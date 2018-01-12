"Pra aumentar passagem são mais rápidos que um relâmpago", reclama leitora

Tarifa do Sistema Transcol sofreu reajuste nesta sexta-feira (12) Crédito: Eduardo Dias

Foram 16 dias de greve dos rodoviários. Nem bem a paralisação foi encerrada, a notícia que já era esperada: a passagem de ônibus no sistema Transcol vai aumentar de R$ 3,20 para R$3,40, um reajuste de 6,25% que passa a valer neste domingo (14). Os usuários de ônibus reclamaram. Confira abaixo algumas opiniões sobre o aumento.

Pra negociar um reajuste salarial ficam uma vida toda, agora pra reajustar o preço da passagem são mais rápidos que um relâmpago.

Marcela Cisquini

Sempre a mesma coisa... Mimimi na internet, ninguém se une para protestar e vão continuar enfiando o ferro na população, e todos ficando calados.

Raphael Nascimento

Os trocadores e motoristas têm que pagar passagem também, asim eles não vão pedir aumeto, porque vai doer no bolso deles.

Jocy Basso

É rir para não chorar. Povo cansado de esperar ônibus no ponto, em pé dentro do busão, no calor, com esse preço da passagem é sacanagem.

Natália Machado

Agora quando é que o povo vai protestar por melhorias nos serviços? Já não bastasse a superlotação, ainda temos que contar com motoristas e cobradores arrogantes, que muitas das vezes respondem com ignorância quando se pede uma informação. Coletivo está cheio de "profissional" meia boca, sinceramente...

Dimas Miguel

O dissídio dos rodoviários demorou 15 dias para ser julgado e nesse tempo a população sofreu com a falta de ônibus. Porém 2 dias após o fim da greve já se definiu o novo valor da tarifa, ou seja, quando as autoridades "competentes” querem, eles trabalham rápido.

Flavio Goncalves Milanez

É muita safadeza, isso sim... Pego o 507 todos os dias lotado, ainda colocam ônibus velho, vão tomar vergonha na cara, cambada de ladrão. Vai melhorar o meio de transporte para a população!!!

Adriana Paixao

O secretário ter a cara de pau de responder ao repórter que não há reclamações dos usuários em relação ao serviço de transporte parece até piada! Ônibus lotados, atrasos, uma das passagens mais caras do Brasil! Ele fala isso porque tem carro, né, porque quem realmente anda sabe que a realidade não é essa.

Valdriela Ganho

Gostaria de saber quando eles vão tomar vergonha na cara e dar aos passageiros um transporte coletivo digno, porque tem aumento de passagem todo ano e a qualidade dos serviços só piora!!

Danyela Franco

Gostaria de saber mesmo quando o povo vai acordar e resolver fazer alguma coisa? Sabe por que eles fazem isso? Porque sempre é a mesma coisa, o povo reclama pra uns é pra outros, reclama nas redes sociais, e no fim paga tudo numa boa.. é alta de passagem, gasolina e um monte coisas.. enquanto o povo não parar esse país de vez e obrigar o governo a baixar tudo não muda. Mas não é fazer manifestação dia de domingo não... É parar na segunda onde estiverem, pararem os carros nas rodovias, nas cidades e deixar tudo parado e todos saírem dos carros e ficarem parados, protestando enquanto não reduzirem tudo, não voltamos a circular, mais é reduzir mesmo, não é coisa de 50 centavos não, é pagar o que é justo.. porque países aí fora usam a nossa própria gasolina e pagam metade, já o povo brasileiro paga o dobro...

Adalto Éverton

Sim, isso seria já esperado. O governo faz isso mesmo e quem sai como ruim é o sindicato é os rodoviários, porque a população vai culpar os rodoviários por esse aumento, sendo que também fomos feitos de palhaços com esse reajuste de 3%. A população deveria brigar por isso. Esse aumento é um absurdo. Eu sou rodoviária não concordo com isso.

Laurani Peixoto

Fiz um comentário aqui mesmo no Gazeta Online, dizendo que os motoristas não tinham nada a ver com a paralisação, que isso era armação do sindicato e das empresas, olha o resultado aí 6,2% de aumento nas tarifas, ou seja... Estão dando 3% para o trabalhador, 2% para o sindicato e ainda sobrar 1,2% para o caixa da empresa!!! E quem paga a conta... O povo!!!