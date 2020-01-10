Poucas&Boas: O prefeito que era sofredor. E continuará sendo sofredor

O governador Casagrande e o prefeito Fernando Lafayette, ambos botafoguenses: união no sofrimento Crédito: Reprodução do Facebook

Na solenidade em que anunciou hoje (10) investimentos de mais de R$ 3 milhões para Alfredo Chaves, o governador Renato Casagrande brincou com o prefeito Fernando Lafayette, que ganhou uma camisa do Botafogo do secretário estadual de Trabalho, o rubro-negro Bruno Lamas: “O prefeito sofria com a falta de investimento do Estado e com o Botafogo . Agora ele só sofre com o Botafogo”.

CARRO OFICIAL DEVOLVIDO

O deputado Luciano Machado (PV) devolveu hoje o carro oficial à Assembleia. O parlamentar disse que estava em atividade até agora, mas que a partir do dia 16 vai tirar férias e passar uns dias na praia.

PARALISARAM O IDIOMA

No Termo de Desinterdição para reabrir o Quiosque do Vitalino, que estava interditado por irregularidades, alguém da Prefeitura de Vila Velha lascou um “paraliZação”. Deve ter sido aluno do ministro de “Educassão”, Abraham Weintraub.

ESTÁ BEM VIVO

A propósito, internauta observa que Weintraub acaba de quebrar um dos maiores paradigmas da humanidade: a de que “todo judeu burro nasce morto”.

GUERRA PELO ESTÔMAGO

Aplicativos de entrega de comida estão na batalha de descontos. Um, que também é responsável por corrida de aplicativo, está dando R$ 15 para o consumidor fazer um pedido por lá.

É PRA ISTO QUE SERVE UMA ÁRVORE?

A árvore sendo maltratada por pessoas sem consciência Crédito: Foto do Leitor

Na nova Avenida Leitão da Silva, próximo ao cruzamento com a Avenida Maruípe, esta pequena árvore, coitada, está servindo com suporte para fios que saem de um poste. Será que é pra isso que as árvores servem em Vitória?

CONSTATAÇÃO

Parece que o simples ato de tomar uma cerveja neste verão passou a ser uma fria.

VIVA A CONCORRÊNCIA!

Tem aplicativo capixaba de carro de luxo sorteando até prêmios para fidelizar o consumidor.

COINCIDÊNCIA, NÉ?

Por falar em consumidor, leitor da coluna conta que de uns dias pra cá dois “fenômenos” simultâneos aconteceram com sua internet: a conexão está superlenta e as ligações do call center da sua operadora estão cada vez mais insistentes para oferecer conexão com fibra ótica. E muito mais cara, naturalmente.

NO LIMITE DA INSANIDADE

O deputado Danilo Bahiense (PSL) fez vistoria no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (9). Por lá, foi constatado que há em alguns estabelecimentos um inspetor penitenciário para mais de 100 presos.

REZAR FAZ BEM

Já é tradição em um supermercado dentro de um shopping Vila Velha. Faltando cinco minutos para sua abertura, às 8h, os funcionários se reúnem para fazer uma oração, clamando por um bom dia de trabalho.

RECEITA DE (POUCO) PESO

Teve gente que realmente testou a receita caseira que viralizou em grupos de WhatsApp e que promete esvaziar o intestino. O efeito, dizem, é de perder mesmo 20 kg. Mas a sensação é de morte.

ALÔ, MINISTRO PAULO GUEDES!