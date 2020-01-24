Poucas&Boas: Deputada Lauriete é a mais nova vítima do golpe do zap

O hacker tentando tirar dinheiro de alguém em nome da deputada Lauriete pelo WhatsApp Crédito: Reprodução

Os golpistas não dão folga. Hoje (24) foi a vez da deputada federal Lauriete ser vítima de um bandido que clonou a conta dela no WhatsApp para pedir dinheiro em nome da parlamentar. Lauriete registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Vila Velha e solicitou providências contra a ação criminosa do hacker.

SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS SOB NOVA DIREÇÃO

A nova diretoria do Sindicato dos Ferroviários que tomou posse hoje (24) Crédito: Foto do leitor

Após 24 anos de gestão à frente do Sindicato dos Ferroviários da Vale (Sindfer ES/MG), chega ao fim o mais longevo mandato de um presidente sindical do Estado. Na tarde de hoje, o ex-presidente João Batista transmitiu ao jovem manobrista de pátio Wagner Xavier a condução da entidade para o próximo quadriênio (2020-2024). Wagner foi eleito em outubro do ano passado em um acirrado processo eleitoral com mais de 60% dos votos dos empregados da mineradora que estão na ativa.

FESTA DO QUINDIM GIGANTE É ADIADA POR CAUSA DA CHUVA

A ameaça de chuva forte adiou o Festival de Doces de Nova Almeida, que seria realizado de hoje a domingo. A festa, que terá o maior quindim do mundo (1mx1m) foi remarcada para os dias 7 a 9 de fevereiro, no mesmo local, a Praça dos Pescadores.

ALFREDO CHAVES NÃO COMEMORA ANIVERSÁRIO

Aliás, por causa da tragédia da chuva, a festa dos 129 anos de emancipação de Alfredo Chaves, que seria realizada hoje, foi cancelada pela prefeitura. Não há realmente clima para isso.

SEM SOL, SEM VERÃO, SEM FESTA

A programação de verão no palco de Povoação, litoral de Linhares, também foi cancelada devido à chuva.

UM POR TODOS, TODOS POR UM

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Serra (Sedir) está formando uma equipe formada por cerca de 50 pessoas para ajudar no mutirão de limpeza de Iconha amanhã (25).

AGÊNCIA RUSSA DESTACA TRAGÉDIA NO ES

A filial brasileira da agência russa de mídia Sputnik também tem destacado o desastre das chuvas no Sul do Estado.

DEPUTADOS SEM ESTRELISMO NA TRAGÉDIA

Aconselhados por assessores, alguns deputados federais e estaduais do ES estão evitando ir às cidades atingidas pelas enchentes. Assim, abrem mão de ficar posando para fotos e vídeos em meio à tragédia que assolou a cidade. Preferiram atuar de uma forma mais institucional, sem alarde ou exibicionismo.

VIOLÊNCIA DE VOLTA À SERRA

A Serra parece estar voltando aos maus velhos tempos de altos índices de violência. Do dia 1º de janeiro até ontem (23), já ocorreram 18 homicídios dolosos. Trata-se de um aumento de 38% ante ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 13.

FERRARI NA PISTA EM GUARAPARI

Ex-secretário da Casa Militar, ex-comandante de Polícia Ostensiva Especializado e atual Diretor de Finanças da PMES, o Coronel Ferrari é pré-candidato a prefeito de Guarapari. O partido ainda não foi definido. Resta saber se a candidatura terá a força e a velocidade de um carro da escuderia italiana.

VILA VELHA É CIDADE QUE MAIS GEROU EMPREGOS

Vila Velha foi o município capixaba que mais gerou empregos em 2019: foram mais 3.856 vagas no acumulado do ano. Dessas novas oportunidades, 2.613 foram criadas no setor de serviços (alta de 5,72%), 979 vagas no comércio (alta de 3,6 %) e 320 oportunidades no setor de serviços de utilidade pública (alta de 25,40%).

ALÔ, ELEITOR!