendo linha, e a passagem aumenta normalmente, sem renovação de frota, sem melhorias no sistema, sem nada. Tem casos de micro-ônibus rodando sem freios e com pneus carecas pelas ruas. (Beatriz Alencar Sanches)

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados