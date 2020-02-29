Poucas&Boas: Foi tanto xixi que molhou até os carpetes do teatro em Vitória

O Centro Cultural Sesc-Glória serviu como "banheiro público" durante o carnaval do Centro de Vitória Crédito: Sesc

Joia da arquitetura do Centro de Vitória, o Sesc Glória foi alvo de porcalhões durante o carnaval. É que muitos foliões usaram as portas de aço do centro cultural, que têm furos para ventilação, como mictório. Foi tanto xixi que até os carpetes do hall de entrada do Glória foram atingidos pela nojeira.

EM 2O21, TAPUMES CONTRA OS MIJÕES

Uma equipe teve que ficar de plantão para limpar a sujeira nos quatro dias de folia. A coluna apurou que, no ano que vem, a direção do Sesc Glória pretende colocar tapumes para impedir que as pessoas façam xixi nas suas instalações.

O TIME QUE PAPA TODOS OS TÍTULOS

De um rubro-negro marrento e que não para de comemorar: “Medo do Flamengo levar até meu título de eleitor”.

TEM CERTEZA?

O deputado federal Ted Conti, socialista do tipo PSB, afirmou que “tem certeza de que Bolsonaro tem conhecimento do valor democrático e da Constituição no Brasil”. Gente, não é piada, tá?

DECORO DAS CINZAS

O padre Arlindo, da Paróquia São João Paulo II, da Praia de Itaparica, Vila Velha, pediu para que os ministros dispusessem as cinzas na testa dos fiéis. “Nada no cabelo. Depois fica difícil de limpar”, alertou o atento pároco.

JEJUM DE TÍTULOS

Nenhuma escola de samba de Vitória conseguiu ser campeã nos oito anos em que o prefeito Luciano Rezende comandou a folia na Capital.

RUIM DE SAMBA, RUIM DE POVO

Mas o prefeito merecia pelo menos um título. Afinal, sempre apoiou o desfile das escolas de samba. Diferentemente do seu colega carioca Marcelo Crivella. O bispo da Universal não gosta de samba. Portanto, bom sujeito...

TEM ALGUÉM AÍ?

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) aguardou os 20 dias previstos em lei, mas como não obteve resposta, enviou novamente ao governo do Estado pedido de informações sobre a existência de cartões corporativos ou institucionais e seus respectivos gastos.

MAU INVESTIMENTO

De uma internauta tendo um ataque de sincericídio: “Depois do almoço eu rendo menos que a poupança”.

CARNAVAL DOS BICHOS SOLTOS

Foi um carnaval estranho na Prainha. No sábado, uma jiboia de dois metros foi vista (e depois capturada) andando pelas ruas. E na madrugada de domingo pra segunda, dois cavalos perdidos vagavam pelo bairro bucólico de Vila Velha.

ALÔ, FRANCISCO!

A Diocese de Cachoeiro acaba de completar 62 anos - e sem bispo há mais de um. Será que o papa esqueceu da terra de Roberto Carlos?

O FÔLEGO DO CARTEIRO

Adiel Carteiro Poeta mais uma vez cobriu o carnaval do Rio de Janeiro para o seu site. E haja fôlego! Foram cinco noites no Sambódromo (quatro consecutivas e o desfile das campeãs), uma na Intendente Magalhães (Grupo B) e, de quebra, duas apurações na passarela do samba. Amanhã ele volta ao ES - de ônibus.

OS EMPREITEIROS DE DEUS

Numa das lives que fez, Adiel entrevistou o diretor de Harmonia da São Clemente. Lá pelas tantas, o moço diz que, numa escola de samba, ninguém faz nada sozinho. E comparou: “Até Deus para criar o mundo teve ajuda dos apóstolos”. Gente, mudaram a história bíblica e ninguém conta nada?

A CRISE SOCIAL

Moradores de rua - inclusive crianças - estão ocupando as ruínas da histórica igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari.

FRANGAS SOLTAS EM GUARAPARI

Por falar em Guarapari, a prefeitura vai comprar mais frangas. As bichinhas serão distribuídas a produtores rurais.

ALÔ, ELEITOR!