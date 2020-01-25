Poucas&Boas: Acredite! Tem gente comemorando o excesso de chuva no ES

Barragem abastecida pelas recentes chuvas no Distrito de Farias, interior de Linhares Crédito: Franco Fiorot

As fortes chuvas são causa de tragédia para muitos, mas também trazem benefícios. Em Linhares, por exemplo, os reservatórios de água construídos pela prefeitura no interior do município estão abastecidos. São mais de 137 milhões de litros de água armazenados em sete barragens.

RIO SANTA MARIA "RENASCE" EM COLATINA

E em Colatina, onde o Rio Santa Maria estava quase secando, agora está cheio e com mais de um metro de profundidade.

LIÇÕES DA TRAGÉDIA

Governador, prefeitos e secretários das áreas mais sensíveis não devem sair de férias no período de verão.

LIÇÕES DA TRAGÉDIA 2

Governador não deve bater boca com internauta nas redes sociais. É um jogo de perde-perde. Para o ocupante do Palácio Anchieta.

NÃO VEIO, MAS...

Tem gente dizendo que Bolsonaro não veio ao ES ver as consequências da tragédia no Sul do Estado, mas o presidente não teria se omitido tanto assim.

O ENVIADO DE BOLSONARO

É que o presidente mandou em seu lugar Carlos Bolsonaro, o filho zero-dois, que chegou aqui de surpresa para comer bife com batata fritas num restaurante de frutos do mar em Meaípe.

O SONHO

Um internauta, ao ler na coluna a notícia que Carluxo esteve aqui, observou: “Agora que o filho do presidente viu a orla de Meaípe toda esburacada e com obras paradas, será que vai pedir ao pai que dê um jeito naquilo?”

SEM CLIMA

A decisão deverá ser anunciada na semana que vem, mas é quase certo que a Prefeitura de Iconha cancele os festejos de Carnaval. Por razões óbvias, é claro.

NO ESTOJO

Policiais civis até agora não receberam as tão festejadas pistolas Glock, compradas pela Sesp recentemente. Os bandidos mandam agradecer pelo atraso.

UM BRINDE AO VINHO

Restaurantes sofisticados têm aderido à gratuidade da taxa de rolha de segunda a quinta-feira. Assim, os clientes ficam livres para levar os seus vinhos e não serem cobrados por isso.

LÁ E CÁ

A Nova Zelândia está oferecendo bolsas e permissão de trabalho para doutorandos e seus familiares. Deve ser bom viver num país que valoriza a educação e atrai talentos, né? Enquanto isso, no Brasil...

FORA DE HORA

Na quinta-feira, em meio à comoção da tragédia no Sul do Estado, foi republicada, no Diário Oficial da Assembleia, a lei que declara Alfredo Chaves “Capital do Turismo de Aventura no ES”.

OLHO VIVO NELES!

Leitor fez o cadastro no site do Procon-ES para bloquear ligações de telemarketing, mas não adiantou muito. Em cerca de 15 dias, ele já recebeu nove telefonemas de uma operadora oferecendo serviços de internet.

ALÔ, ELEITOR!