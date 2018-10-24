Pousos em nova pista do aeroporto devem ser liberados em novembro

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

Sete meses depois de inaugurado, finalmente o Aeroporto de Vitória deverá operar a nova pista também para pousos. A expectativa é que isso aconteça no próximo mês. O Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), da Aeronáutica, sobrevoou nesta terça-feira (23) a pista para testes com objetivo de homologar o equipamento PAPI, na cabeceira 02, a mais próxima do mar.

Internamente profissionais já estão sendo chamados para treinamentos para lidarem com os novos procedimentos operacionais. Mas quem acha que essa novela está próxima do fim, se engana. A liberação de pousos no primeiro momento deve ser apenas pelo mar. A cabeceira 20, mais próxima ao Mestre Álvaro, deve ficar para uma outra etapa.

Satisfação

Mesmo sem pousos na pista nova, depois de inaugurado, em março deste ano, o Aeroporto de Vitória caiu no gosto dos passageiros. Pela segunda vez consecutiva, o terminal foi considerado o melhor da sua categoria – até 5 milhões de passageiros/ano – na Pesquisa de Satisfação feita pelo Ministério dos Transportes. A nota geral dos entrevistados, no terceiro trimestre, foi de 4,59, semelhante a do trimestre anterior, quando pela primeira vez o Eurico de Aguiar Salles se destacou positivamente no levantamento. Para constar, a nota máxima é 5. A pesquisa completa será divulgada hoje.