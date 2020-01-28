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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: motorista para ônibus em Vitória para cobrador fazer xixi

A "emergência" aconteceu na tarde de hoje (28) em frente a um ponto da rodoviária, na Ilha do Príncipe

Públicado em 

28 jan 2020 às 20:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cobrador fez xixi numa moita do canteiro da Rodoviária de Vitória Crédito: Caíque Verli
Cena da cidade: o motorista do ônibus da linha Maria Ortiz x Rodoviária (122), placa MTX 8831, teve que parar no ponto em frente à Rodoviária de Vitória, às 16h de hoje (28),  para  uma necessidade inadiável: o cobrador queria fazer xixi . O rapaz acabou se aliviando numa moita do canteiro. Os passageiros, solidários com o aperto do cobrador, não reclamaram. 

CHINESES, POR ENQUANTO, ESTARÃO EM VITÓRIA

A assessoria da  Vitoria Stone Fair, que será realizada entre 11 e 14 de fevereiro, diz que até agora nenhuma empresa chinesa cancelou sua participação no evento. Os chineses, segundo a assessoria, representam 3% dos visitantes da feira. A China sofre um surto de coronavírus que provocou a morte de 106 pessoas. O número de infectados passa de 4,5 mil.

AJUDA FINANCEIRA PARA ICONHA

A Paróquia Santo Antônio, em Iconha, abriu uma conta no Pic Pay para receber recursos para as vítimas da enchente. A conta é @user083015doeparaiconha.

ASSEMBLEIA TERÁ INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS SESSÕES

A Assembleia Legislativa vai contratar um intérprete de Libras para atuar nas sessões. O pedido foi feito desde 2015 pelo deputado Sérgio Majeski (PSB), presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Inclusão, à Acessibilidade e Cidadania das Pessoas com Deficiência.

MAIS LIVROS PARA CENTRO CULTURAL DE ICONHA

O deputado Amaro Neto (Republicanos) se sensibilizou com a campanha de arrecadação de livros para o centro cultural de Iconha, divulgada hoje (28) pela coluna, e prometeu ajudar na mobilização. Vai pedir aos colegas da bancada federal que entrem na corrente também.

FESTA CONFIRMADA EM DOMINGOS MARTINS

Fim do suspense: a Prefeitura de Domingos Martins confirmou a realização da 31ª Sommerfest – Festival da Imigração Alemã, que será realizada entre os dias 31 deste mês e 2 de fevereiro. Empresários da região prometeram pagar parte dos custos da festa. O Carnaval, entretanto, “continua em avaliação”, segundo a prefeitura.

FAZER O BEM FAZ BEM

O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC) está arrecadando doações de água, material de limpeza e produtos de higiene pessoal para as vítimas da enchente no Sul do Estado. Local de entrega das doações: clínica social do GAPC, na Av. Marechal Campos, 926, Bonfim, Vitória.

ALÔ, BOLSONARO!

Quem tem Abraham Weintraub como ministro da Educação, precisa de sabotadores para prejudicar o Enem?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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