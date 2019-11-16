Poucas&Boas: entre dois socialistas, socialista escolheu o capitalista

Evo foi obrigado a renunciar à presidência da Bolívia e escolheu o México para viver Crédito: Amarildo

Entre a socialista bolivariana Venezuela e a socialista marxista Cuba, Evo Morales, que renunciou à presidência da Bolívia e deixou o país, preferiu o capitalista México. Rapaz esperto.

MODERNINHO

O vereador Mazinho (PSD) vai lançar sua candidatura a prefeito de Vitória na próxima quarta-feira numa... boate!

NA TORCIDA

Crianças da Serra escreveram mil cartas para o Papai Noel. Vão ser entregues pelos Correios. Tomara que cheguem antes do Natal de 2019.

SEGURANÇA EM BRASÍLIA

Diretor de Segurança Legislativa da Assembleia, o Subtenente Assis (PSL) se afastou do serviço durante dois dias, na semana passada, para tratar de assuntos partidários em Brasília. À coluna, Assis alega que tirou abono de um dia e que o outro dia será compensado com horas trabalhadas a mais ainda neste mês. Ah, bom!

SEGURANÇA NA ASSEMBLEIA

A propósito: dizem que Assis, que ficou em quinto lugar na eleição para o Senado no ano passado e que se apresenta como pré-candidato a prefeito de Cariacica em 2020, poderia ser mais ativo nos assuntos de segurança da Assembleia. Tem gente sentindo a falta dele por lá. Ele se defende: “Estou em dia com minhas funções e muito animado com meus projetos políticos”.

ELA MANDA

Quem procura João Coser para pedir sua opinião sobre algum assunto relacionado ao PT, obtém a seguinte resposta: “Não sou mais porta-voz do partido desde o dia do nosso congresso. Jackeline [Rocha, a presidente do PT] é que fala pra fora”.

DESPERDÍCIO

E quem acessa a página principal do site da Câmara Municipal da Serra encontra convites para eventos (alguns que já ocorreram), informes (alguns defasados) e fotos. As atividades legislativas, propriamente ditas, não estão muito visíveis.

EXCESSO DE CANDIDATOS

Pelo menos quatro dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Vitória se dizem pré-candidatos a prefeito em 2020 para suceder Luciano Rezende: Max da Mata (PSDB), Mazinho dos Anjos (PSD), Cléber Félix (PP) e Roberto Martins (PTB).

COITADA DE VENEZA

Veneza, a bela cidade italiana, vive o caos e entrou em estado de emergência com a cheia que já causou a morte de duas pessoas. Deve ser triste viver numa cidade em que as enchentes fazem tanto estrago, né?

NÃO É COMIGO

O Tribunal de Contas do Estado não aceitou a representação do vereador Heliosandro Mattos (PR), que denunciou o prefeito Max Filho (PSDB) por não ter remetido bimestralmente, ao Poder Legislativo, os balancetes mensais das finanças municipais.

É COM VOCÊS

Em sua decisão, o TCES se considerou incompetente para julgar a questão e afirmou que o controle do Executivo Municipal é atribuição da própria Câmara.

MUY AMIGO

Detalhe: Heliosandro é da base do prefeito Max Filho e indicou aliados para cargos na Prefeitura de Vila Velha.

TÁLQUEI, GENTE?

Cobrar INSS de quem está desempregado: pode isso, Arnaldo?

ALÔ, COMPANHEIROS!