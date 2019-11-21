Poucas&Boas: diretor da Assembleia falta ao serviço de novo e viaja

Subtenente Assis (à direita) ao lado do deputado Capitão Assumção no lançamento do partido de Bolsonaro em Brasília Crédito: Divulgação

O diretor de Segurança Legislativa da Assembleia, Subtenente Assis, mais uma vez faltou ao serviço e foi a Brasília hoje (21) para o lançamento do Aliança para o Brasil, o mais novo partido de Bolsonaro. A assessoria da Assembleia informou que o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), vai cortar o dia de trabalho de Assis, que se declara pré-candidato a prefeito de Cariacica.

LONGE DO ES

Na semana passada, conforme a coluna publicou com exclusividade, o ex-candidato ao Senado não foi trabalhar durante dois dias e viajou a Brasília para manter contatos com membros do seu partido, o PSL, e integrantes do governo federal.

A PROMESSA

À coluna, o Subtentente, indicado pela PSL para o cargo de direção na Assembleia, alegou que iria tirar um dia de abono e compensar o outro dia não trabalhado com aumento da carga horária de expediente durante o mês de novembro.

FORA, COVARDES!

A Câmara de Vitória aprovou hoje (21) um projeto de resolução que proíbe a nomeação, para cargos de chefia da Casa, de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha.

NA TORCIDA

A deputada federal Lauriete (PR), rubro-negra de coração, participou da sessão solene em homenagem aos 124 anos do Flamengo no plenário da Câmara. Neste sábado ela estará na torcida pelo bi da Libertadores.

MAIS DO MESMO

O posto de identificação da Polícia Civil em Vila Velha, localizado no Boulevard Shopping, não conseguiu fazer novas Carteiras de Identidade nesta quinta-feira (21). É que a unidade não tinha o prontuário para a coleta de digitais do cidadão.

MAIS DO MESMO 2

Recentemente, a coluna revelou que faltavam películas, que servem para proteger a integridade do documento, e a cédula, onde é impressa a Carteira de Identidade. A primeira já deve estar disponível nos postos nos próximos dias, mas a segunda ainda não tem prazo.

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Mais de 10 mil processos de emissão de Carteiras de Identidade estão pendentes na Polícia Civil.

COMBATE À DESINFORMAÇÃO

Magistrados e Servidores dos TREs de todo o Brasil estão reunidos em Vitória, no XIV Encontro do Colégio das Escolas Judiciárias Eleitorais, trocando experiências e traçando estratégias para reduzir os efeitos da desinformação, grande vilão das eleições 2018 e ameaça para o próximo ano.

O ES NA TELINHA

Integrantes da família que controla a Rede Vida, de inspiração católica, vieram ao Estado para conhecer alguns pontos turísticos. A emissora vai fazer um documentário sobre o Passos de Anchieta.

ALÔ, ELEITOR!