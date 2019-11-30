Poucas&Boas: o ministro do Turismo vem aí: não dê suco de laranja a ele

Suco de laranja ao ministro do Turismo? Não cometa esta gafe Crédito: Ilustração: Amarildo

Na próxima segunda-feira será inaugurada a obra de restauração e conservação da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Um aviso ao cerimonial: não é de bom-tom servir suco de laranja a sua excelência.

A CULPA É NOSSA?

A propaganda oficial da Assembleia diz que tudo que é feito lá tem a “digital do povo”.

PODE ISSO, ARNALDO?

Aliás, tem deputado que confidencia que foi pego de surpresa com a eleição antecipada de Erick Musso (PRB) para a Assembleia: “Não tinha em quem votar, e acabei votando nele mesmo”.

O NOVO VELHO

Comentário de outro parlamentar sobre o agora eterno presidente da Assembleia: “Musso é um cara de pouca idade, gosta de dizer que é moderno, mas suas costeletas e sua prática política denunciam: na realidade, ele é velho”.

SAMBA NÃO TEM HORA

Sambista não se cansa. A MUG vai receber, em sua quadra a Boa Vista. A festa começa (começa!) neste domingo, às 20h.

DEMORANDO

De um internauta cansado de tantas notícias ruins: “Parece que estamos em novembro há dois meses”.

JÁ VAI TARDE

Se não houver imprevistos, novembro acaba daqui a algumas horas. Vamos torcer.

SANTO DE CASA

A revista sobre o “Programa de Concessões e Parcerias do ES”, editada pelo Bandes, tem quatro fotos. Nenhuma delas do Espírito Santo - todas são do exterior ou indefinidas.

O CONSUMIDOR AGRADECE

A concorrência fala mais alto. Para enfrentar o aplicativo de ônibus Buser, a Águia Branca lançou um serviço semelhante, com preço ainda mais em conta, e com embarque e desembarque fora das rodoviárias.

HISTÓRIA PRESERVADA

Na quarta-feira, o Arquivo Público do Estado vai receber o acervo fotográfico e itens pessoais do ex-deputado e ex-prefeito de Guarapari (1973/1977) Hugo Borges. Além das 405 fotos e recortes de jornais, uma preciosidade: uma máquina de datilografia da década de 1940, usada por Borges durante muitos anos na Rádio Espírito Santo AM, onde atuou como radialista.

DANÇA DAS CADEIRAS

O coronel Sartório, atual comandante-geral da PM, estava no Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) antes de substituir o seu antecessor, o coronel Barreto. E Barreto, que saiu por motivo de saúde e está de licença para tratamento, foi conduzido agora para o CPOM.

ALÔ, CONSUMIDOR!