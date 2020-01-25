Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Poucas&Boas: Acredite! Tem gente comemorando o excesso de chuva no ES
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Acredite! Tem gente comemorando o excesso de chuva no ES

Em Linhares, sete barragens recém-construídas estão abastecidas; em Colatina, o Rio Santa Maria, que estava quase morrendo, renasceu com a temporada das águas

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 11:00

Públicado em 

25 jan 2020 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Barragem abastecida pelas recentes chuvas no Distrito de Farias, interior de Linhares Crédito: Franco Fiorot
As fortes chuvas são causa de tragédia para muitos, mas também trazem benefícios. Em Linhares, por exemplo, os reservatórios de água construídos pela prefeitura no interior do município estão abastecidos. São mais de 137 milhões de litros de água armazenados em sete barragens.

RIO SANTA MARIA "RENASCE" EM COLATINA

E em Colatina, onde o Rio Santa Maria estava quase secando, agora está cheio e com mais de um metro de profundidade.

LIÇÕES DA TRAGÉDIA 

Governador, prefeitos e secretários das áreas mais sensíveis não devem sair de férias no período de verão.

LIÇÕES DA TRAGÉDIA 2

Governador não deve bater boca com internauta nas redes sociais. É um jogo de perde-perde. Para o ocupante do Palácio Anchieta.

NÃO VEIO, MAS...

Tem gente dizendo que Bolsonaro não veio ao ES ver as consequências da tragédia no Sul do Estado, mas o presidente não teria se omitido tanto assim.

O ENVIADO DE BOLSONARO

É que o presidente mandou em seu lugar Carlos Bolsonaro, o filho zero-dois, que chegou aqui de surpresa para comer bife com batata fritas num restaurante de frutos do mar em Meaípe.

O SONHO

Um internauta, ao ler na coluna a notícia que Carluxo esteve aqui, observou: “Agora que o filho do presidente viu a orla de Meaípe toda esburacada e com obras paradas, será que vai pedir ao pai que dê um jeito naquilo?”

SEM CLIMA

A decisão deverá ser anunciada na semana que vem, mas é quase certo que a Prefeitura de Iconha cancele os festejos de Carnaval. Por razões óbvias, é claro.

NO ESTOJO

Policiais civis até agora não receberam as tão festejadas pistolas Glock, compradas pela Sesp recentemente. Os bandidos mandam agradecer pelo atraso.

UM BRINDE AO VINHO

Restaurantes sofisticados têm aderido à gratuidade da taxa de rolha de segunda a quinta-feira. Assim, os clientes ficam livres para levar os seus vinhos e não serem cobrados por isso.

LÁ E CÁ

A Nova Zelândia está oferecendo bolsas e permissão de trabalho para doutorandos e seus familiares. Deve ser bom viver num país que valoriza a educação e atrai talentos, né? Enquanto isso, no Brasil...

FORA DE HORA

Na quinta-feira, em meio à comoção da tragédia no Sul do Estado, foi republicada, no Diário Oficial da Assembleia, a lei que declara Alfredo Chaves “Capital do Turismo de Aventura no ES”.

OLHO VIVO NELES!

Leitor fez o cadastro no site do Procon-ES para bloquear ligações de telemarketing, mas não adiantou muito. Em cerca de 15 dias, ele já recebeu nove telefonemas de uma operadora oferecendo serviços de internet.

ALÔ, ELEITOR!

Políticos posando para fotos com colete da Defesa Civil nas áreas de catástrofe não é em si uma catástrofe?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES leonel ximenes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados